Extrait de livre – 1971: Le début de la grandeur du cricket en Inde par Boria Majumdar et Gautam Bhattacharya

Jamais auparavant l’Inde n’avait remporté un match test contre les Antilles. Et dans ce qui fut une tournée fatidique dans les Caraïbes en 1962, l’Inde a presque perdu son capitaine, Nari Contractor, pour toujours au profit d’un vicieux videur Charlie Griffith. Alors que l’entrepreneur a survécu à la menace, sa carrière de cricket était terminée. Secoué par l’incident, une défaite 0-5 contre Wes Hall et Charlie Griffith n’a pas été une surprise. Avec le nouveau capitaine Mansoor Ali Khan Pataudi obligé de prendre les commandes et personne ne voulant ouvrir le bâton à la suite de ce qui était arrivé à Contractor, la tournée a fini par être une mauvaise mésaventure pour l’équipe indienne.

Compte tenu de la réputation des quilleurs rapides mortels opérant sur des surfaces propices au rythme sans limite sur le nombre de videurs couplé avec les oreilles implacables distribuées par les foules hostiles, visiter les Antilles était considéré comme le test ultime pour un joueur de cricket dans les années 1960 et Années 1970. S’il est vrai que l’équipe de 1971 qui a affronté l’Inde n’avait pas de quilleurs rapides de la qualité de Hall et Griffith, c’était toujours une équipe des Antilles dirigée par Sir Garfield Sobers, et comprenait des batteurs comme Clive Lloyd, Rohan Kanhai, Roy Fredericks et Sobre lui-même. Suggérer même qu’il s’agissait d’une victoire de série d’une importance modeste, c’est manquer complètement le but.

Pour les Indiens, cela n’avait pas d’importance. Pour eux, ce qui comptait vraiment, c’était la victoire en série. L’embarras de 1962 avait été vengé et ils avaient fait des pas de géant pour s’imposer comme une puissance en évolution dans le cricket mondial. Sunil Gavaskar a été salué dans le monde entier comme un nouveau phénomène et le soutien du capitaine Ajit Wadekar à Dilip Sardesai a été confirmé. Sardesai, qui avait rejoint l’équipe en raison de la confiance de Wadekar dans ses capacités, a joué le meilleur de sa carrière.

Le fait que cette victoire ait touché une corde sensible chez les supporters était évident lorsque des milliers de personnes se sont présentées à l’aéroport de Santacruz à Bombay (comme Mumbai était connu à l’époque) pour accueillir les joueurs à nouveau. C’était aussi un signe de choses à venir: la télévision n’était pas encore devenue un moyen de communication de masse en Inde, et les fans devaient compter uniquement sur des commentaires radio et des articles de journaux vieux d’un jour à cause du décalage horaire.

Il y avait, cependant, une section qui n’a pas été impressionnée. On a fait valoir que les Antilles n’étaient pas l’Angleterre et que le véritable test de Wadekar aurait lieu deux mois plus tard, lorsque les Indiens visiteraient le Royaume-Uni. L’Angleterre, qui venait de remporter une victoire des Cendres sous Ray Illingworth et une victoire de retour contre le Pakistan, a été largement acceptée comme la meilleure équipe du monde à l’époque, et la plupart n’ont pas donné une chance aux Indiens. Le mauvais bilan de l’Inde à l’extérieur en Angleterre – perdu 0-5 en 1958 et 0-3 en 1967 – a été cité à plusieurs reprises dans les médias pour limiter les attentes des gens. Une série tirée au sort, a-t-on estimé, était aussi bonne qu’une victoire dans des conditions anglaises.

Les anciens joueurs indiens, tout en félicitant l’équipe pour avoir remporté la série à l’extérieur aux Antilles pour la toute première fois, se méfiaient également des chances de l’Inde en Angleterre. En l’absence d’une bonne récolte de quilleurs rapides et d’un ordre intermédiaire stable, l’Inde allait toujours lutter contre des joueurs comme John Snow, Derek Underwood, Geoffrey Boycott et Ray Illingworth.

Alors que les Indiens ont raté le Lord’s et ont eu un peu de chance à Manchester à cause de la pluie, tout s’est réduit au troisième et dernier test match à The Oval à Londres. Avec un record de quinze défaites en dix-neuf essais sur le terrain avant le match, l’équipe de Wadekar avait besoin de quelque chose d’extraordinaire pour changer son mauvais bilan à The Oval. Ce fut encore plus le cas après que l’Angleterre a réussi une avance de 71 points en première manche et a semblé contrôler fermement le combat. Avec deux jours encore à jouer, l’été décisif de l’Inde commençait progressivement à devenir incontrôlable.

Et puis, c’est devenu le spectacle de Bhagwat Chandrasekhar. Au crédit de Wadekar, il a attaqué dès le début lors de la deuxième manche de l’Angleterre. Le déficit de 71 points n’a pas influencé sa tactique, et l’agression lui a rapporté des dividendes immédiats, avec l’Angleterre, réduite à 24 pour 3 contre la ruse de Chandrasekhar. Chandra avait choisi 2 sur 2 sur les 2 dernières balles avant le déjeuner en cinq minutes de drame intense.

L’Inde a maintenu la pression après le déjeuner, et avec Srinivas Venkataraghavan et Eknath Solkar soutenant Chandra avec un excellent champ rapproché et attrapé, l’Angleterre a été éliminée pour 101 – leur plus bas total contre les Indiens en cinquante ans depuis les débuts de l’Inde à Lord’s. en 1932.

Le travail, cependant, n’était pas encore terminé. L’Inde devait encore marquer 172 points pour une victoire, et la pression d’une toute première victoire en série contre l’Angleterre en Angleterre ne pouvait être ignorée. Les nerfs ne se sont multipliés que lorsque Snow a sorti Gavaskar de LBW pour un canard au début de la deuxième manche de l’Inde. Le meilleur batteur de l’Inde étant sorti, le capitaine a dû jouer l’un des coups les plus importants de sa carrière pour organiser la course poursuite. Wadekar, à son honneur, était à la hauteur de la tâche. Perdre Ashok Mankad ne l’avait pas dissuadé, et avec Sardesai, il a prêté la stabilité des manches et l’Inde a terminé la journée à 76 pour 2, avec moins de 100 points nécessaires pour que l’histoire soit scénarisée.

Bien qu’il ait été épuisé au début du cinquième jour, la condamnation de Wadekar n’avait pas faibli et il s’est immédiatement endormi dans le vestiaire. Ce n’est que lorsque l’Inde a gagné qu’il a été réveillé par Ken Barrington avec la nouvelle que l’été indien était devenu une réalité. Wadekar avait battu avec succès les Antilles aux Antilles et l’Angleterre en Angleterre en l’espace de quatre mois et, ce faisant, avait renversé la situation pour le match en Inde.

La victoire contre l’Angleterre contre toute attente en 1971 était sans doute la meilleure de l’histoire du cricket Indian Test, pour être égalée plus récemment par la victoire de l’Inde à la Gabba contre l’Australie en janvier 2021. L’équipe avait dépassé les attentes sous Wadekar, donnant le jeu un sérieux coup dans le bras en Inde. Pour une ancienne colonie qui s’était appropriée le jeu britannique à la fin du XIXe siècle et se l’appropriait au début du XXe siècle, 1971 marqua l’achèvement du revirement. Les Indiens n’étaient plus des importations exotiques d’Orient pour être représentés dans les caricatures de Punch et traités comme des sujets de curiosité dans les médias grand public.

