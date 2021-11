Extrait

Ce qui vient de se passer : Notes sur une longue année

Par Charles Finch

Knopf : 288 pages, 28 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Pendant près d’un an, en commençant par les premières fermetures « temporaires » en mars 2020, le critique et romancier Charles Finch a commencé à tenir un journal de sa vie pendant la pandémie de COVID-19 – un record qui a commencé avec une mission du Times ce mois-là. L’extrait suivant de « What Just Happened », sorti le 9 novembre, raconte une journée de cette vie, au cours de laquelle, de manière inattendue, les Beatles changent tout.

22 septembre

Certains jours, vous vous réveillez en vous sentant comme une personne différente de la veille. Pas très souvent pour moi – la plupart du temps cela se passe derrière mon dos. Mais je me suis réveillé aujourd’hui et je me suis souvenu de quelque chose d’étrange que j’avais juré avec une clarté assourdissante la nuit dernière, lors d’une longue marche vers l’observatoire Griffith, qui devait me rappeler : J’ai écouté les Beatles pour la première fois depuis l’âge de 10 ans. Mais je n’avais pas oublié .

J’ai beaucoup écouté les Beatles depuis l’âge de 10 ans, probablement plus que tout autre groupe. Au pensionnat, j’avais l’habitude de déposer mon sac à dos sur le sol de ma chambre à la seconde où la journée d’école était terminée, de mettre « Abbey Road » sur mon lecteur de CD, puis de tomber sur mes couvertures et de m’endormir alors que la journée hivernale du Massachusetts s’estompait. . J’ai écrit un livre en écoutant exclusivement « Revolver » et « Rubber Soul ». J’ai vu Paul McCartney vivre deux fois. Une fois était à Grand Rapids, Michigan. J’ai conduit quatre heures pour le voir par moi-même, me sentant stupide tout le temps, puis, environ huit minutes après le début du concert, j’ai découvert à mon grand étonnement que mes bras étaient levés et mes yeux fermés, et j’ai réalisé en sursaut que ce devait être ainsi les gens religieux se sentent. L’autre fois, c’était au Dodger Stadium en 2019, peu de temps avant COVID – une énorme foule en plein air, du genre qui ne se ressemblerait pas pendant longtemps, ou peut-être jamais – et Ringo est venu à la fin. On pouvait sentir le cœur des gens éclater. Les deux derniers Beatles sur scène, juste devant nous ; tout le monde comprenait que c’était sacré, du moins pour certains.

Mais je connais leurs chansons par cœur bien avant tout ça, parce que je les ai tellement écoutées quand j’étais jeune qu’elles sont devenues une partie de mes circuits les plus profonds. J’étais un enfant de l’humble ère des cassettes, et je dirais que j’ai tourné chacune de leurs cassettes un millier de fois, parfois dix fois plus souvent. L’endroit dans ma maison où j’étais le plus heureux quand j’avais 7 et 8 ans était un fauteuil dans le coin de notre salon. Personne n’y passait sans le vouloir, à cause de la configuration inhabituelle de l’escalier et de la cuisine, et je pouvais y être seul. Je restais là avec mon magnétophone et j’écoutais les Beatles pendant des heures pendant que je lisais. Ils seront dans un cerveau tant qu’il y aura mon cerveau.

Paul McCartney au Dodger Stadium en 2014 – son premier concert là-bas depuis la séparation des Beatles en 1970.

(Los Angeles Times)

Hier, c’était enfin une soirée fraîche après ce mois flamboyant, six mois après la quarantaine : aucun signe de vaccin, toujours (comme tant de gens) immunodéprimé, farouchement déterminé à rester à la maison et à rester en sécurité. Je marchais dans Griffith Park. C’était nuageux, le vent mesurait tout, balançant les filets de tennis. Des masques chirurgicaux bleus jetés flottaient dans la rue, et marcher sur le flanc de la colline vide me faisait du bien, mon corps s’assoupissait et se desserrait.

En marchant, j’ai pensé aux derniers jours, que j’ai passés à écrire un long passage descriptif de la première fois où je suis tombé gravement malade, quand j’étais enfant. C’est la première fois que j’écris à ce sujet. Bien que la maladie m’affecte toujours, je pensais que j’avais dépassé le stade de la réflexion sur ces jours aigus. Mais peut-être pas. J’ai pensé d’un air maussade à la façon dont j’aurais vraiment dû le dire, c’est-à-dire qu’en fin de compte, il n’y a qu’une seule de ces choses « deux types de personnes » que je crois, et c’est qu’il y a ceux qui ont été malades et ceux qui ne l’ont pas été. . Aucune des deux parties n’est spéciale, et par « malade », je n’entends rien de particulier, je veux juste dire qu’il y a des gens qui ont été en guerre avec leur corps. Pas de douleur, mais une contraction de toute votre existence en rien d’autre que de la douleur. Chacun doit répondre par lui-même s’il sait à quoi cela ressemble.

