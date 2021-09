Extrait du journal de l’éditeur | Critique de livre — A Rude Life : The Memoir de Vir Sanghvi

Une photo d’archive de l’ancien président Giani Zail Singh (au centre) et de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi (photo express)

Par Amitabh Ranjan

Né sous les soins du médecin de la reine au King’s College Hospital de Londres… éducation précoce à Mayo… déménagement à Oxford… un bel héritage… flirt avec le journalisme à 20 ans… Avec tout cela, la vie vous offre des possibilités protéiformes.

A Rude Life de Vir Sanghvi, l’un des journalistes les plus reconnus du pays, parle de telles possibilités, de la poursuite de certaines et du rejet de quelques-unes. Le sous-titre vous dit que c’est un mémoire. C’est bien plus que ça. Il vous tient la main et vous emmène à travers un kaléidoscope : vie personnelle, histoires de célébrités et de politiciens, d’intermédiaires et d’acteurs en coulisses. La gamme fera l’envie de n’importe quel livre du genre. George Harrison (la rupture après les Beatles), Miles Copeland (The Police), Raj Kapoor, Zeenat Aman, Big B, Giani Zail Singh, Morarji Desai, Bal Thackeray, Atal Bihari Vajpayee, Harshad Mehta, Chandraswami ne sont que quelques-uns une longue liste qui vous fera saliver.

Sanghvi joue le rôle du navigateur et vous emmène à travers certains des moments les plus marquants de la politique indienne tandis que l’histoire de sa vie se déroule dans le contexte de montagnes russes professionnelles. Quelqu’un qui a défini l’art de l’interview dans les médias d’information indiens, l’auteur apporte des histoires de ses rencontres personnelles. Ses contacts ont travaillé pour lui. Mais c’est parce qu’il les a bien nourris et a fait preuve d’une persévérance et d’un sens de l’équilibre rares au bord de l’extinction dans l’environnement journalistique actuel.

Après avoir fait ses armes dans le journalisme avec India Today et Bombay, sa première grande histoire politique est née d’une interview avec Giani Zail Singh à l’époque où la perception populaire était que le président puis le premier ministre Rajiv Gandhi étaient dans le collimateur. situation du globe oculaire. L’histoire a mis Imprint, un magazine de fond par ailleurs peu connu, sous le feu des projecteurs. Un corollaire de l’histoire s’est produit lorsque Sanghvi a eu, avec l’aide de son ami Mani Shankar Aiyar, une rare opportunité en vol pour un tête-à-tête avec Rajiv Gandhi. Le Premier ministre a été franc, s’en prenant lourdement au président. Une nouvelle interview a été réalisée avec Zail Singh et avec Sanghvi en tant que rédacteur en chef, Sunday a publié l’histoire en citant les deux côtés. Le scoop a causé suffisamment d’éclaboussures pour que les gens s’asseyent et remarquent le magazine d’information, qui, à l’époque post-MJ Akbar, s’était endormi. Ensuite, il y a Morarji Papers, la main russe « trop claire » pour assurer sa chute et l’astuce politique d’Indira Gandhi tout en utilisant Charan Singh comme un pion. Pour l’essentiel, l’auteur reste un chroniqueur serein. À plusieurs reprises, cependant, il ne mâche pas ses mots.

En dépit d’une généreuse dose de crédit pour les réformes économiques qu’il a reçu de l’intelligentsia, Rao, selon l’auteur, « était remarquablement astucieux et extrêmement rusé… journée”. Le VP Singh qui (avec Arun Nehru) a comploté la supercherie et est devenu le Premier ministre « était un peu comme Arvind Kejriwal est aujourd’hui. Financièrement intègre, doux, compétent… était aussi un homme sans convictions fondamentales, sans aucune loyauté à long terme et sans transparence ». HD Deve Gowda, qui a été soutenu par des partis non membres du Congrès et par le Congrès lui-même pour voir le dos de Rao, « était légèrement dans le moule (Sitaram) Kesri. Il se battrait avec RK Hegde, son ministre en chef, mais se prosternerait pour toucher ses pieds si cela était à son avantage ».

Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec toutes les évaluations de l’auteur, mais il avait un point de vue sur ce qu’il dit. Le badinage et le désenchantement d’Amitabh Bachchan à l’égard de la politique peu de temps après, l’objectif personnel du gouvernement Rajiv dans la saga Bofors, le petit-déjeuner de Musharraf avec les médias à Agra lors d’un sommet qui était voué à l’échec vous donneront un aperçu de certaines des histoires lues avec avidité, un dont beaucoup sont également restés dans le domaine de la spéculation toutes ces années.

À cheval sur la presse écrite et la diffusion, Sanghvi retrace la croissance de la télévision indienne à travers les genres – talk-shows, style de vie, actualités. À une époque où une grande partie du journal télévisé semble avoir perdu le scénario et l’intrigue, vous regretterez avec envie la fin de son apogée. Les journalistes en herbe et sur le terrain feraient bien de s’inspirer du livre de l’auteur. Écrit avec une élégance et une félicité de la langue de marque, le lecteur en aura assez.

La candeur, la marque de fabrique de tout mémoire, est généreusement saupoudrée. L’humour, subtil, rôde là, mais fait rarement terre. Avec des chapitres clairs, le livre maintient un rythme soutenu. Vous avez beaucoup à vous asseoir et à lire. Un lagniappe ou deux viennent le long du chemin. Le livre vaut la peine d’être lu et relu.

Ancienne journaliste, Amitabh Ranjan enseigne au Patna Women’s College. Les opinions exprimées sont personnelles

Une vie grossière : le mémoire

Vir Sanghvi

Maison aléatoire de pingouin

Rs 699, Pp 400

