La métrique de Netflix en termes de suivi de l’audience a toujours été un peu trouble, et leur nouvelle mesure des heures regardées au lieu des ménages diffusés bouleverse un peu les choses. Le service de streaming a annoncé lors de son rapport sur les résultats du troisième trimestre qu’ils ne seraient plus basés sur des comptes diffusant au moins deux minutes du programme, mais plutôt sur le nombre total d’heures visionnées. Ce nouveau système prend en compte les visionnements répétés et a modifié le classement des originaux Netflix les plus populaires de tous les temps.

Extraction, un drame d’action intense mettant en vedette Chris Hemsworth et écrit par Joe et Anthony Russo, a longtemps été présenté comme le plus grand film de Netflix, mais il a été éliminé de la première place par le cauchemar de science-fiction de Sandra Bullock Bird Box. Selon ces nouvelles mesures, Bird Box a pris la première place avec 282 millions d’heures, et Extraction est arrivée en deuxième position avec 231 millions d’heures de visionnage. Les dix premiers sont The Irishman (215 millions d’heures), The Kissing Booth 2 (209 millions d’heures), 6 Underground (205 millions d’heures), Spenser Confidential (197 millions d’heures), Enola Holmes (190 millions d’heures), Army of the Dead (187 millions d’heures), The Old Guard (186 millions d’heures) et Murder Mystery (170 millions d’heures).

Bien qu’il ait été éliminé de la première place, Extraction a toujours été un énorme succès pour Netflix et a même obtenu une suite. Deadline a été le premier à signaler en mai 2020 qu’une suite est en train de se produire. La nouvelle est arrivée après que le média a appris du scénariste du film, Joe Russo, qu’il avait conclu un accord pour écrire un deuxième scénario. Aucun autre détail n’a été révélé, mais il est probable que Hemsworth revienne et Sam Hargrave revienne en tant que réalisateur. « L’accord est conclu pour que j’écrive Extraction 2, et nous sommes dans les étapes de formation de ce que peut être l’histoire », a expliqué Russo à Deadline. « Nous ne nous engageons pas encore à savoir si cette histoire avance ou recule dans le temps. Nous avons laissé une grande fin lâche qui laisse des points d’interrogation pour le public. »

L’extraction suit le personnage de Hemsworth, Tyler Rake, qui est « un mercenaire intrépide du marché noir qui n’a plus rien à perdre », selon le synopsis de Netflix. L’histoire le suit alors qu’il est appelé à retrouver le fils d’un seigneur du crime international qui est emprisonné. Hemsworth a enregistré une publication vidéo sur Instagram remerciant ses fans et ses abonnés pour le soutien écrasant au cours de la première semaine de la première semaine du film sur Netflix. « Je veux juste dire un grand merci à tous ceux qui ont regardé Extraction – vous en avez fait le film numéro un sur la planète en ce moment, et il semble que ce sera le plus grand long métrage de Netflix de tous les temps, qui est absolument époustouflant. »