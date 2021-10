Extorsion en ligne : protégez-vous contre les escroqueries du support technique

Les fournisseurs de services ne font jamais d’appels téléphoniques non sollicités pour obtenir une assistance technique. Si vous n’avez pas contacté le support technique, ils ne vous appelleront pas pour offrir un support technique. Attention, les escrocs falsifient souvent l’identification de l’appelant.

Les escroqueries au support technique sont un problème à l’échelle de l’industrie où les escrocs vous incitent à accepter des services d’assistance inutiles pour résoudre des problèmes de périphérique ou de logiciel qui n’existent pas. Au mieux, les escrocs essaient de vous faire payer pour « réparer » un problème inexistant avec votre appareil ou votre logiciel. Au pire, ils essaient de voler vos informations personnelles ou financières.

Le rapport 2021 Global Tech Support Scam Research de Microsoft indique que les consommateurs en Inde ont connu un taux de rencontre d’arnaques relativement élevé de 69% entre janvier 2020 et mai 2021. Près de la moitié des consommateurs interrogés ont été amenés à poursuivre l’escroquerie et 31% de ceux qui ont continué avec l’arnaque les interactions ont perdu de l’argent en 2021, une augmentation de 17 points par rapport à 2018. Voici cinq façons d’éviter de devenir une victime d’une arnaque au support technique :

Méfiez-vous du support technique non sollicité

Les fournisseurs de services ne font jamais d’appels téléphoniques non sollicités pour obtenir une assistance technique. Si vous n’avez pas contacté le support technique, ils ne vous appelleront pas pour offrir un support technique. Attention, les escrocs falsifient souvent l’identification de l’appelant.

Ignorez les pop-ups avec des appels à l’action urgents

Les messages d’erreur reçus d’entreprises technologiques légitimes n’incluent jamais de numéros de téléphone. Les navigateurs tels que Microsoft Edge bloquent les sites frauduleux de support connus à l’aide de Microsoft Defender SmartScreen.

Ne payez pas en crypto-monnaie ou en cartes-cadeaux

Si vous avez demandé une assistance technique, ils vous diront à l’avance s’il y aura des frais, et ces frais ne seront jamais sous forme de crypto-monnaie comme Bitcoin ou de cartes-cadeaux.

Assurez-vous que toutes les applications sur votre appareil sont légitimes

Ne téléchargez jamais de logiciel à partir d’un site Web tiers ou d’un lien dans un e-mail. Téléchargez des logiciels uniquement à partir de sites Web officiels, de partenaires autorisés ou de plateformes de distribution numérique comme le Microsoft Store. Sur vos appareils mobiles, téléchargez uniquement depuis l’App Store officiel.

Protégez les informations privées

Le support technique légitime ne vous demandera jamais votre mot de passe, votre numéro Aadhaar ou d’autres données personnelles.

Si vous avez déjà été victime d’une arnaque au support technique, désinstallez toutes les applications que les escrocs vous ont fait installer, exécutez une analyse de sécurité, réinitialisez votre appareil et modifiez vos mots de passe. Si vous avez effectué un paiement, appelez votre fournisseur de carte de crédit dès que possible.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.