Extension! Ces employés du gouvernement central peuvent opter pour l’ancien régime de retraite au lieu du NPS à cette date

Compte tenu du verrouillage du pays dans le pays en raison de l’éclosion de la pandémie Covid -19, le gouvernement a décidé de prolonger les dates limites.

La date limite pour se prévaloir de l’option unique pour les employés du gouvernement central d’obtenir la couverture des règles de pension CCS 1972, à la place du système national de pension (NPS), a été prolongée. La nouvelle date révisée sera désormais le 31 mai 2021. Cela s’appliquera aux employés qui ont été sélectionnés avant le 01.01.2004 mais qui ont rejoint après le 01.01.2004. Auparavant, le Département des pensions et du bien-être des retraités du gouvernement indien avait publié un mémorandum du bureau (OM) donnant la possibilité aux employés du gouvernement central touchés d’opter pour l’ancien régime de retraite (OPS) au lieu du NPS.

Le mémorandum du Bureau prévoyait des dates limites pour diverses activités impliquées dans le processus d’exercice de l’option, la décision des représentations par les autorités de nomination et la clôture des comptes NPS des fonctionnaires concernés.

Compte tenu du verrouillage à l’échelle du pays dans le pays en raison de l’épidémie de pandémie de Covid -19 et des références reçues de certains ministères et départements pour prolonger le calendrier, le gouvernement a décidé de prolonger les dates limites comme suit:

1. Exercice de l’option par un fonctionnaire pour la couverture de l’ancien régime de pension

Dernière date mentionnée à l’OM du 17 février 2020: 31.05.2020

Dernière date révisée: 31.05.2021

2. Examen et décision sur la représentation par l’autorité investie du pouvoir de nomination

Dernière date mentionnée à l’OM du 17 février 2020: 30.09.2020

Dernière date révisée: 30.09.2021

3. Clôture des comptes NPS des fonctionnaires lors de l’acceptation de leur option

Dernière date mentionnée à l’OM du 17 février 2020: 01.11.2020

Dernière date révisée: 01.11.2021

Après la mise en place du système national de retraite (NPS), tous les fonctionnaires nommés à partir du 01.01.2004 aux postes de l’administration centrale (à l’exception des forces armées) sont obligatoirement couverts par le NPS. Le règlement de 1972 sur la fonction publique centrale (pensions) et d’autres règles connexes ont également été modifiés et ne s’appliquaient pas aux fonctionnaires nommés à la fonction publique après le 31.12.2003.

Cependant, le gouvernement avait reçu des représentations des fonctionnaires nommés à partir du 1er janvier 2004 demandant le bénéfice du régime de pension en vertu du règlement de 1972 sur la fonction publique centrale (pension) au motif que leur nomination avait été retardée pour des raisons administratives ou les défaillances.

Les fonctionnaires qui ont été déclarés retenus pour le recrutement dans les résultats déclarés le ou avant le 31.12.2003 pour les vacances survenues avant le 01.01.2004 et qui sont couverts par le système national de pension lors de leur entrée en service le ou après le 01.01.2004, reçoivent un option de temps pour être couvert en vertu des règles de la CCS (pension), 1972.

