Extension du cabinet Modi 2021 Dernières nouvelles, Extension du cabinet 2021, Extension du cabinet Modi 2021, Extension du cabinet de l’Union 2021: Varun Gandhi, Sushil Modi, Rita Bahuguna Joshi et autres

Alors que le Premier ministre n’a pas hésité à introniser 16 députés pour la première fois, plusieurs dirigeants ont boudé car ils n’étaient pas inclus dans le cabinet.

Remaniement ministériel 2021 : Avec 78 ministres, il s’agit du plus grand conseil des ministres jamais dirigé par le Premier ministre Narendra Modi. Alors que le nouveau cabinet compte 36 nouveaux ministres, il comprend également 16 nouveaux députés. Deux ministres – Sarbananda Sonowal qui est député et L Murugan qui n’est ni député ni député, devront être élus soit à Rajya Sabha soit à Lok Sabha dans les six mois. Certains ministres, dont Hardeep Singh Puri, Kiren Rijiju et Anurag Thakur, ont été promus tandis que l’inclusion de Jyotiraditya Scindia et Bhupendra Yadav peut être qualifiée de récompense car ils ont aidé le BJP au Madhya Pradesh et au Bihar, respectivement. Alors que le Premier ministre n’a pas hésité à introniser 16 députés pour la première fois, plusieurs dirigeants ont été laissés bouder car ils n’étaient pas inclus dans le cabinet malgré leurs noms faisant des rondes à plusieurs reprises. Voici cinq des députés qui espéraient un poste au Cabinet mais n’en ont pas obtenu :

Sushi Modi : Ancien vice-ministre en chef du Bihar et haut dirigeant du BJP de l’État, Modi avait été adjoint au CM pendant environ 11 ans. Lorsque la NDA a réussi à franchir la ligne de démarcation dans les sondages de l’assemblée du Bihar l’année dernière, le haut commandement du parti a demandé à Sushil Modi de renoncer à son poste de longue date et a nommé deux députés CM de son quota. Modi a été nommé à Rajya Sabha par l’État et on s’attendait à ce qu’il puisse être nommé au cabinet compte tenu de son expérience. Mais, comme beaucoup d’autres, il devra attendre les prochaines commandes.

Varun Gandhi : Conférencier féroce et député du BJP de Pilibhit dans l’Uttar Pradesh, Varun Gandhi était l’un des plus forts prétendants à un poste ministériel. Trois fois député de l’UP, Varun devait être inclus dans le cabinet, d’autant plus que sa mère Maneka Gandhi n’était pas incluse dans le cabinet NDA 2.0. Les rapports ont affirmé que Gandhi avait même atteint Delhi avant l’expansion du cabinet. Compte tenu des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh l’année prochaine, l’inclusion de Varun Gandhi était fortement prédite, mais il semble que le député de Lok Sabha ait encore besoin de prouver son courage au niveau organisationnel.

Brijendra Singh : Fils de l’ancien ministre des syndicats Birender Singh, un premier député de Hisar, Brijendra Singh devait recevoir un appel de Delhi. Birender Singh, qui a occupé différents portefeuilles au sein du gouvernement Modi, notamment le ministre de l’Eau potable et de l’assainissement, le ministre du Développement rural, le ministre de Panchayati Raj et le ministre de l’Acier, avait fait du lobbying pour son fils. Il aurait même accueilli CM Manohar Lal Khattar lors d’un dîner dans le processus, mais n’a pas pu réussir.

Chirag Paswan : Le chef du LJP et député du Bihar Chirag Paswan, qui attendait un appel de la haute direction du BJP depuis les élections du Bihar et a récemment été trahi par son oncle Pashupati Kumar Paras, a apparemment été poussé à la porte par le gouvernement Modi. Alors que son oncle qui revendique le soutien de quatre députés rebelles du LJP a été inclus en tant que ministre dans le cabinet Modi, Paswan n’a pas réussi à reproduire la magie et le charme de son défunt père Ram Vilas Paswan. Chirag avait contesté les sondages du Bihar seul contre CM Nitish Kumar et avait réussi à faire descendre le JD(U) à la troisième position, mais n’a pas pu sauver le seul siège de son parti à l’assemblée du Bihar. Il s’attendait à son retour dans le giron de la NDA mais son oncle Paras l’a dominé.

Rita Bahuguna Joshi : Ancienne dirigeante du Congrès et députée du BJP de Prayagraj, Rita Bahuguna Joshi figurait parmi les principaux prétendants de l’Uttar Pradesh. En tant que dirigeante brahmane forte, Joshi serait parmi les favoris. Le BJP acceptant Jitin Prasada en gardant à l’esprit les votes de Brahaman, Joshi devait également obtenir un siège au cabinet pour régler l’équation de la distribution dans l’état électoral crucial de l’Uttar Pradesh. Alors que le nouveau cabinet Modi compte désormais 7 ministres de l’Uttar Pradesh, Joshi n’a pas pu figurer sur la liste.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.