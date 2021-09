Extraction de Chris Hemsworth, Bridgerton en tête des charts les plus regardés de Netflix

Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré à Variety que le talent devait être récompensé. (Netflix)

Chris Hemsworth-starrer Extraction, qui est sorti sur Netflix pendant le verrouillage national de l’année dernière, est devenu le film le plus regardé sur la plate-forme. Le géant américain du streaming a récemment publié des données sur ses films et émissions les plus regardés.

Alors qu’Extraction, qui mettait également en vedette l’acteur de Bollywood Randeep Hooda, a utilisé son lien indien évident pour figurer en tête des classements, la première saison de Bridgerton a remporté l’honneur des émissions.

Un nombre impressionnant de 82 millions d’abonnés se sont connectés à Netflix pour Bridgerton dans les 28 jours suivant la première de l’émission. La série fantastique de Henry Cavill, The Witcher, est arrivée en deuxième position, tandis que l’émission française Lupin a complété le top trois avec 76 millions d’abonnés dans sa cagnotte.

Selon les données de Netflix, 99 millions d’abonnés ont regardé Extraction dans les 28 jours suivant sa sortie. Bird Box, un thriller apocalyptique, a terminé deuxième dans la liste des films les plus regardés, suivi du film Spenser Confidential à la troisième place.

Netflix compte les abonnés qui regardent les deux premières minutes du contenu comme une « vue ». Pour équilibrer les choses, le géant du streaming a également révélé le nombre total d’heures d’audience de ses 10 meilleures séries et films originaux.

Les abonnés de Netflix ont passé 282 millions d’heures à regarder Bird Box au cours des 28 premiers jours, tandis qu’Extraction a décroché la deuxième place avec 231 millions d’heures.

Bridgerton, avec 625 millions d’heures de visionnage au cours des quatre premières semaines, est également arrivé en tête de cette liste. Les téléspectateurs ont passé en moyenne 7 heures et 37 minutes à regarder l’émission, qui a duré 8 heures 10 minutes au cours de sa première saison.

Le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré à Variety que le talent devait être récompensé, et il pensait que l’entreprise faisait exactement cela.

En parlant de Bridgerton, Sarandos a déclaré que s’ils n’avaient pas conclu l’accord avec la productrice Shonda Rhimes, la série aurait été diffusée ailleurs. Il a ajouté que le talent devait être respecté et rémunéré de manière compétitive.

Netflix a déjà donné le feu vert à toutes ses émissions de renom, a-t-il annoncé lors de son récent événement mondial pour les fans, Tudum. Stranger Things, The Witcher, Bridgerton, The Old Guard, Army of the Dead, You et Extraction auront tous des suites.

