Un amiral progressiste est démis de ses fonctions et arrêté sur un coup de tête révolutionnaire.

Éditeur’Remarque: L’article suivant est extrait de The Red Wheel, Node III: March 1917, Book 3 d’Alexandre Soljenitsyne, nouvellement traduit du russe par Marian Schwartz, et réimprimé avec la permission de l’University of Notre Dame Press. La roue rouge est l’œuvre épique en plusieurs volumes de Soljenitsyne sur la révolution russe racontée sous la forme d’une histoire dramatisée. Cet extrait présente un récit captivant de l’arrestation de l’amiral Adrian Nepenin, un amiral progressiste qui avait salué la Révolution de Février qui a conduit au renversement du régime tsariste, mais qui se retrouve désormais victime d’une insurrection de marins révolutionnaires. Toute autorité militaire s’est effondrée alors même que la Russie est toujours un belligérant pendant la Première Guerre mondiale. Dans un chapitre suivant, Nepenin sera cruellement assassiné.

Des détachements terrestres dérivaient au port depuis le petit matin, désireux de voir l’amiral, désireux d’avoir leur propre soviet de députés.

Nepenin a reçu les députés marins et les a entendus. Il commanda du thé et du pain préparés pour leur rencontre dans l’atelier des menuisiers.

Puis il reçut les officiers venus avec leurs unités terrestres. Il a donné la permission aux régiments terrestres de « s’organiser ».

De toute évidence, ils ont dû attendre un certain temps pour que l’influence bénéfique du nouveau régime s’étende jusqu’ici. Les députés de la Douma pourraient même arriver aujourd’hui. A Petrograd, les deux manifestes d’abdication avaient été publiés.

Mais cette nuit-là, la flotte n’avait pas tenu le coup ! Ces meurtres (tous les détails, tous les noms, n’étaient pas encore connus sur le Krechet) ne pouvaient pas être effacés de la mémoire. Ce n’était pourtant pas le moment de faire des reproches aux députés marins, ni même d’imaginer une punition. C’est là que réside la tragédie des meurtres révolutionnaires : ils ne peuvent être ni jugés ni contestés et ne nécessitent même pas d’excuses. Quelqu’un a été tué – oui, ils l’ont été, c’est ça, pas de chance.

Il fallait avoir grand cœur devant la confusion de ces gens ignorants qui avaient toujours été privés de justice sociale, et le télégramme malveillant de quelqu’un avant l’aube menaçant de tuer l’amiral lui-même – il fallait voir l’ensemble du tableau général de la libération naissante de la Russie et garder la flotte baltique dans ce cadre jusqu’à ce qu’un moment de lucidité vienne.

Surtout, Nepenin a été étonné de cette explosion de marin étant donné la justesse de son propre comportement. Après tout, il n’avait pas tenté de tromper, il avait tout annoncé aux marins dès qu’il l’avait su lui-même, et il était le premier des grands chefs militaires à reconnaître le gouvernement révolutionnaire – mais tout s’était passé comme s’il avait s’en est pris jusqu’au bout pour le tsar. Pourquoi? Pourquoi ses officiers sont-ils morts ?

Confiante en sa justesse, la révolution ne répond jamais à de telles questions.

Mais Nepenin n’a pas non plus été ébranlé dans son sens de la justice. Ou dans la justesse de son cercle intime ardent — Cherkassky, Rengarten, Dovkont. Si quelqu’un s’est trompé, ce sont ceux qui, pendant tant d’années, ont prolongé leur opposition au progrès, au libre développement et à la réunion de tous les Russes en tant que citoyens égaux.

Mais tout cela serait corrigé, si seulement on leur en donnait le temps. Nepenin lui-même corrigerait les choses ici dans la flotte.

Mais comment pouvait-il désormais affronter la formation des marins, tout en soupçonnant un meurtrier en chaque homme ?

Soudain, juste après midi, une rumeur a circulé – pas un message sans fil mais une rumeur, mais comment ? . . Apparemment . . . sur la place de la ville, ils avaient nommé le chef de la défense contre les mines, le vice-amiral Maksimov, pour être le nouveau commandant de la flotte !

Rengarten, le visage rouge, rapporta cela à Nepenin comme une absurdité totale.

En effet, quelle absurdité était-ce? Comment se fait-il que les marins de la ville puissent nommer eux-mêmes leur nouveau commandant ?

Mais avant qu’ils ne puissent s’étonner ou ridiculiser – dix minutes plus tard – une automobile avec un drapeau rouge descendit le talus et se dirigea vers le Krechet, le robuste Maksimov lui-même, et à ses côtés l’officier d’état-major de Nepenin pour les mandats, le capitaine 2e rang Lev Muravyov (un nom de famille décembriste !) et plusieurs marins scrutant avec malveillance.

Ainsi, tous comme un seul, ils ont fait irruption sur Nepenin, les marins aux sourcils pincés et aux lèvres pincées et les mains sur leurs carabines, Mouravyov au regard totalement impudique et indépendant, et Maksimov au sourire vagabond, voire malicieux ? visage.

Les amiraux restèrent seuls, et Maksimov haussa les épaules et expliqua avec un fort accent finlandais :

« Et voilà, Adrian Ivanych ! Il y a peu de temps j’ai été arrêté, maintenant j’ai été promu commandant de la flotte, et demain je serai pendu.

