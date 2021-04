Extension de la zone DRS à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne · .

Les zones de détection et d’activation du DRS à Imola ont toutes deux été légèrement ajustées, pour être plus éloignées de la ligne de départ / arrivée que lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne de l’année dernière.

Il n’y aura toujours qu’une seule zone pour la détection et l’activation du DRS, tous deux à la fin d’un tour mais légèrement ajustés pour permettre aux pilotes d’ouvrir le DRS avant la ligne d’arrivée.

Le point de détection du DRS est passé de 40 mètres après le virage 18, où les voitures se dirigent vers la ligne de départ / arrivée, à 20 mètres avant le virage 17. La zone d’activation du DRS a également reculé, passant de la ligne d’arrivée à 60 mètres avant le virage. avoir 19 ans.

Le virage 19 étant un pli net dans la ligne droite de départ / arrivée signifie que les voitures activant le DRS avant qu’il ne puisse avoir un avantage plus tôt dans le premier virage et devant la zone de freinage plus dure des virages deux et trois.

Le déplacement de la zone d’activation en arrière étend la zone DRS, espérant faciliter les dépassements après un relatif manque d’action sur piste lors de la course organisée à Imola en 2020, notamment par rapport à la course qui la précédait à Portimao, où le DRS a joué un rôle important dans les pilotes se croisent dans la ligne droite de départ / arrivée.

