Exterminate All the Brutes sur HBO: une série documentaire étonnante et accablante

«Une certaine vision de l’histoire soutient que le récit historique n’est qu’une fiction parmi d’autres», affirme la voix grave et graveleuse de Raoul Peck. vers le début de Exterminate All the Brutes. Mais ce point de vue est faux, dit-il. Certains récits sont enracinés en fait; d’autres étaient faits pour satisfaire les puissants. «Il n’y a pas de faits alternatifs», déclare Peck.

La série documentaire en quatre parties, maintenant diffusée sur HBO Max, n’est pas seulement la tentative de Peck de remettre les pendules à l’heure, de séparer les faits et la fiction. Il s’agit d’une refonte de l’histoire à plusieurs niveaux, serpentine et superlative, dans laquelle Peck soutient que de nombreuses choses qui nous sont enseignées comme étant la vérité sont en fait la version préférée des faits par les gagnants. Son objectif, dit-il, est de «déconstruire le récit officiel». Ce projet, bien sûr, est en cours depuis longtemps, et plusieurs influences sont discutées dans la série, notamment Howard Zinn (Une histoire populaire des États-Unis), Roxanne Dunbar-Ortiz (Une histoire des peuples autochtones des États-Unis). , et Sven Lindqvist (dont le livre du même titre a inspiré cette série).

Mais faire le travail dans un médium visuel et auditif le rend d’autant plus saisissant. Chaque épisode d’Exterminate All the Brutes illustre, dans des détails accablants, le bras long de la construction de la «blancheur» et de la suprématie blanche, une force bien plus grande qu’un pays ou une période historique. Ensuite, il cherche à briser l’étau de ce bras sur notre avenir.

Exterminate All the Brutes revient sur l’histoire et vers le futur.

Même en mettant de côté la façon dont cela fait exploser les récits historiques, il est tout simplement étonnant que cette série existe. Les séries documentaires ont prospéré à l’ère du streaming, avec une cavalcade apparemment sans fin d’histoires sur de vrais crimes ou des cultes bizarres. Vous pourriez affirmer qu’Exterminate All the Brutes correspond à la fois et transcende ces catégories. Il dénoue rigoureusement des siècles de crimes commis contre de vastes pans de l’humanité. Et ces crimes étaient le résultat direct d’une sorte de culte, un culte centré sur l’idée d’un humain parfait – blanc, mâle, cisgenre, valide – comme le sommet de notre espèce. Les puissants ont tracé avec véhémence des frontières entre qui est «dedans» (les «civilisés») et qui est dehors (les «brutes»), et ont veillé à ce que l’ordre social soit vigoureusement maintenu à tout prix.

Mais d’un point de vue purement cinématographique, Exterminate All the Brutes est peut-être sans précédent parmi les docuseries télévisées; le plus proche auquel je puisse penser est la complexité et la contextualisation évidentes dans la série en 10 parties primée aux Oscars 2016 OJ: Made in America. Peck ne s’appuie pas sur des tropes visuels fatigués ou des techniques qui faciliteraient simplement la mise en scène de l’émission en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Il exige notre attention avec de l’esprit, de l’artisanat et une colère bien placée.

Peck fait des films depuis longtemps, à la fois de fiction et de non-fiction; son film le plus récent était I Am Not Your Negro, dans lequel il imaginait comment un manuscrit inachevé de James Baldwin aurait pu se terminer. Les téléspectateurs qui ont vu ce film reconnaîtront la main de Peck dans celui-ci. Exterminate All the Brutes – une phrase tirée du cœur des ténèbres de Joseph Conrad – amène chaque outil du coffre cinématographique sur la table de travail, et chacun est déployé habilement. Images d’archives historiques. Séquences et scènes couvrant une gamme de films, de On the Town à Birth of a Nation en passant par The Alamo et le travail de Peck. Cartes et listes taxonomiques qui présentent les caractéristiques de l’autoritarisme et du fascisme et cataloguent les méthodes de génocide. Il y a une narration de Peck – un récital essayiste dans lequel il oscille entre les époques historiques, les pays, les événements connectés et sa propre histoire.

Josh Hartnett dans Exterminate All the Brutes.HBO

Et, peut-être le plus surprenant, il y a des récréations fictives, la plupart mettant en vedette Josh Hartnett, qui incarne une certaine sorte d’Européen blanc convaincu que les «sauvages» ne lui sont pas égaux, et donc ne méritent pas la dignité. Dans une scène, c’est un colonisateur envahisseur au Congo belge; dans un autre, il est un sergent de l’armée du 19e siècle faisant abstraction d’une tribu Séminole. En jetant le même visage pour se déplacer à travers ces scènes, Peck fait valoir son point de vue: le temps et le lieu peuvent changer, mais le sentiment de la place légitime de l’homme blanc en tant que dirigeant reste le même. Cette suprématie blanche est autant un esprit qu’un ensemble d’idées.

Peck est parfois ironiquement drôle, insufflant à Exterminate All the Brutes une sorte d’humour de potence fatigué (le deuxième épisode est intitulé «Who the F *** is Columbus?»). Son espièglerie drôle et sombre se répand également dans les récréations. Ils ne sont pas tous basés sur des faits, un choix qui fait un point.

