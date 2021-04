Extinction Des manifestants de la rébellion attaquent le siège de la HSBC – brisent des vitres à Canary Wharf | UK | Nouvelles

Les militants du changement climatique sont descendus au siège de Canary Wharf pour attirer l’attention sur les liens de la banque avec l’industrie des combustibles fossiles, selon les militants. Ils ont utilisé des marteaux pour casser les fenêtres et coller des bâtons sur les murs avant de s’asseoir à l’extérieur du bâtiment.

Extinction Rebellion a déclaré: “Malgré la promesse de HSBC de réduire son empreinte carbone à zéro net d’ici 2050, son plan climatique actuel permet toujours à la banque de financer l’énergie au charbon et ne fournit aucune base pour refuser des clients ou annuler des contrats basés sur des liens avec le combustible fossile. industrie.”

Cette dernière manifestation survient deux semaines seulement après que les militants du changement climatique ont brisé les vitres du siège londonien de la banque Barclays.

Les manifestants ont été vus portant des pancartes avec des slogans tels que “Mieux vaut des fenêtres brisées que des promesses non tenues” et “En cas d’urgence climatique”.

Un porte-parole de Barclay a déclaré à City AM à l’époque: “La rébellion d’extinction a droit à son point de vue sur le capitalisme et le changement climatique, mais nous demanderions qu’en exprimant ce point de vue, ils arrêtent un comportement qui implique des dommages criminels à nos installations et met la sécurité des gens à risque.

«Nous nous sommes engagés à aligner l’ensemble de notre portefeuille de financement sur les objectifs de l’Accord de Paris, avec des objectifs spécifiques et un reporting transparent, en vue d’atteindre notre ambition d’être une banque à taux zéro d’ici 2050, et de contribuer à accélérer la transition vers un économie sobre en carbone. »

Plus à venir…