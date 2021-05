Extensions pour mieux écrire dans d’autres langues | La technologie

Les journalistes, traducteurs, écrivains ou quiconque s’occupant d’un texte peuvent avoir besoin d’outils pour traduire ou corriger l’écriture.

Cette phrase est-elle bien comprise? Avez-vous trop d’adverbes ou de voix passive? Que signifie ce terme? Par quel synonyme peut-il être remplacé? Comment cette phrase serait-elle traduite? De nombreuses personnes sont confrontées à ces doutes et à d’autres dans leur vie de tous les jours.

Professionnels du journalisme, de la traduction, de l’écriture ou de l’écriture, ou toute personne confrontée à l’écriture ou à la lecture d’un texte peut se trouver dans une situation similaire. Heureusement, il existe des outils numériques qui offrent une solution.

Soit parce que votre travail l’exige dans votre activité quotidienne, parce que vous rédigez un email ou préparez un document, parce que vous voyagez dans un pays étranger ou parce qu’une question spécifique s’est posée: Ces extensions pour traduire les langues et améliorer votre écriture vous aideront à communiquer plus efficacement et correctement et à faire moins d’erreurs De l’écriture:

Traducteur Google

Si vous recherchez un traducteur gratuit de l’anglais vers l’espagnol (ou de nombreuses autres langues), c’est l’un des meilleurs. En plus de sa version en ligne, il dispose d’extensions pour les navigateurs tels que Chrome et Firefox, entre autres.

Google Translate fournit un moyen simple, rapide et assez fiable de traduire. Lorsque vous vous présentez avec un texte dans une autre langue, il vous suffit d’appuyer sur l’icône du traducteur Google (dans la barre d’outils du navigateur, en haut de votre écran) et il vous proposera automatiquement une traduction.

Il est toujours conseillé de faire une revue – en particulier pour les phrases fixes, les expressions familières, les abréviations, un terme plus compliqué, etc. -, mais les résultats sont généralement de bonne qualité. Il a des dizaines de langues, dont l’espagnol, l’anglais, l’allemand, le français, le portugais, l’italien …

Outil de langue

Language Tool est un vérificateur d’orthographe, de grammaire et de style multilingue avec un site Web et une extension pour Chrome, Firefox et Edge.

Au fur et à mesure que vous écrivez, cette extension met en évidence les erreurs de différentes couleurs (rouge pour l’orthographe, jaune pour la grammaire, bleu pour le style) et propose des alternatives correctes pour les remplacer. En outre, vous pouvez également partager des synonymes possibles pour un mot.

Un bon outil pour améliorer l’écriture qui, oui, nécessite une révision, car il peut ne pas reconnaître certains termes, mots étrangers ou noms propres et les marquer comme des erreurs.

Transover

Transover est une extension utile pour traduire en anglais ou dans d’autres langues, très appréciée par ses utilisateurs (4,6 sur 5).

Cet outil, qui a la possibilité de détecter de quelle langue il s’agit, vous permet de traduire facilement et rapidement des mots ou des fragments de texte spécifiques, simplement en plaçant le curseur dessus.

Dictionnaire RAE

Bien sûr, le dictionnaire RAE est une autre extension qui aide les rédacteurs en chef, les journalistes et toute personne qui écrit et lit sur des appareils. C’est un outil très simple qui offre la signification des termes marqués.

Il suffit de surligner un mot, de faire un clic droit et de choisir l’extension du dictionnaire RAE: pour le moment, une fenêtre apparaîtra sur cette même page dans laquelle vous retrouverez la signification de ce terme sur le site de l’Académie royale espagnole.

Souvenez-vous

Une autre extension pour traduire des langues similaires aux précédentes est Rememberry, qui a également une évaluation positive par ceux qui l’utilisent (4,6 sur 5).

En plus de traduire le texte sélectionné, cet outil propose des méthodes d’apprentissage, la possibilité de personnaliser la traduction, la prononciation du terme, des synonymes, des antonymes et des rappels pour continuer à apprendre.

Enfin, il présente l’avantage de pouvoir également être utilisé sans connexion Internet.

Appli Hemingway

Ce n’est pas une extension en tant que telle, mais c’est un bon – et curieux – outil pour améliorer votre écriture. Ceci est basé sur le style d’Ernest Hemingway, à partir duquel il évalue la lisibilité d’un texte (avec un numéro et un commentaire) et met en évidence ce qui peut être amélioré.

Hemingway, l’un des grands écrivains du XXe siècle, se caractérisait par un style sobre et direct, avec des phrases courtes, peu d’adjectifs et d’adverbes et dans lequel il ne restait plus rien. Cet outil se comporte de manière similaire, qui surveille les phrases trop longues, compte les adverbes, met en évidence l’utilisation de la voix passive et met en garde contre les phrases trop complexes.

La version en ligne est gratuite. Cet outil est particulièrement adapté à ceux qui doivent écrire en anglais, bien que pour toutes les langues, il reconnaisse si les phrases sont très longues, quel est le temps de lecture et combien de caractères, mots, phrases et paragraphes il contient.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Galán Feced.