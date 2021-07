Extension du programme RoSCTL pour les exportateurs de textiles afin de créer des millions d’emplois et de stimuler les exportations : organisme textile

Les IDE dans le secteur du textile et de l’habillement avaient atteint 3,75 milliards de dollars en mars 2021.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La décision du gouvernement de prolonger jusqu’au 31 mars 2024 le régime de remboursement des taxes et prélèvements publics et centraux (RoSCTL) sur les vêtements et les articles de maquillage et d’autres régimes existants pour le secteur créeront probablement 4 à 6 millions d’emplois supplémentaires, selon l’apex. organisme textile The Textile Association (Inde). Le cabinet de l’Union avait annoncé mercredi la poursuite de la RoSCTL avec les mêmes tarifs que ceux notifiés par le ministère des Textiles en mars 2019 sur l’exportation de vêtements et de produits de maquillage (autres que les vêtements tels que le linge de lit, les tapis, etc.). Selon le gouvernement, cette décision « devrait rendre ces produits compétitifs à l’échelle mondiale en réduisant toutes les taxes/prélèvements intégrés qui ne sont actuellement remboursés par aucun autre mécanisme. Il garantira un régime politique stable et prévisible et offrira des règles du jeu équitables aux exportateurs indiens de textiles. De plus, il encouragera les startups et les entrepreneurs à exporter et assurera la création de milliers d’emplois. »

« Au cours des trois ou quatre dernières années, les exportations de textiles ont stagné à environ 38 à 40 milliards de dollars. Le gouvernement vise maintenant à toucher 80 milliards de dollars d’ici 2024-25. Dans la prochaine politique textile, le gouvernement vise également à rendre les textiles indiens plus compétitifs dans le monde. Le plus grand bénéficiaire ici serait les MPME et renforcerait la compétitivité de l’Inde par rapport au Bangladesh, au Vietnam, au Myanmar, etc. Avec tous ces programmes correctement mis en œuvre, 4 à 6 millions d’emplois supplémentaires seront créés », RK Vij, vice-président, The Textile Association (Inde ) a déclaré à Financial Express Online.

Le secteur indien du textile et de l’habillement est le deuxième employeur en importance avec une création d’emplois directs de 45 millions et 60 autres millions dans les industries connexes. Le pays est également le deuxième plus grand fabricant de kits d’EPI au monde. Le marché mondial des EPI devrait actuellement dépasser 92,5 milliards de dollars d’ici 2025, contre 52,7 milliards de dollars en 2019, selon l’initiative du gouvernement Invest India. Alors que les IDE dans le secteur des textiles et des vêtements avaient atteint 3,75 milliards de dollars en mars 2021, les exportations de textiles et de vêtements du pays devraient atteindre 65 milliards de dollars d’ici 2025-2026, avec un TCAC de 11%.

Le ministère des Textiles, dans un communiqué publié mercredi, a noté qu’il existe diverses taxes/droits qui sont perçus par le gouvernement central, étatique et local mais ne sont pas remboursés aux exportateurs. Ces taxes et prélèvements sont intégrés dans le prix du produit final exporté, ce qui augmente le prix des vêtements et des articles de maquillage et leur rend difficile la concurrence sur le marché international. Ces taxes intégrées comprennent les droits et taxes sur le carburant utilisé pour le transport des marchandises, la production d’électricité et pour le secteur agricole, la taxe mandi, les droits sur les frais d’électricité à tous les niveaux de la chaîne de production, les droits de timbre, la TPS payée sur les intrants tels que les pesticides, les engrais, les achats auprès de revendeurs non enregistrés, etc., et la vente de charbon ou de tout autre produit.

Mercredi, le président du Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC), A Sakthivel, saluant cette décision, a déclaré que cette décision aiderait “la chaîne de valeur textile indienne à atteindre 100 milliards de dollars d’exportations annuelles au cours des trois prochaines années”.

Après le verrouillage de l’année dernière, l’activité textile a connu une contraction avant de commencer à se redresser en septembre avec une augmentation des prix du fil. La reprise avait atteint environ 80 pour cent de la capacité de production en décembre de l’année dernière. «Jusqu’en mars de l’année dernière, toutes les unités textiles fonctionnaient à 80-90 pour cent de leur capacité avant de réduire leur capacité de production à 30-40 pour cent. L’activité a repris en septembre et, en décembre, elle a atteint une capacité de production de 80 à 90 %. Le coton et les fils synthétiques ont fait de gros bénéfices avec l’augmentation des prix », a déclaré à Financial Express Online TK Sengupta, président sortant de la Textile Association (Inde).

