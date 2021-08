Extraction de crypto-monnaie dans le cadre des modifications proposées à la politique américaine ⋆ Crypto new media

Le contrôle réglementaire des blockchains et des crypto-monnaies augmente. De l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie en Chine au groupe de travail du président Joe Biden sur les marchés financiers, convoqué par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, les activités économiques qui soutiennent et sont rendues possibles par les blockchains sont devenues une préoccupation majeure pour les décideurs politiques. Plus récemment, une disposition du projet de loi sur les infrastructures de 2021 modifie la définition d’un courtier pour inclure expressément « toute personne qui […] est chargé de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne.

L’objectif déclaré de ce changement de politique de « mineur en tant que courtier » est d’améliorer la perception des recettes fiscales sur les gains en capital de crypto-monnaie en améliorant la capacité des percepteurs d’impôts à observer les transactions de crypto-monnaie. Étant donné que les mineurs de crypto-monnaie valident régulièrement les transactions qui transfèrent des actifs numériques, tels que des crypto-monnaies, au nom des détenteurs de crypto-monnaie, ces mineurs semblent satisfaire à cette définition d’un courtier. Sans surprise, de nombreux acteurs de l’industrie de la crypto-monnaie ont fait part de leurs inquiétudes.

Une caractéristique clé de la technologie blockchain est la tenue de dossiers décentralisée et compétitive. Les avantages et les inconvénients de cette nouvelle forme de tenue de dossiers par rapport aux bases de données financières centralisées traditionnelles font l’objet d’un débat animé. Mais le nouveau règlement pourrait mettre fin prématurément à ce débat.

Quelles sont les conséquences directes de la définition des mineurs comme courtiers ?

Premièrement, les mineurs – du moins ceux situés aux États-Unis – seraient soumis à des exigences considérablement renforcées en matière de déclaration à l’Internal Revenue Service. Le coût pour les mineurs de se conformer à ces exigences est susceptible d’être important et en grande partie fixe. Les mineurs devraient supporter ces coûts, quelle que soit leur puissance d’extraction et avant d’exploiter un seul bloc. Cela découragera l’entrée et entraînera probablement un contrôle ou une concentration plus centralisé de la puissance minière.

Deuxièmement, ces courtiers-mineurs seraient chargés de satisfaire aux réglementations Connaissez votre client. Compte tenu de la nature pseudo-anonyme de la plupart des crypto-monnaies, une telle politique limiterait les types de transactions que les courtiers-mineurs pourraient traiter aux transactions non anonymes. Comment cela fonctionnerait-il ? Vraisemblablement, je m’inscrirais auprès d’un mineur (en liant mon permis de conduire à une adresse Bitcoin, par exemple), et les mineurs ne valideraient les transactions qu’au nom de leurs utilisateurs enregistrés. Mais s’il se trouve que ce mineur est petit (a une petite puissance de minage), alors mes transactions sont moins susceptibles d’être traitées sur le réseau Bitcoin (BTC). Peut-être serait-il préférable que je (et vous) m’inscriviez auprès d’un mineur plus important. Ou peut-être devrions-nous tous simplement utiliser Coinbase et permettre à un mineur de gérer les transactions au nom de Coinbase. Encore une fois, l’impact ici est une plus grande concentration de la puissance minière.

Combinée, cette politique est susceptible d’augmenter la concentration dans le minage de crypto-monnaie aux États-Unis tout en augmentant les coûts de minage et éventuellement en réduisant la quantité globale de minage qui a lieu ; c’est-à-dire que la politique déplacerait l’exploitation minière aux États-Unis loin des «groupes obscurs de super-codeurs sans visage» récemment décrits par la sénatrice Elizabeth Warren, mais augmenterait peut-être la dépendance des utilisateurs envers ces super-codeurs sans visage en dehors des États-Unis.

Quelles sont les conséquences globales de la définition des mineurs comme courtiers ?

