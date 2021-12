Extrait : Joan Didion sur l’optimisme apocalyptique de la Californie

Je connaissais Joan Didion par hasard depuis de nombreuses années lorsque je lui ai demandé de se joindre à d’autres icônes artistiques, dont Frank Gehry, David Hockney et Clint Eastwood, pour discuter avec moi pour mon livre, « State of the Arts : California Artists Talk About Their Work » (2000). Qu’est-ce qui, je voulais le savoir, avait attiré tant de personnes parmi les plus créatives du pays à s’installer dans un État bien connu pour les incendies, les inondations, les tremblements de terre et d’autres catastrophes plus psychologiques ?

C’était quelque chose dont elle, originaire de Californie, était impatiente de parler. Et donc un jour vers la fin du 20ème siècle, je me suis assis dans son salon à New York pendant plusieurs heures pendant qu’elle parlait d’où elle venait. Mais d’abord, elle m’a exhorté à regarder autour d’elle, soulignant le calme des murs et des peintures aux couleurs pastel de la pièce alors qu’elle déroulait les thèmes concurrents de la Californie – possibilité et catastrophe – dans les mêmes phrases étonnamment équilibrées et presque parfaites qui distinguaient son écriture. .

Longtemps considérée comme la chroniqueuse de l’État, elle l’a déjà décrit comme l’endroit « nous manquons de continent ». C’est là que Joan Didion, décédée cette semaine à 87 ans, a commencé son histoire – avec le moment où ses ancêtres sont arrivés au bout du pays.

—Barbara Isenberg

La famille de ma mère est venue en Californie dans les années 1840 et la famille de mon père en 1852. Ils sont venus chercher des terres plus riches. Il n’y avait rien de glamour ou de dramatique. Ils n’ont pas été propulsés par une mission. Je pense que c’était quelque chose à faire.

Je voulais être écrivain et ma mère m’encourageait. Mon père ne m’a pas découragé. Nous n’avons tout simplement pas eu cette discussion. J’ai appris à taper en tapant la fiction des autres. J’ai fait beaucoup d’Hemingway. Vous avez découvert comment fonctionnent les phrases. Je suis devenu très rapide en tant que dactylo à deux doigts en tapant la nouvelle d’Hemingway, « Les collines comme des éléphants blancs » et tout le début de « A Farewell to Arms ».

Je suis allé à Berkeley au printemps 1953. J’étais rédacteur en chef du magazine littéraire et j’ai suivi les quelques cours d’écriture qu’il y avait. Ensuite, j’ai remis à plus tard l’écriture de la fiction car c’était tellement clair que tout le monde l’avait déjà fait. Il était peu probable que tu sois aussi bon qu’Henry James.

Je pensais que je voulais être écrivain ou actrice. C’était indéfini. J’ai été rédacteur en chef invité pendant un mois au magazine Mademoiselle à New York quand j’étais junior à Berkeley, et l’année suivante j’ai gagné un concours chez Vogue et ils m’ont donné un travail à New York. Au moment où Jean [Gregory Dunne] et je me suis marié en 1964, j’avais publié « Run River ».

Une fois que nous avons décidé de déménager en Californie, Los Angeles semblait l’endroit évident parce que a) nous avons eu cette idée démente que nous pourrions gagner notre vie en écrivant pour la télévision et b) j’ai déprimé à San Francisco. J’ai changé l’idée du roman que je n’avais pas écrit en une autre idée, que je n’écrivais pas, qui s’est avérée être « Play It as It Lays ». Mais quand j’ai finalement commencé à écrire ça, j’ai pratiquement tout écrit en une seule session.

Nous avons loué une maison sans vue. J’ai mis une annonce dans le journal, et j’ai eu une réponse de ce couple qui avait une immense propriété à Portugais Bend. Nous avons payé très peu de loyer, mais une partie de l’accord était que les extérieurs pouvaient être utilisés pour des films. Je me souviens d’une Chrysler emportée par la mer parce qu’ils tournaient une publicité Chrysler dans les vagues et ne me croyaient pas quand je disais que la marée montait.

Ma famille ne percevait pas la Californie comme un endroit facile à vivre, et ce n’est pas un endroit particulièrement facile à vivre. Un endroit comme Sacramento qui est inondé chaque année n’est pas particulièrement facile. Los Angeles n’est pas facile. Il est facile d’apporter vos vêtements au pressing et il y a de grands supermarchés. Mais pensez aux incendies. Vous n’avez pas besoin de vêtements d’hiver, mais en même temps, votre maison peut disparaître.

Je pense que les gens qui ont grandi en Californie ont plus de tolérance pour les notions apocalyptiques. Cependant, mélangée à cette tolérance pour les notions apocalyptiques dans lesquelles le monde va se terminer de manière dramatique, se trouve cette croyance que le monde ne peut s’empêcher de s’améliorer de plus en plus. C’est vraiment difficile pour moi de croire que tout ne s’améliore pas, parce que penser comme ça faisait tellement partie du fait d’être en Californie.

Vous pensiez que si vous achetiez une maison, bien sûr, sa valeur augmenterait. Si vous achetiez un bien immobilier, sa valeur augmenterait bien sûr. Bien sûr, vous pourriez le vendre pour un lotissement. Et c’était juste au niveau le plus grossier. Mais tu croyais vraiment que la ville allait grandir pour de bon. Le barrage allait aider la rivière. Toutes ces sortes d’idées fausses fixes. Mais les voilà, fixés.

Grandir en Californie a tout influencé chez moi. Je ne peux pas imaginer ne pas avoir grandi en Californie. Regardez autour de cet appartement. C’est plein d’horizons plats. Je dois regarder les horizons plats.

Extrait de « State of the Arts : California Artists Talk About Their Work », © Barbara Isenberg, 2000.