Extension Big 12 : de nouveaux ajouts améliorent la visibilité

Nous pourrions parler toute la journée, toute l’année et tout le siècle de la façon dont l’expansion du Big 12 modifie les chances des éliminatoires du football universitaire de la conférence, la répartition des revenus et la place dans l’ordre hiérarchique national. Mais essayons autre chose pendant quelques minutes.

Parlons de la façon dont les ajouts imminents du Big 12 de BYU, Cincinnati, Houston et UCF pourraient changer les choses pour vous, le fan de sport.

À peu près à tous les égards, Big 12 de l’Oklahoma a été la conférence de puissance la plus déséquilibrée, bien que Big Ten de l’Ohio State se joigne au mélange. Depuis 2000, l’Oklahoma a remporté 13 titres de football Big 12, plus une part de 2012. Les Sooners en ont remporté six d’affilée et sont favoris pour en faire sept. Chaque année, la course Big 12 est tout ce que les gens pensent que la course SEC est – des écoles comme Auburn, Floride, Géorgie et LSU peuvent approcher le niveau de talent de l’Alabama, sinon son excellence constante.

À cet égard, les Sooners et les Horns s’adapteront à la SEC. Au cours des 10 dernières années, ils ont été deux des 10 meilleurs recruteurs du pays, selon le 247Sports Composite. La prochaine équipe Big 12 est TCU, bien en bas au n ° 32.

Comparez cela à la SEC, où l’Alabama a la classe n ° 1 du pays presque chaque année, mais avec une demi-douzaine de rivaux SEC assez près derrière. Même les poids légers de la SEC comme le Kentucky ont tendance à recruter des prétendants au Big 12 comme l’État de l’Oklahoma.

La SEC deviendra encore plus regardable. Le Big 12 deviendra-t-il moins regardable ? Je ne pense pas. Il n’y a pas de remplacement pour l’Oklahoma et le Texas, à moins que vous ne convainquiez l’État de l’Ohio et le Michigan de déménager à San Antonio ou quelque chose du genre. Mais au lieu de remplacer, pensons à recalibrer.

Les 12 grands fans sont, dans l’ensemble, heureux de voir l’Oklahoma partir, maintenant qu’il semble que la conférence va boiter à travers les conséquences. Logique! Les Sooners ont accaparé les projecteurs et presque toutes les victoires. (Le Texas a réussi un meilleur tour, accaparant les projecteurs malgré seulement quelques victoires.)

Les acteurs financiers de la conférence, cependant, ne peuvent pas se réjouir du départ du tyran Sooners et de leur riche ami de la ville. Le Texas est chaque année la plus grande marque de sports universitaires, avec OU également près du sommet. Les Longhorns se plaignent depuis un demi-siècle du partage des revenus avec de petites écoles comme Baylor. Et soudain, pour les membres restants du Big 12, ces puits se tarissent.

Eh bien, je suis un fan de sport universitaire, pas une personne ayant des actions dans le Big 12, donc je m’en fiche. Oh non, sans le fonds de sauvetage de Sooner-Longhorn, comment le Kansas pourra-t-il embaucher un nouvel entraîneur-chef tous les trois ans pour toujours ? Pas mon problème.

Je ne détiens également aucun investissement dans la participation aux séries éliminatoires du Big 12. La conférence ajoutant un tas de scrappers de type TCU n’augmente pas ses chances de gagner une éliminatoire, mais comme même les Sooners n’ont pas terminé mieux que n ° 3 dans les 20 derniers sondages AP, ces chances n’étaient pas excellentes pour commencer. avec.

Ce que le Big 12 gagne en ajoutant quatre des meilleurs programmes de football disponibles, c’est ceci: l’une des courses de conférence de puissance les plus compétitives chaque année. (Cela améliore également la situation du Big 12 dans un sport connu sous le nom de basket-ball, me dit-on.)

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, vous avez changé la chaîne pour le football Big 12 pour deux raisons : quelqu’un marque trop de points et/ou l’Oklahoma se bat soudainement contre une équipe moins nombreuse. Imaginez maintenant que vous écoutez le football Big 12 à l’avance ! Exprès! Parce que, pour citer l’image de marque timide de la conférence, chaque match compte !

Ici, ayez quelques chiffres qui démontrent à quel point le Big 12 deviendra plus compétitif – et donc intéressant de semaine en semaine. J’ai utilisé la cote SRS de Sports-Reference, une mesure de la qualité de l’équipe qui tente de prédire par combien de points chaque équipe vaincra un adversaire moyen FBS. Mon échantillon est constitué des 15 dernières saisons, qui incluent de multiples changements d’entraîneurs pour presque toutes les écoles, donnant une base de référence décente sans trop pondérer les histoires de non-puissance des écoles plus récentes.