Une partie de l’impact mondial des dispositions proposées dans le projet de loi sur les infrastructures dépend de l’importance relative des opérations d’extraction de crypto-monnaie aux États-Unis dans le contexte de l’exploitation minière dans le monde entier. L’histoire récente fournit une certaine perspective. En juin, la Chine a renforcé l’application de son interdiction d’extraction de Bitcoin. Le résultat était beaucoup moins de mineurs. On le voit dans la baisse de la difficulté de minage observée début juillet. La difficulté de minage régit la vitesse à laquelle les transactions sont traitées (environ 1 bloc toutes les 10 minutes sur Bitcoin). Avec peu de mineurs, la difficulté est de maintenir le taux de transaction constant.

Le niveau inférieur de difficulté d’extraction nécessite moins d’électricité pour extraire un bloc. La récompense de bloc est constante. Le prix du Bitcoin n’a pas baissé avec la diminution de la difficulté en juillet. Voici trois choses à noter :

Les bénéfices miniers pour les mineurs restants doivent avoir augmenté. Les nouveaux mineurs n’ont pas remplacé rapidement les mineurs chinois désormais hors ligne. La concurrence dans l’exploitation minière est tombée.

Ces caractéristiques sont susceptibles de conduire à une consolidation ou à une concentration de la puissance minière. Si le nouveau règlement — en particulier la désignation de courtier des mineurs — va de l’avant, nous pouvons probablement nous attendre à un impact similaire.

Une concentration plus élevée est-elle intrinsèquement une mauvaise nouvelle ?

Une grande partie de la thèse de la sécurité de la technologie blockchain est enracinée dans la décentralisation. Personne n’est incité à exclure des transactions ou des blocages passés. Lorsqu’un mineur a une puissance minière substantielle – une forte probabilité de résoudre plusieurs blocs d’affilée – il peut être en mesure de modifier une partie de l’histoire de la blockchain. Cette situation est appelée une attaque à 51% et soulève des inquiétudes quant à l’immuabilité de la blockchain.

La politique proposée a deux conséquences connexes. Premièrement, une concentration plus élevée, par définition, rapproche les mineurs de la cible où ils peuvent efficacement modifier le grand livre de la blockchain. Deuxièmement, et peut-être de manière plus subtile, la rentabilité d’une attaque est plus élevée lorsque le coût de l’exploitation minière diminue – il est juste moins cher d’attaquer.

Comme mes co-auteurs et moi le soutenons dans les recherches en cours, cependant, ces problèmes de sécurité découlent entièrement du protocole de minage de Bitcoin, qui recommande aux mineurs d’ajouter de nouvelles transactions à la chaîne la plus longue de la blockchain. Nous soutenons que le succès potentiel des attaques à 51% découle entièrement de cette recommandation de coordination des mineurs sur la chaîne la plus longue. Nous montrons comment des dispositifs de coordination alternatifs peuvent améliorer la sécurité d’une blockchain et limiter les conséquences sécuritaires d’une concentration minière accrue.

Pas de concurrence, pas de blockchain

Que les dispositions actuelles concernant les actifs numériques dans le projet de loi d’infrastructure américain de 2021 soient adoptées ou non, les décideurs semblent prêts à améliorer la réglementation et la déclaration des transactions de crypto-monnaie. Alors que le débat s’est principalement concentré sur les compromis d’une surveillance renforcée du commerce de crypto-monnaie par le gouvernement américain et le préjudice potentiel à l’innovation américaine dans la blockchain, il est essentiel que les décideurs politiques et les innovateurs prennent en compte l’impact probable de telles politiques sur la concurrence au sein de la crypto-monnaie. l’exploitation minière, car cette compétition joue un rôle essentiel dans la sécurisation des blockchains.

Ariel Zetlin Jones est professeur agrégé d’économie à l’Université Carnegie Mellon. Il étudie l’interaction de l’intermédiation financière et de la macroéconomie. Depuis 2016, Ariel étudie l’économie des blockchains – comment les incitations économiques peuvent être utilisées pour façonner le consensus blockchain et les protocoles stables ainsi que les nouveaux marchés centralisés économiquement importants qui soutiennent actuellement le trading de crypto-monnaie. Ses recherches ont été publiées dans l’American Economic Review, le Journal of Political Economy et le Journal of Monetary Economics.