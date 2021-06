Extension de la subvention EPF pour aider à la création d’emplois de 13,3 lakh: gouvernement

Le gouvernement, cependant, a abaissé les dépenses globales du programme de Rs 712 crore à Rs 22 098 crore contre Rs 22 810 crore approuvé plus tôt.

Le gouvernement a déclaré mercredi que la prolongation du programme de subventions du fonds de prévoyance – Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) – jusqu’à la fin de l’exercice en cours pourrait entraîner une création d’emplois supplémentaires de 13,3 lakh dans le secteur formel. “En conséquence de cette extension, il est prévu que 71,8 lakh d’emplois seront générés dans le secteur formel par rapport à la projection précédente de 58,5 lakh”, selon un communiqué officiel.

Au 18 juin 2021, des prestations d’un montant de Rs 902 crore ont été accordées à 21,42 lakh bénéficiaires par le biais de 79 577 établissements sous ABRY.

Dans le cadre du programme ABRY, annoncé pour la première fois le 12 novembre 2020 dans le cadre de l’Atmanirbhar Bharat Package 3.0, le Centre fournit une subvention de fonds de prévoyance pendant deux ans pour les nouveaux employés embauchés à compter du 1er octobre 2020. La fenêtre était ouverte plus tôt jusqu’en juin. 30 ; maintenant, il restera ouvert jusqu’au 30 mars 2022.

Dans le cadre de l’ABRY, le Centre crédite pour une période de deux ans à la fois la part des salariés et des employeurs (24 % des salaires) ou uniquement la part des salariés (12 % des salaires), selon la force des établissements enregistrés à l’EPFO.

Le gouvernement vise à encourager les nouveaux recrutements par les entreprises avec le programme et vise à arrêter la hausse du taux de chômage. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a fait l’annonce de la prolongation le 28 juin ; le Cabinet a approuvé la proposition mercredi.

