Extinction de masse de la fin de l’Ordovicien : la recherche examine une nouvelle raison de la première extinction de masse sur Terre

La cinquième grande extinction de masse a été l’extinction de masse du Crétacé, connue comme l’événement qui a mis fin à tous les dinosaures non aviaires.

Première extinction de masse sur Terre : Quand quelqu’un pense à une extinction massive sur Terre, la première chose à laquelle il pense est l’extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d’années, probablement sous l’effet d’une collision de comètes ou d’astéroïdes avec la Terre. Ce fut l’extinction de masse du Crétacé. Cependant, avant cela, il y a eu quatre autres grandes extinctions de masse dont la Terre a été témoin. Selon un rapport publié dans IE, un article de la revue Nature Geoscience a présenté une nouvelle raison de la première extinction de masse sur Terre, appelée extinction de masse de l’Ordovicien tardif. Selon l’article, il est probable que le modèle de circulation océanique ait été modifié par le refroidissement du climat, ce qui a perturbé le flux d’eau riche en oxygène des mers vers les océans plus profonds. En conséquence, les créatures marines ont probablement fini par disparaître en grand nombre.

L’Université de Californie, Seth Finnegan de Berkeley, qui est un auteur de l’étude, a été citée par le rapport comme disant que la mer de l’Ordovicien contenait alors non seulement des palourdes, des éponges et des escargots, mais aussi de nombreux autres groupes comme des brachiopodes, des crinoïdes et des trilobites. qui sont soit maintenant beaucoup moins diversifiées qu’elles ne l’étaient auparavant, soit ont complètement disparu.

L’extinction massive de l’Ordovicien tardif s’est produite il y a environ 445 millions d’années et a fini par tuer 85 % de toutes les espèces. Après cela, la prochaine extinction de masse qui s’est produite a été l’extinction de masse du Dévonien qui a eu lieu il y a environ 375 millions d’années et dans cet événement, environ 75% de toutes les espèces de la Terre ont été anéanties. Il y a environ 250 millions d’années, plus de 95% de toutes les espèces se sont éteintes lors de l’extinction de masse du Permien, également appelée la grande mort. Environ 80% des espèces, y compris certains dinosaures, de la planète ont été anéanties il y a environ 200 millions d’années lors de l’extinction de masse du Trias.

Les chercheurs sont désormais également d’avis qu’une sixième extinction de masse a lieu actuellement en raison du changement climatique causé par l’homme.

