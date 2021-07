It Girl des années 90 Mena Suvari, que vous reconnaissez dans les films très populaires American Pie et American Beauty, revient franchement sur sa double vie. Dans ses nouveaux mémoires, The Great Peace, l’actrice primée divulgue des détails intimes, émouvants et, parfois, choquants sur son monde hors caméra – y compris ses luttes adolescentes contre la toxicomanie, ses relations émotionnellement destructrices avec des hommes plus âgés, et comment le mouvement #MeToo l’a finalement inspirée à partager son expérience avec le côté obscur de la jeune célébrité hollywoodienne. Ci-dessous, lisez le chapitre “Meth Month” des premiers mémoires de Mena, sorti aujourd’hui.

De retour à la maison, j’ai rencontré Gabby un jour à Burbank. Elle avait un groupe d’amis différent de Burbank High, que je n’avais jamais rencontré auparavant. J’ai deviné que les choses avec elle avaient changé pendant que je faisais le film et que je traînais avec Geoff et Franny, car au lieu d’une ambiance décontractée de fumer du pot, nous nous sommes retrouvés chez l’un de ses amis et l’obscurité est réapparue.

C’était encore une fois. Je ne pouvais pas le croire. Comment m’avait-il trouvé ici à LA ? Lentement mais sûrement, c’est devenu ma vie. Et puis ça a pris le dessus sur ma vie. Les heures que j’ai passées à l’école étaient consacrées à penser à sortir de l’école et à faire quelques lignes. Je suis resté éveillé jusque tard dans la nuit, j’ai dormi quelques heures, puis j’ai répété la journée. Peu de temps après, je sortais mon petit miroir compact en relief papillon laqué or et reniflais une ligne dans la salle de bain de l’école pendant une pause. Plus tard, je suis resté assis toute la nuit à jouer du rock indépendant éclectique sur un gros enregistreur boombox old-school que Gabby m’avait donné.

Une partie de la méthamphétamine m’a rendu hyper-conscient, mais il y avait cette autre partie qui était comme le côté obscur de la route, et cela menait directement à la paranoïa. J’ai passé une bonne partie de la nuit à attendre de savoir si quelqu’un allait frapper à la porte de ma chambre. Alors que je maintenais mes notes, ma santé en pâtissait. Tout mon dos a éclaté d’acné. J’avais toujours eu une peau parfaite. Je savais que c’était la méthamphétamine. Et tout comme avant avec le contrôle des naissances offert en échange d’aucune question posée, on m’a donné des antibiotiques pour le faire « disparaître ».

Des années plus tard, quand j’ai parlé à ma mère de ce moment où elle est partie, elle a dit que je lui avais dit que je la détestais. Peut-être que je l’ai fait. À l’époque, j’avais l’impression que personne ne se souciait de moi. Les médicaments n’ont certainement pas aidé. Mais je n’avais pas voulu entendre ce qu’elle m’avait dit sur mon père et je ne pouvais absolument pas gérer la situation dans laquelle nous nous trouvions actuellement, alors je la détestais probablement pour m’avoir abandonnée dans cette situation, même si je ne voulais pas à.

Je ne voulais pas être à la maison.

Je ne voulais pas voir mon père tel qu’il était à l’époque. Je ne savais même pas qui il était ou avait jamais été.

Je suis resté dehors autant que j’ai pu. Et je suis resté haut autant que j’ai pu.

J’ai quand même fait tout ce qu’on m’a demandé. Devoirs scolaires. Auditions. Sexe. Seulement, je devais savoir à quel point je devenais foutu tous les jours. Je pensais que je pouvais et devais souffrir en silence. C’était évidemment mon destin. J’ai prié que quelqu’un me lance une bouée de sauvetage. J’étais prêt chaque jour à être secouru. Ce n’est jamais arrivé.

Un jour, j’ai marqué des conneries et je suis retourné à l’appartement. Je me suis assis sur la moquette de ma chambre devant les portes coulissantes des placards en miroir et j’ai regardé le sac. Il y avait une petite quantité de poudre dedans, mais il y avait une légère teinte grise qui m’a fait remettre en question. Néanmoins, je l’ai coupé, expiré et inhalé brusquement dans mon nez. Il avait la brûlure à laquelle j’étais à peu près habitué, mais alors que j’étais assis là, j’ai réalisé qu’il n’avait rien fait. Et j’ai pensé, bordel, qu’est-ce que je viens de mettre le nez ?

Une partie de moi était énervée parce que j’avais dépensé de l’argent pour ça et je me sentais flouée. Puis une partie de moi a eu peur parce que Dieu seul savait ce que je venais de renifler. Vissez – j’ai jeté le sac et j’ai promis de faire plus attention la prochaine fois à ce que j’ai acheté. C’était de l’argent qui ne valait rien.

