Extension du crédit d’impôt pour enfants : les démocrates pourraient perdre leur meilleure arme contre la pauvreté des enfants

Le crédit d’impôt pour enfants élargi, une politique adoptée en mars 2021 qui a augmenté les paiements mensuels à la plupart des familles avec enfants, a déjà eu un effet positif massif sur la vie des enfants américains. Après un seul paiement mensuel, cela réduisait la pauvreté des enfants de 25 pour cent – ​​et si les paiements plus importants se poursuivaient, cela pourrait réduire la pauvreté des enfants de plus de 40 pour cent au cours d’une année typique, selon l’Urban Institute.

Il s’agit d’une énorme baisse dans un laps de temps très court. Selon la Brookings Institution, les taux de pauvreté des enfants ont chuté de 26% entre 2009 et 2019, ce qui signifie que le crédit d’impôt a accompli en un mois ce que d’autres politiques ont mis une décennie à réaliser.

Malgré ce succès, le crédit d’impôt pour enfants élargi (CTC) est gravement menacé. Dans le cadre de leurs négociations budgétaires, les démocrates débattent de la durée de la prolongation du programme – très probablement d’un an, certains appelant à une prolongation de quatre ans (voire indéfinie). Dans le meilleur des cas avec une courte prolongation, le programme sera probablement à court d’argent d’ici la fin de 2022. Dans le pire des cas, il pourrait se terminer dès avril 2022, date à laquelle les familles doivent actuellement recevoir leur paiement majoré.

Pour éviter que les gains de la politique ne soient annulés, l’avantage doit être étendu. Une étude de l’Urban Institute a révélé que la pauvreté des enfants diminuerait de 50 % ou plus dans 11 États si les modifications apportées à la CTC étaient rendues permanentes. Il a également noté que les taux de pauvreté seraient réduits à tous les niveaux, avec des impacts plus importants pour les enfants noirs et hispaniques.

Créé en 1997, le CTC existe depuis plus de deux décennies, mais une proposition incluse dans le plan de sauvetage américain, promulguée en mars, a considérablement augmenté le montant. Auparavant, les familles recevaient un crédit pouvant aller jusqu’à 167 $ par mois par enfant de 16 ans et moins.

Les familles ont désormais droit à jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et à 250 $ par mois pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans, la moitié du crédit étant versée sous forme d’avances mensuelles. La prestation est progressivement supprimée à mesure que les revenus des familles augmentent, mais elle couvre actuellement 39 millions de ménages et plus de 88 % des enfants. De plus, les ménages à faible revenu qui n’étaient pas admissibles auparavant au crédit complet peuvent désormais le recevoir, y compris 1 million d’enfants dans les familles des militaires.

Cette augmentation a fait une différence majeure, en particulier pour les ménages à faible revenu : par exemple, l’insécurité alimentaire a diminué car de nombreuses familles ont utilisé le crédit pour couvrir les nécessités de base telles que l’épicerie, le loyer et les services publics. Selon CNBC, l’insécurité alimentaire pour les familles gagnant moins de 50 000 $ a diminué de 7,5 points de pourcentage (de 26% à 18,5%) un mois après le premier paiement élargi.

Pour maintenir le succès initial du crédit, le programme doit se poursuivre. Reste à savoir si ce sera le cas et pour combien de temps.

Laisser la politique expirer met des millions d’enfants en danger de pauvreté

Compte tenu de l’efficacité de la politique, certains démocrates ont poussé à prolonger la mesure jusqu’en 2025. D’autres souhaitent la rendre permanente dans le cadre du projet de loi de réconciliation budgétaire en cours de négociation. L’une ou l’autre prolongation semble peu probable en raison des demandes des sénateurs modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ), qui souhaitent tous deux une réduction de plus d’un billion de dollars dans la législation sur la réconciliation.

Les sénateurs Kyrsten Sinema (D-AZ) et Joe Manchin (D-WV) prennent un ascenseur en route vers la salle du Sénat le 30 septembre 2021.Kent Nishimura/Los Angeles Times via .

Pour effectuer ces coupes, les démocrates envisagent une extension du crédit d’impôt pour enfants élargi qui pourrait ne durer qu’un an de plus. Cette approche pourrait laisser les 30 millions de ménages qui en sont venus à dépendre de l’avantage en danger de le perdre après 2022.

«Ce sera comme prendre le tapis sous les familles», explique Elena Delavega, professeur de travail social à l’Université de Memphis. « Surtout si vous l’avez depuis un an ou un an et demi, cela va être budgétisé dans les dépenses des familles. »

Une fin brutale du programme en 2022 pourrait entraîner des chocs majeurs. « En l’absence de la CTC, davantage de familles – et en particulier de familles à faible revenu – auront faim plus souvent et seront exposées à des risques d’expulsion, de fermeture des services publics et d’autres difficultés », a déclaré Stephen Roll, professeur de recherche. à l’Université Washington à St. Louis qui a étudié les effets du crédit d’impôt pour enfants élargi.

Les familles se sont souvenues avoir soudainement commencé à lutter pour payer le loyer, les services publics et l’épicerie après que les États ont mis fin à leurs offres d’assurance-chômage en cas de pandémie cet été. Une situation similaire est possible avec le crédit d’impôt pour enfants élargi, car il aide les familles à faire face aux tensions financières imminentes auxquelles elles sont confrontées.

« En obtenant ces paiements maintenant, je sais qu’au moins j’ai de l’aide pour couvrir la nourriture », a déclaré David Watson, technicien et parent célibataire de deux enfants, à Tiffanie Drayton dans une histoire pour Vox. « Maintenant, je peux réduire les heures supplémentaires. J’ai besoin de sommeil, mec.

