Extension SSD PS5 activée dans la dernière mise à jour du micrologiciel bêta

Plus de huit mois après sa sortie, Sony déploie enfin une mise à jour du firmware pour les utilisateurs bêta de PS5 qui permet l’extension SSD interne à l’aide de SSD NVMe M.2 grand public. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement dans les régions prises en charge et vous devrez être inscrit au programme bêta pour la télécharger.

Les tests seront importants car Sony évalue différents types de SSD de divers fabricants afin de déterminer quelles pourraient être les meilleures options pour les consommateurs à l’avenir. Cela signifie qu’il n’y a actuellement pas de liste de SSD pris en charge, mais plutôt plusieurs paramètres que Sony a définis afin de vous guider vers celui qui fonctionnera. Cela inclut les limitations de vitesses de lecture séquentielles minimales, la taille globale du SSD et s’il peut ou non dissiper efficacement la chaleur avec un dissipateur thermique.

Les spécifications peuvent être vues ci-dessous:

Interface: SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMeCapacité: 250 Go – 4 ToStructure de refroidissemente : L’utilisation d’un SSD M.2 avec votre console PS5 nécessite une dissipation thermique efficace avec une structure de refroidissement, telle qu’un dissipateur thermique. Vous pouvez en attacher un à votre SSD M.2, soit au format simple face, soit au format double face. Il existe également des SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (telles que des dissipateurs thermiques) intégrées.Vitesse de lecture séquentielle: 5 500 Mo/s ou plus rapide est recommandéLargeur du module: largeur de 22 mm (la largeur de 25 mm n’est pas prise en charge)Facteur de forme: M.2 type 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110. Ces numéros peuvent être trouvés sur les listes de vente au détail pour les périphériques SSD M.2. Les deux premiers chiffres font référence à la largeur, les chiffres restants à la longueur.Type de prise: Prise 3 (Clé M)Taille totale, y compris la structure de refroidissement : En millimètres : inférieur à 110 mm (L) x 25 mm (L) x 11,25 mm (H). En pouces : inférieur à 4,33 po (L) x 0,984 po (L) x 0,442 pouces (H).Longueur: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm (correspondant au type de facteur de forme, comme ci-dessus).Largeur: Un module SSD M.2 de 22 mm de large est requis. La structure totale (y compris une structure de refroidissement ajoutée) ne peut pas dépasser 25 mm (0,984 in).Hauteur: La hauteur totale du SSD M.2 et de sa structure de refroidissement (telle qu’un dissipateur thermique) – qu’il soit intégré ou séparé – doit être inférieure à 11,25 mm (0,442 pouces). La hauteur doit également être au bon endroit, par rapport à la carte de circuit imprimé du SSD M.2 : La taille en dessous de la carte doit être inférieure à 2,45 mm (0,096 pouces). La taille totale au-dessus de la carte doit être inférieure à 8 mm (0,314 dans).(Noter: les mesures en millimètres sont la norme technique et sont plus précises que les pouces. Nous vous recommandons de vérifier que les dimensions totales des produits SSD M.2 et dissipateurs thermiques que vous envisagez répondent aux exigences en millimètres avant d’acheter)

Sony a également inclus des étapes pour installer le SSD, ce qui vous oblige à retirer l’un des panneaux latéraux de votre PS5 afin d’accéder à l’emplacement SSD.

Certaines marques, comme Seagate, ont déjà annoncé des SSD NVMe existants qui seront compatibles avec la PS5. Les disques FireCuda M.2 de Seagate sont disponibles en tailles 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, tous compatibles avec la PS5. Ils sont vendus avec et sans dissipateurs thermiques, donc ce n’est pas exactement clair par l’annonce de Seagate qui sera préférable dans la PS5. La version 500 Go sans dissipateur thermique commence à 140 $, passe à 240 $ pour un modèle 1 To et atteint 950 $ pour le modèle 4 To. L’ajout d’un dissipateur thermique augmente le prix de toutes les variantes.

L’année dernière, lorsque Mark Cerny a révélé pour la première fois les spécifications de la PS5, il a souligné que Sony évaluerait les disques individuels et publierait une liste pour les consommateurs afin de faciliter la sélection de disques compatibles pour la PS5. Dans la version d’aujourd’hui, Sony ajoute une clause de non-responsabilité indiquant qu’il ne peut pas garantir que les lecteurs répondant aux spécifications ci-dessus fonctionneront.

Sony a annoncé cette semaine que la PS5 s’était vendue à plus de 10 millions d’unités dans le monde depuis son lancement, ce qui en fait la console PlayStation la plus vendue à ce jour.