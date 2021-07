Extension du Cabinet Modi 2021 Dernières nouvelles: Nouveau Conseil des ministres attendu cette semaine

in

La restructuration du cabinet peut également prendre en compte des situations dans d’autres États liés aux élections comme l’Himachal Pradesh, le Pendjab, le Gujarat, le Manipur, l’Uttarakhand et Goa.

Le Premier ministre Narendra Modi devrait réorganiser son cabinet cette semaine, le premier exercice de ce type au cours du deuxième mandat de la NDA, a rapporté aujourd’hui l’Indian Express. Le gouvernement Modi prend en compte de nombreux problèmes, notamment l’impact de COVID-19, les prochaines élections législatives, la session de mousson du parlement et la construction d’alliances plus solides à l’approche des élections générales de 2024.

Le buzz autour d’un Conseil des ministres remanié s’est accéléré après que le Premier ministre Modi a commencé à évaluer les performances des ministères clés avec les hauts ministres et la direction du parti. Le gouvernement et le parti, cependant, sont discrets sur l’ensemble de l’exercice et il n’y a eu aucun mot officiel sur le développement jusqu’à présent. Le ministre de la Défense Rajnath Singh a récemment été interrogé sur le remaniement ministériel, et il a refusé de commenter.

Pendant ce temps, Sarbananda Sonowal arrive à Delhi aujourd’hui, deux semaines après avoir rencontré le Premier ministre Modi dans la capitale nationale. Sonowal a quitté la présidence d’Assam CM pour Himanta Biswa Sarma et est susceptible de revenir au Centre.

Avec les élections de l’Uttar Pradesh prévues l’année prochaine et le gouvernement critiqué pour sa gestion de la deuxième vague de COVID-19, l’accent pourrait être mis sur l’accommodement des dirigeants et des alliés de cet État crucial. Le député de Pilibhit Varun Gandhi et Apna Dal, un allié de la NDA dans l’UP, devraient trouver une place au gouvernement central.

Les récents développements politiques au Bihar pourraient également aider le gouvernement Modi à donner forme à son nouveau cabinet. Sushil Modi, qui attend une éventuelle compensation au Centre depuis qu’il a quitté le poste de CM adjoint du Bihar, et Pashupati Kumar Paras, qui a mené un coup d’État contre son neveu Chirag Paswan, pourraient trouver une place dans le nouveau cabinet. Cependant, il sera intéressant de voir ce qui se passe avec Chirag Paswan, qui prétend être le “Hanuman” de Modi. Le JD(U) de Nitish Kumar a également exprimé son désir de faire partie du gouvernement de l’Union et pourrait obtenir deux places.

Il y a 53 ministres dans le cabinet de l’union et l’effectif total peut aller jusqu’à 81. Par conséquent, le Premier ministre Modi dispose d’un espace pour accueillir 28 nouveaux visages.

