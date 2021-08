Extension du Cabinet du Karnataka 2021 : liste complète des nouveaux ministres et de leurs portefeuilles

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a obtenu aujourd’hui son nouveau conseil des ministres. Pas moins de 29 législateurs ont prêté serment et secret par le gouverneur Thaawarchand Gehlot à Bengaluru aujourd’hui. Notamment, contrairement au régime de l’ancien CM BS Yediyurappa, il n’y a pas de vice-ministre en chef dans le gouvernement de Bommai. Le cabinet compte 28 hommes et une femme ministres et le conseil est un mélange de forces expérimentées et nouvelles, comme l’a dit le CM. Il y a 7 ministres des OBC, 3 des SC, 1 de ST, 7 de Vokkaligas, 8 de Lingayats et 1 Reddy. Alors que les anciens vice-ministres en chef CN Ashwath Narayan et Govind Karjol ont trouvé une place au cabinet, le troisième adjoint CM Laxman Savadi a été limogé. Parmi les autres anciens ministres qui n’ont pas été inclus dans le cabinet figurent Jagadish Shettar, Suresh Kumar, Arvind Limbavali, R Shankar, CP Yogeshwar et Shrimant Patil.

Nipani MLA Shashikala Jolle est la seule femme ministre du nouveau cabinet du Karnataka. Pendant le mandat de BSY, elle était en charge du Département Femmes, Développement de l’Enfant et Autonomisation des Personnes Handicapées, Senior Citizens. Trois fois député d’Aurad, Prabhu Chauhan a prêté serment en portant la tenue traditionnelle de la communauté Lambani dont il est originaire. Il était en charge du département d’élevage sous BSY.

. @CMofKarnataka pic.twitter.com/Ikhc05p9wx – Basavaraj S Bommai (@BSBommai) 4 août 2021

Dans un revers pour BS Yediyurappa, son fils et vice-président de l’État du BJP BY Vijayendra n’a pas été inclus dans le cabinet. On se souviendra qu’il y avait eu des allégations de corruption contre Vijayendra.

Karnataka Nouveaux ministres du Cabinet et leurs portefeuilles* (à mettre à jour)

Govind Karjol (Mudhol, district de Bagalkot))

KS Eshwarappa (Shivamogga, district de Shivamogga)

R Ashok (Padmanabhanagar, Bangalore)

B Sriramulu (Bellari, district de Ballari)

V Sommanna (Govindraj Nagara, Bangalore)

S Angara (Sullia, district de Dakshina Kannada)

JC Madhu Swamy (Chikkanayakanahalli, district de Tumakuru)

Araga Jnanendra (Thirthahalli, district de Shimoga)

CN Ashwath Narayan (Malleswaram, Bangalore)

CC Patil (Nargund, district de Gadag)

Anand Singh (Vijayanagara, district de Ballari)

Kota Srinivas Poojary (MLC)

Prabhu Chauhan (Aurad, district de Bidar)

Murugesh Nirani (Bilgi, district de Bagalkot)

Shivaram Hebbar (Yellapur, district d’Uttara Kannada)

ST Somashekar (Yeshwantpur, Bangalore)

BC Patil (Hirekerur, district de Haveri)

Byrathi Basavaraj (KR Puram, Bangalore)

K Sudhakar (Chikkaballapur, district de Chikkaballapur)

K Gopalaiah (Mise en page Mahalakshmi, Bangalore)

Shashikala Jolle (Nippani, district de Belagavi)

M Nagaraj ‘VTT’ (MLC)

Dr KC Narayan Gowda (Krishnarajpet, district de Mandya)

C.-B. Nagesh (Tiptur, district de Tumakuru)

V Sunil Kumar (Karkala, district d’Udupi)

Achar Halappa Basappa (Yelburgi, district de Koppal)

Shankar B Patil Munenakoppa (Navalgund, district de Dharwad)

Muniratna (Rajarajeshwari Nagar, Bangalore)

Umesh Katti (Hukkeri, district de Belagavi)

Bommai a dans l’ensemble disparu avec d’anciens visages, car 23 d’entre eux étaient ministres dans le précédent cabinet BS Yediyurappa, tandis que six sont de nouveaux. Les nouveaux visages sont V Sunil Kumar (Karkala), Araga Jnanendra (Thirthahalli), Munirathna (RR Nagar), Halappa Achar (Yelburga), Shankar Patil Munenkopp (Navalgunda) et BC Nagesh (Tiptur). Bommai a intronisé 10 législateurs qui avaient rejoint le BJP après avoir quitté la coalition Congrès-JD(S) en 2019, et aidé le parti du safran à accéder au pouvoir. Onze d’entre eux étaient ministres du gouvernement Yediyurappa, parmi eux deux Shrimant Patil et R Shankar n’ont pas fait partie du cabinet Bommai, tandis que Munirathna a été récemment intronisé.

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a déclaré que les ministres avaient été choisis après des séries de discussions entre lui et le président national JP Nadda, et parmi les dirigeants nationaux (PM Narendra Modi et ministre de l’Intérieur Amit Shah). Le nouveau cabinet répondra aux besoins de la population, gagnera sa confiance et assurera une bonne gouvernance, a-t-il déclaré.

