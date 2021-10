Une culture de merde ralentira sûrement toute entreprise et rendra plus difficile l’atteinte des objectifs et des performances. Mais ce n’est pas le vrai problème. Une culture toxique peut ruiner la vie d’une personne. Neuf travailleurs américains sur 10, soit environ 130 millions de personnes, rentrent chez eux chaque jour avec le sentiment de travailler pour une organisation qui ne les écoute pas ou ne se soucie pas d’eux. Malheureusement, les recherches ont également révélé que le taux de crises cardiaques augmentait de 20% lundi matin. La culture n’est pas une subtilité délicate que seules les startups de la Silicon Valley peuvent se permettre d’avoir. C’est vital pour votre santé et votre bien-être. Et heureusement, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet.

En utilisant The Butterfly Impact comme objectif, nous savons qu’une mauvaise culture du lieu de travail infectera inévitablement la vie de chaque personne en dehors du travail également. Cela ne fait qu’empirer si votre culture est vraiment toxique ou totalement dysfonctionnelle. Si vous pensez que c’est la responsabilité de la direction, vous avez en partie raison. La capacité de créer et de favoriser une grande culture pour que les gens s’épanouissent est l’un des meilleurs traits des grands leaders. Attendre que quelqu’un d’autre le répare conduit cependant à se sentir impuissant. Vous pouvez faire plus que vous asseoir et vous plaindre de la culture de votre lieu de travail. Encore une fois, votre santé et votre bien-être sont en jeu.

Voici le secret : vous êtes la culture.

Tout ce que vous faites au travail, chaque interaction, conversation, e-mail, message de discussion, sourire, rire, soupir, roulement des yeux, présentation, invitation à une réunion et appel vidéo constitue une partie de la culture dans laquelle vous travaillez. Une fois que vous avez compris et accepté cette réalité – et ce pouvoir – vous pouvez aider à construire la culture que vous voulez, au lieu de la culture que vous avez.

« Quand j’étais plus jeune, je me sentais moins en mesure d’influencer la culture », explique Elaine Helm, responsable des relations publiques basée à Seattle. Au début de votre carrière, vous avez l’impression d’avoir moins d’influence. Mais j’ai appris que diriger, quel que soit votre rôle, modélisez votre comportement, vos interactions et construisez cette culture pièce par pièce. Les gens le remarquent et commencent à l’adopter et l’intègrent dans leur comportement.

« Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire au jour le jour qui vous aideront à vous sentir mieux dans ce que vous faites au lieu d’apporter du stress à la maison. »

Mark Briggs, auteur de « The Butterfly Impact ».

Chaque individu peut avoir un impact sur la culture au travail, pour le meilleur ou pour le pire. Je me souviens d’avoir animé un atelier de stratégie pour une entreprise cliente il y a quelques années, d’avoir animé une discussion et une séance de remue-méninges dans la salle de conférence des cadres avec une vingtaine de dirigeants de l’organisation. J’ai trouvé que la session s’était très bien passée et s’est terminée par quelques actions spécifiques pour faire avancer l’équipe. Quelqu’un que je respecte a dit avec un petit rire, un sourire partiel et des sourcils levés : « Dommage que ce ne soit pas comme ça que les choses se passent ici. Aie. La plupart des personnes présentes à la réunion s’étaient alors retirées, il n’y avait donc que moi et deux autres personnes en train de discuter après la réunion. L’autre personne dans la pièce gloussa d’accord. J’ai souvent entendu ce type de commentaire dans cette organisation au cours des deux années et plus que j’y avais consultées. Cette fois, cela a frappé différemment, alors j’ai répliqué :

« Vous savez, chaque fois que vous dites cela, vous perpétuez exactement le type de culture dont vous vous plaignez actuellement. Vous décrivez une partie de la culture qui devrait appartenir au passé, mais chaque fois que vous la mentionnez, vous la faites glisser dans le présent et contribuez à la faire avancer. Cela n’aide pas.

