Selon Fabrizio Romano, la prolongation du contrat de Thiago Silva avec Chelsea ne fait « aucun doute » et le Brésilien devrait rester jusqu’en juin 2023. Romano a également déclaré, cependant, qu’il n’y avait pas encore de progrès concernant la situation d’Antonio Rudiger. L’Allemand n’a toujours pas conclu d’accord avec Chelsea, le Real Madrid faisant pression pour sa signature.

Extension Thiago Silva « Pas de doute » ; Pas d’accord avec Antonio Rudiger

Rudiger, clé du succès de Chelsea

Sous Thomas Tuchel, il n’y a sans doute pas eu de joueur plus important qu’Antonio Rudiger. L’arrière central est passé d’un membre indispensable de l’équipe des Bleus à l’un des plus précieux. Pourtant, malgré cette nature inestimable, il semble que Chelsea ne soit pas disposé à répondre à ses demandes concernant un nouveau contrat. Et cela a créé un dilemme majeur.

Alors que Chelsea a une profondeur infinie de talent, perdre Rudiger représenterait une perte majeure, en particulier tout en immobilisant Silva pour une autre année. Le partenariat que les deux ont construit au cours de la dernière année est parmi les meilleurs de la ligue; cela a aidé Chelsea à remporter un honneur européen. Donc, déchirer ce partenariat et le jeter serait un incroyable gaspillage de ressources.

De l’extérieur, il semble que Chelsea soit obligé de choisir entre Silva et Rudiger, Silva étant celui qui est prêt pour un nouveau contrat. Il faut dire cependant qu’au vu de leurs âges respectifs, Rudiger ne devrait pas être le joueur en reste. Ses exigences sont peut-être supérieures à celles de Silva, mais le fait est qu’il a atteint un niveau de classe mondiale depuis suffisamment longtemps pour se qualifier pour certaines exigences. C’est à Chelsea de répondre à ces exigences.

À 37 ans, Silva ne rajeunit pas et le choisir à la place de Rudiger pourrait s’avérer être une erreur coûteuse.

Photo principale

Intégrer à partir de .