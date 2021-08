Extraction d’hélium avec barre d’hélium

Helium Bar travaille dans l’exploitation minière du réseau Helium depuis 2020 et dans l’industrie de la radio en général depuis 2015.

Depuis plus de 8 mois, Helium Bar a étendu son réseau de hotspots Helium en Europe et ne cesse de croître. Avec déjà plus de 300 hotspots dans les plus grandes villes d’Europe, Helium Bar peut se targuer d’être le plus grand réseau indépendant du réseau Helium.

Que savons-nous sur Helium Bar et son exploitation minière?

Des centaines de personnes ont déjà participé à la location et à l’extension du réseau depuis le lancement officiel en juin. Le réseau Helium Bar ne cesse de croître et avec ses partenaires les plus importants, ils élargissent leur réseau chaque jour et partagent les avantages avec leurs clients. Chaque jour, Helium Bar reçoit de nouveaux appareils et commandes de ses clients, de sorte que le populaire mineur RAK n’est que strictement limité. Helium Bar continuera à se concentrer sur Bobcat à l’avenir.

Plusieurs plans d’extraction d’hélium sont actuellement offerts aux clients:

De quoi s’agit-il ?

L’extraction d’hélium est une entreprise en pleine croissance qui suscite beaucoup d’intérêt. Actuellement, les appareils comme RAK, Nebra @ Co prennent généralement jusqu’à 6 mois pour être livrés. Helium Bar a été introduit très tôt dans le réseau Helium et a pu utiliser son infrastructure grâce à son industrie radio en cours et construire une large gamme de réseaux de points d’accès Helium. En raison des commandes en cours, les nouveaux appareils sont déjà livrés à intervalles réguliers et avec votre aide, vous pouvez alimenter le réseau Helium.

Si vous voulez en savoir plus sur Helium Bar, visitez www.helium.bar. Qu’attends-tu?

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport