Extraction de Bitcoin hors taxes, Robinhood fait ses débuts sur le Nasdaq + Plus d’actualités Crypto new media

29 juillet 2021, 19h27

Source : Adobe/Konstantin Yolshin

Actualités minières

Plateforme cryptographique Choix et Boussole minière, une place de marché pour les mineurs de Bitcoin (BTC), a déclaré que leurs clients basés aux États-Unis peuvent désormais extraire des bitcoins directement sur leurs comptes de retraite individuels (IRA) “sans jamais déclencher d’événement imposable”. “En exploitant un compte Choice, les mineurs de Compass peuvent éviter l’impôt sur le revenu sur leurs revenus miniers à court terme ou indéfiniment, selon le type d’IRA qu’ils utilisent”, a déclaré le marché. La plate-forme étendue Choice alimente plus de 125 000 comptes de retraite, avec des actifs sous garde de plus de 18 milliards USD sur plus de 20 000 actifs, selon l’annonce. Société d’investissements Greenidge Generation Holdings, la société mère du fournisseur d’installations de minage de crypto Génération Greenidge, a déclaré qu’il investira les bénéfices de son exploitation minière Bitcoin neutre en carbone dans le nord de l’État de New York pour accélérer la fermeture d’une décharge de cendres de charbon existante de quarante ans dans la région de Finger Lakes et créer une nouvelle ferme solaire sur le site. L’entreprise a l’intention de travailler avec le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York de fermer et de fermer la décharge et de renoncer à son permis existant d’exploiter le site, ont-ils déclaré.

L’actualité des investissements

Application de trading Robin des Bois a annoncé avoir obtenu une valorisation de 32 milliards de dollars via son introduction en bourse (IPO) et devrait faire ses débuts sur la Nasdaq bourse aujourd’hui, le 29 juillet. Ses actions ordinaires de catégorie A étaient évaluées à 38 USD par action, et ils ont l’intention d’utiliser les fonds levés pour le fonds de roulement, les dépenses en capital, le financement de son obligation fiscale anticipée et l’expansion des efforts de recrutement. Société de capital-risque Laboratoires Binance a annoncé un investissement stratégique dans une société de création et de production de jetons non fongibles (NFT) NFKings. Les propriétés intellectuelles et les marques de NFKings présenteront leurs NFT sur la plate-forme NFT de la bourse. Métavers à jouer pour gagner Rendement des jeux de guilde a levé 12,5 millions de dollars grâce à sa vente symbolique, dans laquelle l’intégralité de l’allocation a été vendue en 31 secondes, a annoncé l’équipe. Suite à la vente, l’équipe lancera ensuite le YGG DAO (organisation autonome décentralisée) qui distribuera dans un premier temps les jetons vendus à la communauté. Plateforme de diffusion en direct décentralisée Pair en direct (LPT) a levé 20 millions de dollars dans un tour de table de série B mené par une société d’investissement GCD, selon VentureBeat. Plateforme d’échange crypto CoinDCX est en pourparlers pour clôturer un nouveau tour de table de 100 à 120 millions de dollars, a rapporté The Economic Times, citant des sources non divulguées. Le tour serait dirigé par Facebook co-fondateur Eduardo Saverin Groupe B Capital, et ils seront rejoints par des investisseurs existants comme Capital Polychain et Coinbase Ventures.

Marques Animoca a déclaré avoir acquis 100 % du développeur de jeux indépendants Studios Blowfish pour une contrepartie initiale de 6,6 millions d’USD plus des paiements allant jusqu’à 19,2 millions d’USD sous réserve de certains objectifs d’emploi et de performance. Blowfish est le développeur de Siegecraft® et l’éditeur du prochain Winter Ember, entre autres.

L’actualité des échanges

Plateforme cryptographique OKCoin a annoncé avoir obtenu l’approbation « en principe » de la Autorité des services financiers de Malte (MFSA) et l’enregistrement formel de la Banque centrale des Pays-Bas (DNB). Ces deux licences lui permettront d’offrir un accès plus facile aux crypto-actifs à ses clients européens, ont-ils déclaré. du Mexique Cellule de renseignement financier (UIF) a accusé 12 échanges cryptographiques d’opérer illégalement, a rapporté El Economista. Les noms des échanges n’ont pas été divulgués, mais le chef de l’UIF a déclaré que la lutte contre le blanchiment d’argent par le biais de crypto-actifs est une priorité absolue pour le chien de garde. L’application d’échange de crypto-actifs FTX : Blockfolio a annoncé avoir changé de nom pour FTX, le changement de nom s’appliquant automatiquement à tous les niveaux. Le trading de l’application est intégré via des échanges FTX.COM et FTX.US, en fonction de l’emplacement de l’utilisateur.

Actualité de la réglementation

Plateforme cryptographique BlockFi a déclaré que le Bureau des valeurs mobilières du New Jersey a reporté son ordre de cesser d’ouvrir de nouveaux comptes rémunérés (BIA) jusqu’au 2 septembre, par rapport à sa précédente échéance du 22 juillet. La plateforme a réitéré que l’appel à empêcher la création de nouveaux comptes BIA n’affecte pas leurs clients BIA existants.

L’actualité politique

Les crypto-monnaies devraient être inscrites dans un accord commercial majeur entre le Japon et les États-Unis à partir de 2019, en ajoutant une annexe distincte à l’accord existant, ou en redéfinissant l’interprétation de cet accord pour inclure la réglementation de la crypto-monnaie, a déclaré le groupe de réflexion. RANDSale Lilly, analyste politique principale de , et le politologue principal Scott Harold. Ils ont ajouté que bien que l’accord ne couvre que les relations américano-japonaises, il constitue également un précurseur, ce qui le rend particulièrement important pour l’espace crypto.

Nouvelles de la criminalité

Un crypto-trader sud-coréen s’est fait voler plus de 3 millions de HKD (USD 128 500) en espèces sous la menace d’un couteau lorsqu’il est allé rencontrer un vendeur de BTC à Hong Kong, a rapporté le South China Morning Post. Les détectives de la brigade criminelle du district de Yau Tsim enquêtent, mais ils n’ont pas encore localisé les suspects.