Équipe

Cote SRS médiane, 2006-2020

Oklahoma 15,87 Texas 11,15 État de l’Oklahoma 10,46 TCU 9,27 Virginie-Occidentale 7,59

BYU

6.5

Cincinnati

6.03

UCF

5.79

État du Kansas 4.11 Texas Tech 3.06 Baylor 3.01

Houston

2.21

État de l’Iowa -0,96 Kansas -6,7

Non seulement cela montre que les nouveaux arrivants peuvent être compétitifs dès le premier jour (quelque chose que le Texas a déjà appris quatre fois contre BYU et Oklahoma contre Houston en 2016), cela ne tient pas compte des gains de recrutement que chacun pourrait tirer de l’adhésion à une conférence quelque peu importante. , similaire à TCU et Utah se faufilant dans le classement après avoir rejoint les pouvoirs. (Mettons l’accent sur le pourrait. L’histoire montre que ce n’est pas automatique.)

Auparavant, les deux matchs des Big 12 à connaître chaque semaine étaient probablement Whoever vs Oklahoma (-13) et une combinaison de ces équipes moyennes. À l’avenir, au moins un des quatre débutants devrait être assez bon chaque année, mais probablement pas faire exploser tout le monde en dehors du terrain. Le Big 12 échange un potentiel de championnat contre une saison régulière agréable. Le Big 12 n’a pas demandé d’initier ce commerce, mais pourrait repartir avec un meilleur produit pour vous, le téléspectateur à la maison qui n’a probablement aucun intérêt dans le succès financier du Big 12.

Comparez également qui a remporté les titres Big 12 dans la vie réelle avec qui aurait pu gagner la nouvelle version à 12 équipes, en fonction strictement du classement SRS de chaque saison (et en supposant un match pour le titre de conférence remporté par l’équipe la mieux notée).

Année

champion IRL

Champion réaligné, basé sur SRS

2020 Oklahoma

BYU/Cincinnati (essentiellement à égalité)

2019 Oklahoma Baylor 2018 Oklahoma UCF 2017 Oklahoma UCF 2016 Oklahoma État de l’Oklahoma 2015 Oklahoma Baylor 2014 Baylor/TCU TCU 2013 Baylor

État de Baylor/Oklahoma (essentiellement à égalité)

2012 État du Kansas/Oklahoma État du Kansas 2011 État de l’Oklahoma État de l’Oklahoma 2010 Oklahoma TCU 2009 Texas TCU 2008 Oklahoma Texas Tech 2007 Oklahoma Virginie-Occidentale 2006 Oklahoma Virginie-Occidentale

Regardez combien de fans supplémentaires sont investis dans les courses Big 12 ! Hourra ! Et cela ne montre pas tout, comme Houston faisant une course en 2015 ou Kansas-Virginie-Occidentale devenant peut-être le plus gros match lmao de 2007.

« Mais les séries éliminatoires », pourriez-vous dire. « Obsédé par les éliminatoires. Rien n’a plus d’importance que les éliminatoires ! Eh bien, si tel est le cas, notez que bon nombre de ces champions du Big 12 réalignés auraient pu se disputer des places dans quatre équipes, même sans victoires contre l’Oklahoma ou le Texas. 2007 Virginie-Occidentale, 2010 TCU, 2011 Oklahoma State, 2014 TCU et 2017 UCF auraient pu vraiment menacer les titres.

À l’avenir, le Big 12 ne pourra que parfois jouer dans l’événement principal. C’est bon. Tout comme la SEC devient plus divertissante en accueillant une équipe qui a prouvé qu’elle peut s’accrocher (tout en ajoutant également le Texas), le Big 12 devient plus divertissant en embrassant sa place sur la carte médiane, sans avoir le choix. Mieux vaut être sur la carte médiane que pas sur la carte du tout !

À moins de trucs vraiment sauvages, un titre national est un objectif semi-réaliste pour la moitié supérieure de la SEC (y compris maintenant l’Oklahoma et l’associé de l’Oklahoma), trois équipes Big Ten, quelques équipes ACC et peut-être quelques autres.

L’objectif pour pratiquement toutes les équipes du Pac-12 et du Big 12 est le suivant : être pensé, de préférence de manière décente. Soyez présent, participez à la conversation nationale. Rendez-vous aussi heureux que possible et partagez ce bonheur avec autant de personnes que possible.

La nouvelle marque du Big 12 peut être quelque chose comme le Pac-12 pendant lequel la plupart des gens sont éveillés. Et est-ce vraiment un si mauvais sort ?

Steve Spurrier a pris une photo épique au Texas en disant “ils ne peuvent pas gagner le Big 12 de toute façon” et les fans ont adoré