Comme j’avais établi la confiance, montré de l’empathie et (espérons-le) prouvé que je savais de quoi je parlais, mon contrepoint a atterri doucement et a provoqué un moment de pause. Les deux personnes qui sont restées dans la pièce ont regardé sur le côté pendant quelques secondes, analysant cette idée, puis m’ont regardée et ont hoché la tête. « C’est vrai », ont-ils tous deux dit, « Mais… » Je ne me souviens pas exactement où est passée la phrase suivante, mais je suis presque sûr qu’elle visait quelqu’un d’autre. Une autre des choses stupides que fait notre cerveau est de sauter aux conclusions et d’attribuer le blâme à d’autres personnes avant de comprendre le contexte d’une situation donnée.

Aussi sûrement que la culture mange la stratégie, le blâme tue la confiance.

Avez-vous déjà conduit sur la route et été obligé de faire une embardée sur le côté ou de freiner à cause d’un autre conducteur ? Bien sûr, nous sommes tous passés par là. Si votre cerveau a immédiatement pensé : « Quel imbécile ! » puis vous avez fait l’expérience de ce que les psychologues appellent le biais de blâme. Au lieu de considérer d’abord les circonstances environnantes qui ont pu conduire aux actions de l’autre conducteur, nous sautons à la conclusion qu’elles sont mauvaises et que nous sommes bonnes. Et si l’autre conducteur ne faisait pas le virage parce qu’une vieille dame utilisait le passage pour piétons ? C’est qui le con ?

(Image Amazon)

Le biais de blâme a un impact sur nos interactions sur le lieu de travail plus que nous ne le réalisons. Nos esprits blâment naturellement les gens, sans contexte, sans empathie, sans compréhension. Et, selon la recherche, nous avons tendance à croire que les autres personnes sont plus susceptibles que nous d’avoir un biais de blâme. Lorsque le biais de blâme infecte un lieu de travail, il crée du drame, des hypothèses et de la peur. Cela détruit la confiance. Ensuite, tout ce stress et cette anxiété rentrent chez nous et infectent également notre vie personnelle.

Prenez un moment et pensez à toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez chaque jour dans le cadre de votre travail. Essayez de comprendre toutes les fois où les préjugés sur le blâme pourraient faire surface et comment, tous regroupés, chaque instance devient une partie de votre culture. Une grande partie de votre culture.

Pourquoi quelqu’un a-t-il manqué son échéance ? Parce que c’est une fainéante. Pourquoi le travail était-il bâclé ? Parce qu’il n’est pas intelligent. Pourquoi ce manager ne s’est-il pas présenté à la réunion qu’il a convoquée à temps ? Parce que c’est une personne indifférente et que sa mère ne le tenait pas assez dans ses bras.

« Une fois que vous êtes conscient du biais de blâme, vous le verrez partout dans votre vie », ont écrit Lindsay McGregor et Neel Doshi dans Primed to Perform. « L’antidote personnel le plus puissant est de proposer cinq explications alternatives pour le comportement qui ne supposent pas un problème avec la personne. »

McGregor et Doshi recommandent le modèle de rétroaction REAP pour commencer le travail acharné de « déblâmer votre vie » :

N’OUBLIEZ PAS : supposez une intention positive EXPLIQUEZ : pensez à cinq scénarios qui pourraient expliquer pourquoi DEMANDEZ : commencez par écouter l’autre personne PLANIFIEZ : identifiez la cause première et élaborez un plan ensemble

« Nous investissons toutes sortes d’énergie pour embaucher les bonnes personnes, puis sous-estimons l’influence de notre culture une fois qu’elles arrivent », poursuivent les auteurs.

La question pour la plupart des gens, cependant, est de savoir ce que vous pouvez faire pour influencer la culture dans laquelle vous travaillez. D’abord, arrêtez de vous plaindre de la culture. Commencez à le défendre à la place, même lorsque c’est difficile. Trop souvent, l’entreprise sans visage ou une expression comme celle-ci sont des façades pour une plainte qui est en fait destinée à une personne. Une entreprise ou un bâtiment ne peut pas s’engager avec vous dans la résolution d’un problème, mais une personne peut le faire. L’exploitation minière pour les conflits, comme Lencioni l’a recommandé dans le chapitre précédent, et l’instauration de la confiance sont des outils puissants pour instaurer une culture positive. Et s’attaquer au biais de blâme qui nous affecte tous.

