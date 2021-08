Extinction Rebellion EN DIRECT: Les manifestants inondent Trafalgar Square à Londres, un chaos prometteur | Royaume-Uni | Nouvelles

Des milliers de personnes devraient participer à leur manifestation pour le climat «Impossible Rebellion» qui prévoit de «cibler la cause profonde de la crise climatique et écologique». Des démonstrations théâtrales sont prévues dans le centre de Londres, notamment à Trafalgar Square, Piccadilly Circus et St James’ Park au cours des deux prochaines semaines. Les manifestations imiteront celles observées en 2019, mais se dérouleront dans davantage d’endroits, notamment au nord et au sud de Londres.

Les manifestants sont déjà descendus sur Trafalgar Square ce matin et le groupe affirme que les perturbations se poursuivront jusqu’à ce que le gouvernement accepte d’arrêter tous les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré : « À partir du lundi 23 août, Extinction Rebellion descendra à nouveau dans la rue, avec des plans pour perturber la ville de Londres pour cibler la cause première de la crise climatique et écologique – l’économie politique. »

Le groupe de campagne environnementale a été enhardi par une série de victoires devant les tribunaux qui ont vu des militants faire appel avec succès des condamnations pour des cascades perturbatrices précédentes.

La police métropolitaine a reconnu l’importance de la cause des militants mais lancera une opération “significative” pour contrôler les manifestations indisciplinées dans les prochains jours.

Concernant les manifestations à venir, le sous-commissaire adjoint Matt Twist a déclaré : « Nous avons mis en place une opération importante dirigée par une équipe de commandement expérimentée pour fournir efficacement une réponse proportionnée à ce qui va être une manifestation prolongée sur deux semaines.

“Nous comprenons pourquoi c’est une cause si importante, personne ne l’ignore, ce que nous ne voulons pas, c’est que les personnes qui protestent aient un impact sur les droits des autres.

“Nous ne voulons pas de perturbations graves causées à Londres – le jour férié d’août est l’un des plus occupés de l’année et nous savons que cela signifiera que des officiers seront extraits de leurs arrondissements locaux et amenés dans le centre de Londres pour faire face à cette manifestation. “