Dans une scène, des hommes noirs rencontrent un groupe d’esclaves conduisant un groupe d’enfants blancs à travers la forêt en route pour être vendus à des maîtres. L’incongruité de l’image par rapport à ce que nous voyons généralement dans les films – car même si elle représente une histoire qui s’est passée, les rôles ont été inversés – fait tourner le miroir vers le spectateur, nous demandant immédiatement si, et pourquoi, nous pensons que c’est plus transgressives ou dérangeantes que les images d’esclaves noirs que nous avons vues plusieurs fois auparavant.

De même, dans une autre scène presque burlesque, Hartnett incarne un personnage de type Christophe Colomb qui débarque avec quatre hommes, pour être massacré et laissé pour mort par les peuples autochtones, des colonisateurs potentiels contrariés pendant un certain temps. La réalité – qui a piétiné les cultures établies et la vie individuelle d’une manière insupportable – est beaucoup plus sombre.

Parfois, les épisodes s’étendent tellement qu’il peut être difficile de savoir comment nous sommes passés de John Wayne aux films personnels de Peck, à la Révolution haïtienne, en passant par les Irlandais considérés comme des «singes» à Alexis de Tocqueville écrivant sur la piste de Larmes. Pourtant, c’est un peu le point. Les essais ont toujours été la forme la mieux adaptée pour donner au lecteur l’impression de réfléchir et d’explorer avec l’écrivain. Dans un film d’essai, le but est le même: nous laisser avancer le long des chemins de pensée de Peck, en traçant les connexions qu’il voit.

C’est un soulagement qu’Exterminate All the Brutes ne soit pas focalisé au laser sur l’Amérique; le spectre de Donald Trump plane sur une grande partie de la série, mais le projet de Peck est beaucoup plus grand. C’est en partie parce que sa propre histoire personnelle – en tant qu’immigrant haïtien à Brooklyn qui a vécu partout dans le monde, y compris un long séjour en France – lui a donné un cadre qui relie le passé et le présent, l’est et l’ouest. La série explore tout, de la façon dont Winston Churchill a encadré l’ennemi quand il était correspondant de guerre à la façon dont Saint-François a été enseigné dans la jeunesse de Peck à l’histoire de l’armement à l’imagerie de l’île du Dr Moreau.

Exterminate All the Brutes est un regard vaste et ambitieux sur la façon dont tous les fils de l’histoire sont liés entre eux.

Ambitieusement, Peck lie tout ensemble, ne s’appuyant pas tant sur une grande théorie unificatrice que sur le fil aux couleurs vives qui les traverse tous. Il revient fréquemment sur l’Holocauste et l’Allemagne de l’époque nazie, principalement pour rappeler au public que ces événements ne sont pas isolés – ils sont en cours, et aucun de nous qui bénéficie de l’héritage de la suprématie blanche ne peut échapper à ce fait sans nier l’histoire elle-même. . Nous pourrions être tentés de pointer du doigt dans une direction, mais il y a de fortes chances que nous en trouvions trois autres pointant vers nous-mêmes.

Peut-être plus aveuglément, Exterminate All the Brutes illustre de manière vibrante le rôle de la culture dans la perpétuation des mythes de la suprématie. Films, oui; Peck a beaucoup à dire sur les images qui nous ont été servies pendant pratiquement toute l’histoire du cinéma. Mais aussi des photographies, des histoires, des discours, des chansons et des phrases comme «brutes» et «sauvage», même le lien entre les ténèbres et quelque chose de brutal, de mauvais et de non civilisé. Ce que nous voyons, disons et entendons, les images que nous regardons et les phrases désinvoltes que nous lançons – tout cela nous permet d’accepter ce qui semble être inacceptable. Si une culture est composée des choses que les gens créent pour donner un sens au monde qui les entoure, alors le contraire est également vrai: la culture dit aux gens ce qu’ils devraient croire, et si vous dites aux gens assez longtemps que leur génétique leur donne le droit de régner et «civiliser» les autres, ils le croiront.

Un vieil axiome, tiré d’un roman de Faulkner et réaffirmé dans un discours du sénateur de l’époque, Barack Obama, me traversait l’esprit alors que je regardais Exterminate All the Brutes: Le passé n’est jamais mort, et ce n’est même pas le passé. Peck est déterminé à ne pas oublier cela. À la fin de la série, Peck demande si c’est la connaissance qui nous manque – si l’ignorance est ce qui explique les travestis de l’histoire. Mais «le monde occidental panique, une spirale délirante panique, parlant du« choc des civilisations »», nous rappelle Peck, montrant des images de dirigeants associés à la montée des marées fascistes et au nationalisme blanc aujourd’hui. Ils «affichent les limites de la supériorité», dit-il. «Le privilège vous rend vulnérable.»

Alors non, conclut Exterminate All the Brutes, ce ne sont pas des connaissances qui nous manquent. Peck passe quatre heures à exposer scrupuleusement cette affaire, et à la fin, c’est indéniable. Depuis les croisades, il est «rentable de nier ou de supprimer une telle connaissance». Nous avons toujours su ce qui se passait; la suprématie blanche a été à la vue de tous, pas même cachée. La question est: que manque-t-il au monde lorsque l’arrogance qui nie l’humanité n’est pas confrontée? Et où est notre courage?

Les quatre épisodes d’Exterminate All the Brutes sont diffusés sur HBO Max.