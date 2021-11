Extinction Rebellion vise les entrepôts d’Amazon pour le blocus du Black Friday

Un militant d’Extinction Rebellion, portant une tête géante de Jeff Bezos, bloque l’entrée du centre de distribution d’Amazon à Tilbury, Essex, empêchant les camions d’entrer ou de sortir le Black Friday, le jour le plus chargé de l’année pour le géant mondial de la vente au détail. Date de la photo : vendredi 26 novembre 2021. // Les entrepôts d’Amazon au Royaume-Uni sont pris pour cible par des militants d’Extinction Rebellion lors d’un blocus du Black Friday. // Le groupe d’action pour le climat cible également des centres à Doncaster, Darlington, Newcastle, Manchester, Peterborough, Derby, Coventry, Rugeley, Dartford, Bristol, Tilbury et Milton Keynes.

Des militants avec des pancartes et des « cadenas » ont bloqué les camions entrant dans le centre et empêché un certain nombre de partir, a rapporté The Standard.

« La police a une camionnette sur place et elle nous surveille », a déclaré la porte-parole d’Extinction Rebellion, Meg Paton-Jones, lors du blocus en Écosse.