En laissant la politique expirer, les démocrates priveraient également les familles de certains des avantages à long terme prévus du crédit.

En plus d’aider les familles à faire face à leurs coûts immédiats, le crédit pourrait également permettre aux gens de renforcer leurs économies d’urgence, de constituer un fonds pour l’université et d’investir dans des activités parascolaires pour leurs enfants qu’ils n’auraient peut-être pas les moyens de payer autrement.

« Nous savons que la fourniture de ces soutiens est associée à de meilleurs résultats pour les enfants une fois qu’ils atteignent l’âge adulte, notamment des revenus plus élevés, une meilleure santé et une mobilité économique accrue », explique Roll. Des chercheurs de l’Université de Columbia ont découvert que chaque dollar distribué via le crédit d’impôt pour enfants se traduit par un retour sociétal à long terme de 8 $ en coûts de soins de santé inférieurs et en augmentation des revenus pour les enfants qui en ont bénéficié.

Les démocrates espèrent que la popularité du crédit d’impôt pour enfants garantira que les futurs Congrès le renouvelleront, quel que soit le parti au pouvoir. Ils soutiennent que des données comme un sondage ./Ipsos de septembre qui a révélé que 59 pour cent des adultes américains, dont 75 pour cent de démocrates et 41 pour cent de républicains soutiennent la politique, montrent une large adhésion politique. Et ils estiment que s’ils n’autorisaient qu’une prolongation d’un an du crédit, la pression publique suffirait à garantir le renouvellement du programme même si les démocrates perdent le contrôle de l’une ou l’autre chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.

Il n’y a aucune garantie qu’ils aient raison, cependant. Alors que des politiques populaires telles que les réductions d’impôts de l’administration Bush en 2001 et 2003 ont été renouvelées sur une base bipartite après leur date d’expiration, d’autres propositions comme le moratoire sur les expulsions de 2020 et l’extension de l’assurance-chômage en cas de pandémie ont simplement pris fin après que le Congrès n’a pas réussi à les prolonger.

Les démocrates ont des visions très différentes de l’avenir du crédit d’impôt pour enfants

Le sénateur Michael Bennet (D-CO) et la représentante Rosa DeLauro (D-CT), tous deux partisans de longue date de la proposition, ont fait pression pour que l’expansion de cette année soit indéfinie. Les démocrates plus sceptiques quant à ses effets se sont demandé s’il ne fallait pas le limiter davantage.

« C’est de la nourriture. C’est des couches. Il s’agit d’aller chez le dentiste, d’amener un enfant chez le médecin. Achetez des uniformes ou des fournitures scolaires. Ou payer un loyer. Cela a déjà fait une profonde différence, c’est pourquoi j’essaie de le rendre permanent », a déclaré DeLauro. En septembre, 400 économistes ont signé une lettre appelant à ce que la politique soit permanente en raison de ses effets sur la pauvreté et les résultats des soins de santé à long terme des enfants.

Les opposants à la politique, cependant, soutiennent que ces paiements pourraient dissuader les bénéficiaires de travailler puisque les parents sans revenu peuvent également recevoir l’aide. Manchin a exprimé cette préoccupation, arguant que les exigences en matière de travail et/ou d’éducation devraient être ajoutées à la politique si elle était prolongée. « Ne pensez-vous pas que si nous voulons aider les enfants, les gens devraient faire des efforts ? Manchin a dit.

Certains chercheurs se sont opposés à ce point de vue, notant qu’un crédit continu pourrait aider les parents à rejoindre le marché du travail en leur permettant de s’offrir des services de base comme la garde d’enfants. Étant donné que le crédit d’impôt pour enfants élargi n’a été distribué que depuis juillet, il est trop tôt pour déterminer quel argument est correct, bien que les données d’une étude de l’Université de Columbia aient révélé que le crédit n’avait pas eu « d’effet significatif sur l’emploi ou la participation au marché du travail ». jusque là.

Il existe également un débat sur la question de savoir si l’accès au crédit devrait être encore plus plafonné. À l’heure actuelle, les familles qui gagnent jusqu’à 150 000 $ par an reçoivent le plein coup de pouce, un chiffre que Manchin aimerait voir baisser. Manchin a fait valoir que la politique devrait être plafonnée aux ménages qui gagnent 60 000 $ ou moins.

Les partisans d’une politique plus universelle, quant à eux, soutiennent que l’élargissement de la circonscription qui bénéficie du crédit augmentera son soutien politique. Des programmes plus universels, notamment la sécurité sociale et l’assurance-maladie, sont parmi les offres gouvernementales les plus populaires et ont obtenu de meilleurs résultats que Medicaid, qui est soumis à des conditions de ressources.

Avec la pression de Manchin et Sinema, la réalité est que les démocrates ne seront probablement pas en mesure de mettre en œuvre le crédit d’impôt le plus complet. Le coût annuel estimé du programme est d’environ 110 milliards de dollars, ou environ 450 milliards de dollars s’il devait être prolongé jusqu’à la fin de 2025. Il est possible que les législateurs essaient également de réduire le montant du paiement élargi afin de réduire le coût du facture.

Il deviendra clair dans environ un an si les démocrates avaient raison et le crédit deviendra quelque chose que les législateurs des deux partis votent pour garder intact. Mais s’ils se trompent, plus de 4 millions d’enfants pourraient retomber dans la pauvreté, et des millions de familles pourraient à nouveau se retrouver à lutter pour couvrir les paiements pour la nourriture et le logement.