Extinction Rebellion Fury: les manifestations policières ont coûté 50 millions de livres sterling aux contribuables britanniques – le chiffre devrait augmenter | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Tower Bridge : un manifestant d’Extinction Rebellion bloque la circulation

Extinction Rebellion devrait organiser une autre manifestation dans le centre de Londres pendant deux semaines à partir de lundi. Des manifestations précédentes les ont vus bloquer des rues et des monuments principaux, vandaliser des bâtiments appartenant à des banques et des compagnies pétrolières tout en causant d’énormes perturbations des transports à des millions de navetteurs. L’objectif des manifestations contre le changement climatique, qui doivent avoir lieu pendant le reste de l’année, est d’exiger que le gouvernement cesse tout nouvel investissement dans les combustibles fossiles.

Mais les actions d’Extinction Rebellion ont déclenché une réaction furieuse de la part du commandant de la police métropolitaine Rachel Williams.

Elle a déclaré lors d’un point de presse dans lequel les manifestations du groupe avaient coûté jusqu’à présent au contribuable britannique plus de 50 millions de livres sterling, le chiffre couvrant la réponse du Met à trois manifestations prolongées qui ont vu des militants camper dans les rues en avril et octobre 2019 et septembre 2020.

Le commandant Williams a déclaré: «Trois grands événements antérieurs de Extinction Rebellion ont coûté au service de la police métropolitaine plus de 50 millions de livres sterling.

“Je ne doute pas que l’opération de police de cette année se chiffrera par millions et que de nombreux policiers sacrifieront leur temps libre pour aider à atténuer toute perturbation et à rétablir l’ordre et la sécurité dans les rues de Londres.”

Le maintien de l’ordre dans trois grandes manifestations de la rébellion d’extinction à Londres a coûté au contribuable un total de 50 millions de livres sterling (Image: GETTY)

Les manifestations d’Extinction Rebellion ont bloqué les rues animées du centre de Londres (Image: GETTY)

Le sous-commissaire adjoint de la police rencontrée, Matt Twist, a déclaré au même point de presse que les mêmes agents avaient procédé à 3 762 arrestations sans précédent au cours des trois manifestations précédentes.

Plus de la moitié d’entre eux (1 938) ont donné lieu à des poursuites dont près des trois quarts (73 %) ont abouti à des condamnations.

Le commissaire Twist a déclaré: “Les perturbations dont nous avons été témoins en 2019 et 2020 sont inacceptables, et nous partageons l’indignation de Londres face à l’impact que cet activisme a eu sur leurs entreprises et leurs communautés.”

Il a insisté sur le fait que la réponse à la police sera “proportionnée” à la perturbation, ajoutant que “chaque policier engagé dans une grande manifestation dans le centre de Londres est un policier éloigné de sa communauté locale”.

Les manifestants d’Extinction Rebellion se sont souvent affrontés avec la police (Image: GETTY)

Tout en sympathisant avec les messages que les militants tentent de faire passer, il les a avertis de “considérer les conséquences” de leurs actions et l’impact qu’elles ont sur des millions de personnes à Londres.

Le commandant Twist a ajouté : « Comme beaucoup, je comprends ce qui motive Extinction Rebellion, en particulier à la lumière de certains des événements climatiques majeurs que nous assistons de plus en plus régulièrement, y compris ici à Londres.

“Nous avons compris. Cependant, je dois exhorter Extinction Rebellion à considérer les conséquences de leurs actions et de l’effet direct et indirect sur les habitants et les communautés de Londres lui-même.

Extinction Rebellion a déclaré qu’elle ciblerait le quartier financier de Londres lors de manifestations perturbatrices qui devraient commencer lundi, et comprendra des occupations de sites et des marches.

Des centaines de policiers ont dû être déployés pour les manifestations (Image: GETTY)

Des centaines de manifestants défilent dans Waterloo Brudge (Image: GETTY)

Le groupe continue d’accuser les sociétés financières de contribuer à alimenter le changement climatique.

Paul Stephens, ancien officier de police et militant d’Extinction Rebellion, a prévenu : « Nous avons clairement indiqué que nous avons informé la police de ce que nous faisons, que nous avons une rébellion composée d’actions distinctes.

“Nous ne leur disons pas les détails.”

La militante d’Extinction Rebellion, Zoe Blackler, a déclaré qu’elle prévoyait que “des milliers” de personnes se joindraient aux prochaines manifestations à Londres, la moitié étant de “nouveaux membres” et ce nombre devrait augmenter à mesure que les manifestations se poursuivent.

Elle a déclaré que le groupe avait financé 100 000 £ en 24 heures seulement, suggérant que des manifestations pourraient également avoir lieu dans des villes en dehors de la capitale.

Mme Blackler a déclaré à l’agence de presse PA: “Il y a un sentiment avec le rapport du GIEC et les inondations ici, on a l’impression qu’il y a une anxiété et un désir d’action du public et un sentiment que cela va se manifester dans nos manifestations.”

L’activiste a déclaré que les manifestations impliqueraient “des occupations, des actions ciblées et des marches”, ajoutant que cette année le groupe a une “demande immédiate” de “mettre fin à tous les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles maintenant”.

Elle a conclu: “Nous ne pensons pas que ce soit une demande particulièrement controversée. Avec la COP26 à venir, il est insensé que le gouvernement ne mette pas tout son poids pour s’assurer que cela se produise.”