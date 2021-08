Extensions de cheveux et maquillage de Kylie Jenner

Après avoir annoncé sur son Instagram que ses produits Kylie Cosmetics rebaptisés “propres et végétaliens” étaient officiellement disponibles chez Ulta, Kylie Jenner a été critiquée pour avoir fait l’annonce avec un filtre sur son visage. Depuis lors, elle a dit qu’elle commençait un “voyage de santé capillaire”, partageant un aperçu de sa couleur naturelle.

Non seulement cela, mais dans ses dernières histoires Instagram, la jeune femme de 23 ans a posé sans ses extensions de cheveux et son maquillage signature. Un look très différent pour elle !

Ce n’est pas la première fois qu’une Kylie sans filtre apparaît sur nos flux. Au cours des derniers mois, nous avons remarqué qu’elle avait partagé des photos (principalement dans ses Stories) de sa peau et de ses selfies de maquillage signature dans toute leur splendeur non filtrée.

Tout ce que nous disons, c’est que c’est agréable de voir les différentes facettes de Kylie et nous espérons qu’elle continuera de partager cela avec ses abonnés.

Bien que la seule chose que nous ne puissions jamais voir abandonner Kylie, ce sont ses acryliques bien-aimées !