Le bavardage dans les couloirs et les conversations secondaires sapent la culture d’une organisation. « La réunion après la réunion », comme on l’appelle dans certains lieux de travail, est l’endroit où les gens partagent ouvertement leurs réserves réelles à l’égard de la nouvelle vision d’un leader. « Cela n’arrivera jamais ici » est un exemple de la façon dont la culture mange la stratégie pour le déjeuner. Comme Brene’ Brown l’a mentionné à plusieurs reprises dans son podcast Dare to Lead à propos de sa propre organisation, « nous parlons aux gens, pas aux gens ».

Tout ce que vous faites au travail, chaque interaction, conversation, e-mail, message de chat, sourire, rire, soupir, roulement des yeux, présentation, invitation à une réunion et appel vidéo constitue une partie de la culture dans laquelle vous travaillez.

Ces points de vue opposés doivent plutôt faire partie de la discussion en salle de conférence. C’est si simple, mais si puissant. Le mien pour la dissidence, poser des questions inconfortables, dire des choses difficiles. Si une organisation entière avait cette capacité, pensez à quel point la culture serait plus saine.

J’ai commencé à animer des ateliers pour aider les gens à pratiquer ces compétences dans un espace sûr. Cela peut aider à atténuer la peur que beaucoup d’entre nous ont qui nous poussent à éviter les conflits à tout prix.

Si vous travaillez dans une culture où prendre la parole lors d’une réunion semble risqué, si vous ne pouvez pas dire la vérité au pouvoir dans un forum ouvert, concentrez votre attention sur la construction de votre relation avec votre superviseur directement, en dehors des réunions. Plus votre relation directe avec le patron est forte, plus il sera probable que vous vous serviez tous les deux d’alliés l’un pour l’autre lors des grandes réunions.

« Les gens se font-ils confiance ? » dit Sharon Prill. « S’ils le font, cela ouvre tellement de voies. »

Vous pouvez faire plus pour influencer la culture dans laquelle vous travaillez, mais cela demande du courage et des efforts. Voici comment commencer :

Fait en sorte que ça arrive

Si vous avez déjà souhaité que les choses soient différentes là où vous travaillez, prenez un moment et réfléchissez à cette intention. Ensuite, prenez quelques minutes et mettez le stylo sur le papier (ou les doigts sur le clavier). Faites une liste de roses et d’épines :

Documentez ce que vous aimez (roses) et n’aimez pas (épines) dans le fonctionnement de votre équipe et de votre organisation. Encerclez les opportunités : identifiez les éléments de votre liste que vous pouvez contrôler directement ou potentiellement influencer. Commencez par une : laquelle de toutes les possibilités que vous avez saisies serait la plus facile à exploiter ? Faites ça. Reconnaissez où le biais du blâme influence négativement vos relations personnelles au travail et utilisez le modèle REAP pour « dénigrer votre vie ». Commencez à défendre la culture lorsque vos collègues blâment « cet endroit » ou « cette équipe » et aidez-les à comprendre comment ils contribuent à la culture dont ils se plaignent.

Si vous avez un boss vraiment terrible, il y a certainement une limite à combien vous pouvez déplacer l’aiguille. (Nous explorerons « gérer vers le haut » dans le prochain chapitre.) Cependant, il est toujours possible de posséder ce que vous pouvez et de faire votre part pour orienter la culture dans une nouvelle direction.

Ceci est un extrait de The Butterfly Impact: Resilience, Resets and Ripples, le nouveau best-seller Amazon de Mark Briggs. Une enquête à grande échelle sur la création d’un équilibre travail-vie, le livre produit un cadre étonnamment simple de petites actions significatives qui créent un effet d’entraînement, touchant tout le monde dans votre monde. Illustrations graphiques (y compris celle ci-dessus) fournies par Killer Visual Strategies, basée à Seattle. Plus d’informations sur The Butterfly Impact sur www.butterfly-impact.com.