Extension du tarif de rachat aux clients HT pour stimuler la capacité solaire de toit de TN

Au cours de la dernière décennie, le segment de l’énergie solaire sur les toits a pris du retard par rapport aux segments de l’énergie solaire et éolienne au sol en termes de nouvelles capacités ajoutées.

Après des années de négligence envers le segment des toitures solaires, la fourniture par le gouvernement du Tamil Nadu d’un tarif de rachat aux consommateurs commerciaux et industriels à haute résistance (HT), par opposition à la facturation nette, contribuera à multiplier par cinq la capacité des toitures au cours des deux prochaines années. ans, selon les experts de l’industrie.

Le tarif de rachat permet aux clients des toitures de revendre le surplus d’électricité produit au réseau à un prix prédéterminé qui est comparativement inférieur aux tarifs de détail solaires en vigueur pour les consommateurs industriels et commerciaux. En revanche, la facturation nette permet aux clients de vendre le surplus d’électricité à des tarifs de détail. Les experts considèrent que la compensation des consommateurs au tarif de détail pour le surplus d’électricité est l’une des principales raisons pour lesquelles les discothèques n’ont pas réussi à maintenir ou à offrir des services de facturation nette.

Le Tamil Nadu, dans une dernière notification entrée en vigueur le 22 octobre 2021, a proposé la facturation nette aux consommateurs nationaux d’une capacité allant jusqu’à 150 kW. Les consommateurs HT, généralement des clients commerciaux et industriels ayant des capacités supérieures à 150 kW à 999 kW, peuvent utiliser le système de tarif de rachat, où ils peuvent vendre l’électricité excédentaire à un tarif prédéterminé de 3,41 Rs par kWh pour les trois prochaines années. Le tarif prédéterminé peut changer selon la notification SERC de temps à autre.

Puneet Goyal, fondateur de SunAlpha Energy, a déclaré que l’option de vendre l’électricité excédentaire aiderait les entreprises à mettre en place des capacités contractuelles entières, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’incapacité des développeurs à vendre le surplus d’électricité a conduit à la mise en place de capacités partielles dans le passé. « La dernière disposition aidera les capacités solaires sur les toits à quintupler au cours des deux prochaines années malgré les prix discoms fixant des frais de réseau de 0,83 paise/kwh sur la capacité totale », a déclaré Goyal. « Nous espérons que la mise en œuvre de la politique avec les acteurs gouvernementaux concernés sera rapide afin que les consommateurs en bénéficient le plus tôt possible », a ajouté Goyal.

Vinay Rustagi, fondateur de Bridge to India, une société de conseil dédiée au secteur des énergies renouvelables, a déclaré que le tarif de rachat pour les consommateurs commerciaux et industriels du Tamil Nadu est une bonne étape pour équilibrer les besoins du discom et ceux des consommateurs. « Ce sera une étape inévitable pour les autres discothèques proposant une facturation nette, car il leur sera difficile de compenser les consommateurs au prix de détail pour les dépenses qu’ils supportent pour les infrastructures de transmission et de distribution », a déclaré Rustagi.

« L’accord de facturation nette ou de tarif de rachat fournit également une clarté indispensable aux consommateurs et devrait donc stimuler les perspectives d’énergie solaire sur les toits de l’État », a déclaré Rustagi.

Shreyas Gowda, vice-président d’Oorjan Cleantech, a déclaré : « Nous prévoyons de reprendre immédiatement l’intégration de nouveaux clients au Tamil Nadu. Percevoir des frais de réseau sur les unités solaires pour les consommateurs commerciaux et industriels semble rationnel alors que nous attendons la transparence dans la mise en œuvre de la politique le plus tôt possible. »

