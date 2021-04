Extinction Rebellion dit que les produits laitiers dans les aliments dans les écoles de Brighton sont racistes | UK | Nouvelles

Alison Plaumer, du mouvement environnemental mondial, a mené une pétition pour que davantage de repas à base de plantes soient servis dans les écoles et autres lieux. Elle a dit à un conseil qu’il y avait un «élément raciste» dans le service des produits laitiers parce qu’elle pense qu’un grand pourcentage des communautés BAME sont intolérantes au lactose. Plus de 240 personnes ont soutenu la campagne jusqu’à présent, rapporte Sussex Live.

S’exprimant lors de la réunion du conseil municipal de Brighton et Hove en mars, Mme Plaumer a déclaré: “On peut soutenir qu’il y a un élément raciste à trop servir des produits laitiers parce que 65% de la population mondiale est intolérante au lactose, beaucoup de BAME (noire, asiatique et minoritaire ethnique).

“De nombreux parents ici apportent leur soutien. Que veulent les enfants? Ils veulent de l’action. Ils le veulent maintenant.”

La pétition, vue par l’autorité, demande que deux journées végétales soient introduites dans les écoles publiques dès que possible – et que tous les événements organisés par le conseil soient basés sur les plantes une fois la pandémie terminée.

Mais les gens en ligne ont fustigé Mme Plaumer.

L’un d’eux a publié: “Si les gens pensent que la nourriture est raciste, ils ne sont pas qualifiés pour être près d’une école.”

Un autre a déclaré: “Je suis intolérant au lactose et je ne suis pas du groupe que vous nommez, alors quel est votre point de vue? La nourriture ne peut pas être raciste.”

Une personne a partagé: “Je souhaite que ces flocons de neige fondent tout simplement.”

Dans la pétition, elle cite le professeur Michael Clark, de l’Université d’Oxford, qui a déclaré: «L’agriculture animale et les industries de la pêche sont les principales causes de déforestation, de zones mortes des océans, de pollution de l’eau, de perte de biodiversité et d’extinction d’espèces.

«De plus, l’élevage intensif représente une menace importante pour le développement de nouvelles pandémies et pour l’émergence d’une résistance antibactérienne accrue.»

Mme Plaumer a fait valoir que les organisations professionnelles telles que ProVeg pourraient offrir une aide aux conseils qui entreprennent le virage.

Les conseillers syndicaux d’Enfield, au nord de Londres, ont déjà cessé de servir de la viande lors des événements du conseil, tandis que Lewisham a voté pour offrir des options exclusivement végétales lors de ses événements. Leeds avait introduit une journée sans viande et une autre journée à base de plantes par semaine dans 182 écoles.

Le conseil municipal de Brighton et Hove n’a aucun contrôle politique pour le moment, mais le Parti vert a une tête minoritaire – un siège devant les travaillistes.

Elaine Hills, conseillère du Parti vert là-bas, est vice-présidente du comité des enfants, des jeunes et des compétences du conseil et est végétalienne depuis 28 ans.

Elle a déclaré: «Les aliments à base de plantes ont certainement une empreinte carbone beaucoup plus faible qu’un régime conventionnel. Je conviens que c’est quelque chose sur lequel nous devrions nous concentrer pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone.

«Le groupe des Verts milite depuis longtemps pour que des options plus saines et plus respectueuses de l’environnement soient mises à disposition pour soutenir la santé des élèves et de la planète.»

Le conseiller Hills a déclaré que le conseil travaillait avec le fournisseur de nourriture scolaire Caterlink pour augmenter le nombre de plats à base de plantes au menu.

Elle a dit que les écoles de Brighton et Hove ont actuellement deux jours sans viande toutes les trois semaines.

Une option végétalienne était disponible tous les jours pour les enfants enregistrés comme végétaliens et une option sans viande était toujours disponible dans les écoles.

Le conseiller Hills a déclaré: «S’assurer que les repas produits sont sains, populaires et consommés par les enfants aura un effet positif sur la production de déchets alimentaires.

«Une partie de ce processus est l’éducation. Nous avons récemment augmenté le montant consacré à l’éducation environnementale.

«Dans ce cadre, nous aimerions nous assurer que les enfants de toutes nos écoles apprennent l’empreinte carbone de ce qu’ils mangent pour les aider à prendre des décisions sur les choix alimentaires qu’ils font.»

La pétition sur le site Web du conseil se termine le dimanche 13 juin.