Il ne raconta pas comment il en était ainsi, comment il était passé d’arrestation à commandant. Leur avait-il promis quelque chose ?

« Je n’ai pas considéré le refus possible, ne voulant pas saper la valeur au combat de la flotte. »

Les marins ne les laissèrent pas entièrement seuls mais se tinrent de l’autre côté de la porte, se profilant.

Nepenin était assis en état de choc total. Jusqu’à avant-hier, seul l’Empereur pouvait l’enlever. Mais maintenant l’Empereur s’était retiré. Nepenin ne pouvait pas imaginer immédiatement à qui le commandant de la flotte de la Baltique relevait maintenant. Il n’existait pas de rapport au gouvernement ou même au ministre de la Marine. Le nouveau gouvernement n’avait même pas de ministre de la Marine. Guchkov a occupé les deux postes. Guchkov était généralement du même avis que tous les Jeunes Turcs, mais il n’y avait aucun moyen pour le moment de vérifier et de soutenir les mêmes idées par télégraphe.

Mais quelque chose devait être décidé.

Que pourrait-on décider, cependant, si l’empereur Paul Ier, où tout avait commencé hier, avait déjà envoyé un message sans fil à tous les navires pour n’exécuter que les ordres de Maksimov et non ceux de Nepenin ?

L’empereur Paul avait un « comité central des députés des navires ».

Non, Nepenin ne pouvait pas renoncer à son pouvoir – c’était maintenant la compétence de . . . le gouvernement provisoire ?

Mais comment pourrait-il l’empêcher?

Peu importe ce que pensait Nepenin, il n’avait plus l’autorité.

Même s’il l’avait encore sur ses épaules et son cœur.

Tout d’abord, il a décidé de faire rapport – non pas au GHQ mais à la Douma d’État – de tout ce qui s’était passé.

Il a écrit et a voulu l’apporter lui-même à la cabine sans fil. Mais les marins à la porte ne l’ont pas laissé entrer.

Il était comme en état d’arrestation.

Ils lurent le télégramme puis laissèrent son adjudant l’emporter.

Comment pourrait-il ne pas transférer son autorité maintenant ? . . .

Pour éviter le double pouvoir, lui et Maksimov ont décidé de signer tous les ordres conjointement.

Ils décidèrent que Maksimov, prenant pour son automobile non seulement un drapeau rouge mais aussi le drapeau du commandant de la flotte, irait voir le commandant de la forteresse de Sveaborg pour établir l’unité d’actions.

Avec lui, tout le groupe de marins qui l’accompagnait est parti aussi. L’amiral retourna arpenter son Krechet, où bouillonnait une foule agitée, des chemises de marin hollandais bleues entrecoupées de capotes grises de soldats.

Les officiers d’état-major ont proposé de composer au nom de Nepenin un ordre à la flotte disant qu’il se félicitait du nouveau régime.

Il avait déjà été écrit et annoncé hier et aujourd’hui à l’aube, mais alors ? Une fois de plus pour marteler le point, les circonstances étaient telles.

Finalement, un Rengarten énervé est venu lui dire ce qui était imprimé à l’imprimerie de la flotte « par décision adjointe » : des milliers de tracts avec une transcription de la conversation de la nuit entre « l’adjoint » Sakman et Kerensky. Et la déclaration de Kerensky selon laquelle les marins étaient assurés d’une totale liberté d’agitation.

Pendant ce temps, il s’est avéré qu’il y avait non seulement un « comité des députés marins » sur l’empereur Paul, mais qu’il y en avait trois dans des lieux différents et d’opinions différentes.

Cherkassky a suggéré que tant qu’il y avait une communication, tant que Nepenin avait accès à la cabine télégraphique (l’équipage de Krechet restait calme), il devrait contacter le quartier général de la marine à Petrograd et demander à Kerensky de venir au télégraphe pour une conversation.

Correct!

Cherkassky est allé le convoquer.

Nepenin essaya de ne pas laisser sa fermeté se dissiper. Il n’a dû survivre que quelques heures !

Les préposés ont apporté des nouvelles que l’assemblée des équipages dans l’atelier de menuiserie avait choisi un nouveau personnel de flotte ! – et avait également élu Nepenin comme l’un des membres du personnel.

À ce moment-là, un groupe de marins armés est entré du quai, environ 20 hommes, tandis que 40 sont restés timides de la passerelle et ont annoncé qu’ils arrêtaient tous les officiers de Krechet.

On leur a dit que le navire et le quartier général de l’amiral ne pouvaient pas être laissés sans officiers.

Ils ont bourdonné un moment et en ont laissé quelques-uns – le navigateur phare, le mécanicien, le prêtre et plusieurs membres de l’état-major – Cherkassky, Rengarten et Spolatbog – et ont ordonné aux autres de descendre, arrêtés.

Y compris Népénine.

Il n’y avait rien à faire. L’amiral haussa les épaules et obéit.

Les loyaux décembristes le regardèrent avec une alarme éclatante.

Et tout de suite, la soixantaine d’hommes en foule serrée les a conduits le long du talus, vers la forteresse.

SALUT À TOI, AUBE DE LA LIBÉRATION

DE L’ESCLAVAGE DE BASE SOUS LE joug des bourreaux !

(extrait du journal russe Will, mars 1917)

