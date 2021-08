Extraction 2 de Chris Hemsworth a déplacé les lieux de tournage en raison de problèmes d’arrêt de COVID

in

Basé sur le roman graphique Ciudad d’Ande Parks, Extraction a suivi Tyler Rake se lancer dans une mission à Dhaka, au Bangladesh, pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime indien. Les co-stars de Chris Hemsworth comprenaient Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani et Pankaj Tripathi, entre autres. En plus d’apparaître en tant que partenaire C de Tyler, Sam Hargrave a réalisé le long métrage à partir d’un scénario écrit par Joe Russo. En juillet 2020, Netflix a rapporté qu’Extraction avait été regardée par 99 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines de disponibilité. D’un point de vue critique, Extraction a reçu un accueil mitigé, se classant à 67% parmi les critiques sur Rotten Tomatoes.