Extension du Cabinet Haryana: Kamal Gupta du BJP et Devender Singh Babli du JJP ont prêté serment en tant que ministres

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a élargi son cabinet mardi, intronisant chacun un député du Bharatiya Janata Party (BJP) et de son partenaire de coalition Jannayak Janta Party (JJP). Au cours de la deuxième expansion réalisée en deux ans, le député du BJP Hisar Kamal Gupta et le député JJP Devender Singh Babli, qui représente Tohana à l’assemblée, ont été intronisés au ministère Khattar en tant que ministres.

Ils ont prêté serment par le gouverneur Bandaru Dattatreya lors d’une cérémonie tenue au Haryana Raj Bhavan à Chandigarh. Gupta a prêté serment en sanskrit tandis que Babli a prêté serment en hindi. Le ministre en chef Khattar, le président de l’Assemblée de l’Haryana Gian Chand Gupta, le vice-ministre en chef Dushyant Chautala et le vice-président Ranbir Gangwa étaient parmi les personnes présentes à l’occasion.

. जी व श्री देवेंद्र बबली जी द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

व ईमानदारी के साथ प्रदेश वासियों के हित के लिए निरंतर कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। pic.twitter.com/f0c8AsaKPa – Manohar Lal (@mlkhattar) 28 décembre 2021

Avec l’intronisation des deux députés, l’effectif du conseil des ministres de l’Haryana est passé à 14, y compris le ministre en chef, ce qui est la limite supérieure. Auparavant, 10 députés avaient été intronisés au cabinet en novembre 2019, quelques jours après l’assermentation du ministre en chef et de son adjoint le 27 octobre de la même année.

Après l’élargissement du cabinet de mardi, le BJP compte 10 ministres, dont le ministre en chef, et le JJP a trois ministres, dont le vice-ministre en chef, tandis que Ranjit Singh Chautala est le seul député indépendant intronisé ministre.

Le BJP n’a pas obtenu la majorité simple lors des élections d’octobre 2019 à l’Assemblée de l’Haryana, remportant 40 des 90 sièges, et par la suite, il a forgé une alliance avec le JJP, qui compte 10 députés. Le BJP a formé le gouvernement de l’État avec le soutien des législateurs du JJP et des députés indépendants.

