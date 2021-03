Extra Salt remporte le défi DreamHack Open March NA

L’équipe Extra Salt Overpower a payé lors des finales de l’Open DH en mars NA.

Extra Salt a battu l’équipe paiN au DreamHack Open mars 2021: défi nord-américain organisé dimanche. Réservation de leur place à l’événement d’été Intel Extreme Masters XVI, prévu du 3 au 13 juin. Ils rejoindront VOYVODA, Complexity Gaming et Heroic qui ont déjà obtenu des places lors des qualifications européennes. Ils participeront également à la Finale Europe FunSpark ULTI 2020 qui se tiendra du 19 au 26 avril.

Une performance impressionnante d’Extra Salt

ES qui n’a pas perdu de map en playoffs. Et ils n’ont perdu qu’une seule carte pendant tout l’événement. Terminez après avoir remporté le championnat avec une victoire incroyable avec une récompense de 35 000 USD et 100 points Pro Tour. En tant que finaliste, l’équipe, paiN a reçu 15 000 $ USD et 80 points Pro Tour dans le tournoi.

Josh « oSee » Ohm a terminé l’événement en tant que joueur le mieux noté. Il a joué un grand rôle en assurant la victoire d’Extra Salt; obtenant une note de 1,38.

PaiN a réussi un début incroyable sur Inferno, prenant une avance de 8-2 sur l’attaque de la carte choisie. Mais ensuite, oSee a marqué un triple kill, ramenant Extra Salt dans le match de tête et terminant la carte avec 16:12.

Les deux équipes ont continué à concourir au début de Train, mais cela s’est terminé par la victoire d’Extra Salt avec des résultats 16:13. La dernière carte Mirage était la plus proche avec une victoire de 16:14 en faveur d’Extra Salt.

oSee s’est démarqué dans le match avec 79 attaques décisives, y compris un énorme différentiel de 30 morts-morts, garantissant cette victoire pour Extra Salt. Wesley « hardzao » Lopes a mené l’équipe de PaiN avec 71 attaques décisives et 12 morts-morts.

Tableau de bord: Extra Salt vs paiN Gaming, Best of 5 series.

Osee, Aran « Sonic » Groesbeek et Justin « FaNg » Coakley faisaient déjà partie de la liste d’Extra Salt. Mais Edgar « MarKE » Maldonado, un vétéran de NA CS ayant joué sur Chaos, Swole Patrol, EUnited et NRG au cours des 5 dernières années, n’a rejoint Extra Salt qu’en mars.

Extra Salt est actuellement classé 24e dans le monde.