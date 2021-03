Extension des plans d’assurance coronavirus! Achetez maintenant les polices Corona Kavach, Corona Rakshak jusqu’à cette date

Les lignes directrices sur l’introduction de polices d’assurance maladie à court terme fournissent une couverture pour le COVID-19 ont été introduites en juin 2020.

Si vous n’avez pas encore souscrit à un régime d’assurance maladie contre le coronavirus, il y a de bonnes nouvelles pour vous.L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a prolongé le délai pour proposer et renouveler des polices de santé spécifiques à Covid à court terme jusqu’au 30 septembre. , 2021. Les lignes directrices sur l’introduction de polices d’assurance maladie à court terme prévoient une couverture contre la maladie COVID-19 ont été introduites en juin 2020. Ces polices d’assurance maladie à court terme devaient être émises pour une durée inférieure à 12 mois et le les directives étaient valables jusqu’en mars 2021.

Pour couvrir les frais d’hospitalisation liés à Covid-19, il existe deux régimes d’assurance spécifiques. L’une est la police Corona Kavach qui est proposée uniquement par les compagnies d’assurance générale et maladie, tandis que l’autre est la police Corona Rakshak qui peut être proposée par tous les assureurs, y compris les assureurs-vie.

L’IRDAI avait demandé aux assureurs de concevoir des produits basés sur les besoins couvrant les coûts de traitement de la maladie à coronavirus (COVID-19). Tous les assureurs (assureurs vie, assurance générale et maladie) étaient autorisés à proposer COVID – 19 des polices d ‘assurance maladie à court terme spécifiques soumises à ces directives.

Récemment, l’IRDAI a prolongé le calendrier et toutes les compagnies d’assurance, y compris les assureurs vie, général et maladie, sont autorisées à proposer et à renouveler des polices de santé spécifiques à Covid à court terme jusqu’au 30 septembre 2021.

Corona Kavach et Corona Rakshak – Différences

Qui leur propose

Politique Corona Kavach, la politique de santé standard COVID doit être obligatoirement offerte par toutes les compagnies d’assurance générale et maladie et les compagnies d’assurance-vie ne peuvent pas les offrir. Pour acheter la police Corona Rakshak, on peut s’adresser à n’importe quel assureur, y compris la compagnie d’assurance-vie.

Minimum et maximum

La somme minimale assurée pour la police Corona Kavach est de Rs 50 000 et le maximum est de Rs 5 lakh tandis que pour la police Corona Rakshak, la somme minimale assurée est de Rs. 50000 et la limite maximale sera de 2,5 lakh de roupies.

Hospitalisation

Dans la police Corona Kavach, la couverture de base ou la somme assurée ne s’appliquera qu’en cas d’hospitalisation d’une période minimale de 24 heures. Les frais d’hospitalisation jusqu’à concurrence de la somme assurée seront payés comme réclamé par l’assureur quels que soient les jours de séjour à l’hôpital. Mais, dans le cas de la politique Corona Rakshak, elle nécessite une hospitalisation pour une période continue minimale de 72 heures.

Nature de la politique

La police Corona Kavach comprendra une couverture obligatoire de base et une couverture facultative. La prime payable pour cette couverture facultative devra être payée séparément afin de permettre aux assurés de choisir et de payer en fonction des besoins. La couverture de base de la police Corona Kavach sera offerte sur une base d’indemnisation tandis que la couverture facultative sera mise à disposition sur la base de prestations.Dans une couverture d’indemnisation, la réclamation est payée selon les factures d’hôpital tandis que dans une couverture de prestations, la totalité de la somme assurée est payée au preneur d’assurance.

Type de politique

On peut acheter Corona Kavach à la fois sur une base individuelle et sur une base Family Floater, mais Corona Rakshak est offert sur une base individuelle uniquement et par conséquent aucune option Family Floater n’est disponible.

Avantage facultatif

La police Corona Kavach offre la possibilité d’ajouter une couverture «Hospital Daily Cash». En vertu de celle-ci, l’assureur paiera 0,5 pour cent de la somme assurée par jour pour toutes les 24 heures d’hospitalisation continue pour le traitement du COVID suite à une demande d’hospitalisation admissible en vertu de cette police. La prestation est payable au maximum jusqu’à 15 jours au cours d’une période d’assurance. Cependant, il n’y a pas une telle fonctionnalité dans la politique de Corona Rakshak car il s’agit entièrement d’un plan basé sur les avantages.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.