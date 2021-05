Un seul cas de la variante a été découvert à Ruislip.

La personne a terminé sa période d’auto-isolement et tous les contacts ont été retrouvés selon les responsables de la santé.

Toute personne âgée de 16 ans et plus qui vit dans la région HA4 de Ruislip à Hillington doit maintenant passer un test Covid PCR, qu’elle présente des symptômes ou non.

Une recherche améliorée des contacts est désormais en cours dans toute la zone.