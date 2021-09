Extinction Rebellion news: Un manifestant aux seins nus s’engage à continuer après la grosse honte | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Laura Amherst, 31 ans, a rejoint les manifestations d’Extinction Rebellion à Londres le mois dernier pour « attirer l’attention sur la menace du changement climatique ». Cependant, la mère d’un enfant, de Brighton, a été confrontée à un trolling en ligne à cause de son activisme.

S’adressant au Sun, elle a déclaré: “Récemment, j’ai eu honte, les gens ont dit:” Vous avez tellement de rouleaux sur votre corps que je ne veux pas avoir à voir ça.

“Ils adorent me déchirer parce que j’ai de faux nichons et disent:” Oh, ce doit être une personne horrible qui cherche à attirer l’attention “, mais ils ont tout faux.

« J’attire l’attention car malheureusement, notre société aime les femmes blondes, jolies et aux gros seins.

“Les gens disent:” Oh, elle sort son cul, cette fille à la Barbie doit être désespérée pour être une influenceuse “, mais ce n’est pas du tout mon espoir.”

Extinction Rebellion a lancé une campagne de perturbations de deux semaines en août, exigeant davantage d’action du gouvernement contre le changement climatique.

Les manifestants ont bloqué des ponts et des routes, se sont collés à un restaurant McDonald’s et ont érigé une table rose géante à Oxford Circus.

Scotland Yard a déclaré que la police avait procédé à 508 arrestations, rien qu’à Londres, en lien avec les manifestations.

Mme Amherst a défendu la désobéissance civile, arguant que les perturbations sont bien inférieures à ce que le changement climatique pourrait causer.

LIRE LA SUITE : Triomphe du Brexit ! La croissance de l’économie britannique la plus rapide dans le monde développé au deuxième trimestre de 2021

“Nous ne voulons vraiment pas faire cela, mais c’est une goutte dans l’océan par rapport aux menaces qui se produisent en ce moment et qui vont se produire.”

Le sous-commissaire adjoint Matt Twist a parlé de la difficulté de surveiller les événements de la rébellion d’extinction lors d’une interview pour Times Radio, le vendredi 3 septembre.

Il a déclaré: «Ce n’est pas le nombre de manifestants mais c’est le niveau de perturbations graves qu’ils cherchent à provoquer, ce qui a un impact sur les autres Londoniens.

« Nous l’avons dit dès le début, nous savons qu’Extinction Rebellion a le droit de manifester et le droit de se réunir.

“Mais ce que nous avons également précisé, c’est qu’il s’agit de droits qualifiés et qu’ils doivent être mis en balance avec les droits du reste de Londres et des Londoniens, des personnes, des entreprises, des communautés qui veulent légalement vaquer à leurs occupations.”

Plus tôt cette semaine, des militants d’Insulate Britain, un groupe distinct, ont pris pour cible l’autoroute M25, provoquant des heures de retard.

Mme Amherst, qui étudie la politique à l’Open University, a déclaré que son activisme seins nus était motivé par l’inquiétude pour sa fille.

Elle a déclaré : « J’espère que ma fille est fière des efforts que j’ai faits lorsqu’elle grandit.

«Je veux lui offrir une enfance heureuse et insouciante et je suis profondément préoccupé par la façon dont la vie sera pour elle.

« Je n’ai pas beaucoup d’argent et si notre maison était affectée par le changement climatique, nous ne pourrions pas nous en payer une autre.