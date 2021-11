Extracteur de fichiers Mac ‘Pacifist’ mis à jour avec le support Apple Silicon

Pacifist est un extracteur de fichiers populaire pour macOS qui permet aux utilisateurs d’afficher et d’extraire plusieurs formats de fichiers, notamment PKG, DMG, XAR et TAR. L’application a récemment reçu une mise à jour majeure avec Pacifist 4.0, qui apporte la prise en charge d’Apple Silicon, le code Swift 5, une interface repensée, etc.

Selon les développeurs, Pacifist a été complètement réécrit pour devenir plus rapide et plus puissant. L’application est désormais basée sur le langage Swift 5 et elle fonctionne également de manière native sur la plate-forme Apple Silicon, ce qui signifie que Pacifist tire désormais pleinement parti des puces M1, M1 Pro et M1 Max.

L’interface a été repensée avec un look plus moderne, tandis que l’application a également reçu des outils encore plus avancés tels qu’une interface de ligne de commande, la prise en charge des fichiers Asset Catalog et Mac OS 9 Installation Tome, et une extension de navigateur compatible avec Chrome et Firefox.

Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous :

Complètement réécrit dans Swift 5 Optimisé pour Apple Silicon Interface utilisateur repensée et modernisée Prise en charge complète des versions modernes de macOS Ajout d’une interface de ligne de commande Ajout de plug-ins de navigateur pour Chrome et Firefox Prise en charge étendue de l’analyse des installations existantes, au-delà des simples extensions de noyau Prise en charge des fichiers du catalogue d’actifs Prise en charge des fichiers Tome d’installation de Mac OS 9 Correction de quelques bogues qui pouvaient empêcher certains paquets de s’ouvrir correctement Correction d’un bogue qui provoquait des plantages sur les machines de certains utilisateurs Correction d’un bogue qui empêchait les plugins du navigateur et/ou l’outil de ligne de commande de ne pas s’installer correctement dans certaines situations Amélioration de l’apparence de l’écran de démarrage sur les écrans non-Retina La phase de vérification vérifie désormais correctement les sommes de contrôle pour tous les types de fichiers, y compris les liens symboliques et les fichiers binaires Mach-O Ajout de l’option Préférences pour modifier le paramètre par défaut de « Utiliser les privilèges d’administrateur ” case à cocher Ajout d’une option Préférences pour désactiver l’ouverture automatique dans le Finder après l’extraction Nombreuses performances o optimisations

L’essai de Pacifist 4 est gratuit, tandis que la licence complète coûte 20 $. L’application nécessite un ordinateur Mac exécutant macOS Yosemite 10.10.3 ou une version ultérieure et est également entièrement compatible avec macOS Monterey. Vous pouvez le télécharger sur le site Web du développeur.

