Expulsions à EXATLON: dans le but d’obtenir une cote?

L’expulsion de Denisse Novoa et Frank Beltre, et la suspension temporaire de six autres athlètes de la cinquième saison d’Exatlon United States, a été un événement sans précédent qui a marqué un avant et un après en cinq tranches du programme de compétition Telemundo.

La raison de ces décisions brusques de la production Exatlon United States est due à une faute commise par les athlètes, plus précisément une rupture de contrat qui les a obligés à agir:

«Afin de préserver l’intégrité de la compétition, il existe des règles et directives strictes que tous les participants d’Exatlon USA doivent suivre. Certains athlètes ont enfreint ces règles et sont réprimandés. Notre priorité absolue est de favoriser un environnement concurrentiel sûr et équitable pour tous les participants et de veiller à ce que quiconque enfreigne les règles et règlements du programme soit réprimandé. “

Cette déclaration a été lue par le présentateur du concours, Frederik Oldenburg, le 11 avril dernier lors d’un duel pour la permanence. Immédiatement après, ils se sont mesurés dans les circuits et la question des suspendus et des expulsés est passée au second plan. Ceci jusqu’à ce que Denisse Novoa et Frank Beltre décident de s’exprimer via leurs réseaux sociaux.

Silence et ambiguïté régnaient dans les deux, Denisse Novoa, pour sa part, a déclaré que “tout s’est passé pour une raison”, et s’est bornée à ne pas expliquer les raisons de son expulsion. Frank Beltre, quant à lui, allait faire une session live mais a ensuite assuré qu’il ne le ferait pas car il y avait “une grande possibilité de revenir à la compétition”. Tout cela alors que dans le même temps, les adeptes d’Exatlon United States réclamaient le retour des athlètes emblématiques dans les arènes de la République Dominicaine, où ils ont laissé des preuves sans équivoque de leur esprit sportif.

Dès lors, le langage des deux a radicalement changé, ce qui a généré toutes sortes de commentaires car depuis le début de la saison, on sait que les chiffres d’audience à Exatlon États-Unis n’étaient pas les meilleurs et la question s’est posée sur les réseaux sociaux, tous les historique de l’expulsion et de la sanction des athlètes, était-ce une stratégie délibérée pour obtenir une cote?

Le profil Youtube de JacoJRx2, spécialisé dans la diffusion de toutes sortes d’informations liées à la compétition, a publié une vidéo qui aborde ce sujet:

Dans cette vidéo, ils expliquent plus en détail les raisons qui ont conduit les abonnés à penser que cela aurait pu être un mouvement pour augmenter le nombre d’audience du programme, mais cela montre également clairement que cette stratégie serait erronée, car elle le serait laisser dans une très mauvaise position à la production du concours et même à Telemundo, la chaîne de télévision où il est diffusé.

À ce jour, la véracité des commentaires de Frank Beltre et la question de savoir si le retour des deux athlètes aurait réellement lieu est inconnue. Il ne reste plus qu’à attendre que les jours passent à l’intérieur de la compétition et à continuer à profiter du drame, de l’émotion et de l’adrénaline qu’apporte Exatlon United States.

