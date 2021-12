Extension de l’armoire Haryana demain, une de BJP et une de JJP susceptibles d’être intronisées

L’élargissement du cabinet aura lieu lors d’une réception qui se tiendra à Haryana Raj Bhavan à 16 heures le 28 décembre, selon un communiqué officiel.

L’extension du cabinet Haryana aura lieu ici mardi, la deuxième au cours des deux dernières années. L’élargissement du cabinet aura lieu lors d’une réception qui se tiendra à Haryana Raj Bhavan à 16 heures le 28 décembre, selon un communiqué officiel.

Parmi les personnes probables dont les noms circulent pour être intronisé au gouvernement, citons Devender Singh Babli, le député du Jannayak Janta Party (JJP) de Tohana, tandis qu’un membre du camp BJP est également susceptible d’être intronisé.

Les noms de probables du camp BJP faisant le tour incluent Gian Chand Gupta, qui est actuellement président de l’Assemblée de l’Haryana et député de Panchkula, et le Dr Kamal Gupta, député de Hisar.

En 2019, plus de deux semaines après avoir prêté serment en tant que ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar avait d’abord élargi son conseil des ministres en novembre de la même année en intronisant 10 membres. Avant l’intronisation des 10 membres, Dushyant Chautala de JJP avait prêté serment en tant que vice-ministre en chef.

Lors de l’expansion précédente à l’époque, six avaient été intronisés au rang du cabinet et quatre en tant que ministres d’État, portant l’effectif total du conseil des ministres à 12, y compris le ministre en chef et son adjoint. Désormais, deux autres ministres peuvent être hébergés dans le ministère.

Ceux qui ont été intronisés en tant que ministre du cabinet étaient six fois député du cantonnement d’Ambala Anil Vij, l’ancien président Krishanpal Gujjar du BJP du siège de Jagadhri, Mool Chand Sharma du BJP du siège de Ballabgarh, le frère indépendant et ancien de l’ancien ministre en chef Om Prakash Chautala Ranjeet Singh du siège de Rania , Jai Parkash Dalal du BJP du siège de Loharu et l’ancien ministre d’État Dr Banwari Lal du siège de Bawal.

Parmi ceux qui ont été intronisés ministres d’État figuraient Om Prakash Yadav du BJP du siège de Narnaul, Kamlesh Dhanda du BJP du siège de Kalayat, Anoop Dhanak du JJP du siège d’Uklana et Sandeep Singh du siège de Pehowa.