Puis, alors que je marchais à grands pas énervés, en pensant à tout ce que j’aurais dû écrire, j’ai réalisé que Spotify avait lancé une chanson des Beatles au hasard. Je les évite en quelque sorte sur Spotify – trop tendres, trop réels. C’était « I’ll Get You », qui est vraiment une vraie chanson 50/50 de Paul et John, et pendant que je l’écoutais, la chanson s’est glissée derrière mes défenses si facilement qu’il m’a fallu un moment pour réaliser ce qui se passait, que je l’entendait, d’abord en lueurs indistinctes, puis complètement, avec les mêmes oreilles que j’avais quand j’étais petite.

…

Cela semble si léger le lendemain, comme la plupart de ces expériences. (Tout est dans William James.) Mais ce n’était pas le cas. À la fin de la chanson, j’ai mis une liste de lecture aléatoire des Beatles, pratiquement en transe. Je ne voulais même pas regarder mon téléphone assez longtemps pour être distrait par un SMS, je ne voulais pas perdre cette sensation et j’ai marché pendant des heures toute la nuit en écoutant. J’avais mis tellement de moi-même dans ces chansons pour les garder en sécurité. Si j’étais quelqu’un qui pouvait pleurer, ce qui est une aspiration que j’ai, je pense que j’aurais pleuré ; au moins, mon visage était chaud et j’avais un sentiment d’incrédulité, ce à quoi je pense que pleurer doit être, quand votre vie intérieure et le monde sont si différents que vous ne pouvez les réconcilier qu’en pleurant des larmes.

Il y a des millions de plus grands fans des Beatles que moi, mais je suis obstinément certain dans mon cœur que personne ne peut aimer les Beatles plus que moi. Ils étaient incroyablement vivants pour moi dès que je les ai entendus. Avec le recul, je pense que c’est leur joie que j’ai trouvée si fascinante. Même leurs chansons les plus tristes ont un courant de bonheur sous-jacent. (Vous n’êtes jamais trop loin d’un accord de septième avec les Beatles.) Je pense que c’est parce qu’ils étaient quatre enfants de la classe ouvrière dont le plan fou avait en fait fonctionné. Surtout dans leurs premières photos, ils ont l’air stupéfaits d’être si célèbres et doués, riches et heureux. C’est là dans leur première chanson parfaite, « Please Please Me ». Une minute et demie plus tard, John et Paul gâchent les paroles, puis les couvrent en quelque sorte au lancement, avec John en train de rire – mais pas pour l’auditeur, juste pris par le bonheur de jouer avec Paul, cet autre génie qu’il trouvé à Liverpool – puis couvrant le rire avec le début du refrain.

Charles Finch apprend un solo de Steely Dan au début de la pandémie.

(Charles Pinson)

Cette joie de vivre, cette liberté, est ce qui rend leur musique différente de toutes les autres musiques. « Même dans l’œuvre d’art la plus sublimée, il y a un caché il devrait en être autrement », a déclaré Theodor Adorno. J’ai poussé l’idée des points faibles, car les aphorismes peuvent être bon marché, mais je pense que c’est brillant et triste. Je pense aussi qu’il y a une exception : les Beatles. Même à leur plus grisonnant, ils étaient dans une grande aventure. « Quand vous arrivez au sommet, il n’y a nulle part où aller que de descendre », a déclaré Philip Larkin. « Mais les Beatles ne pouvaient pas descendre. » Aucun d’entre eux n’avait même 30 ans lorsque le groupe s’est séparé.

Hier soir, j’ai tout écouté. Dans ma tête, j’ai suivi les autres chansons dans lesquelles divers membres du groupe riaient (« I Should Have Known Better », « It’s Only Love », « If I Fell », etc.) et j’ai observé avec un examen minutieux et satisfaisant à quel point les bonnes parties de « A Day in the Life » de John sont si nombreuses qu’il est difficile de croire que cela fait partie de la culture dominante, jusqu’à ce que vous vous souveniez que l’un des dons transcendants de Paul est de lever la sensation de désespoir d’une chanson sans rejeter sa présence. J’ai écouté « I’ve Got a Feeling ». « Tout le monde a eu une année difficile. J’ai hoché la tête, dans la brume sombre, alors que je rentrais chez moi. Pour ma défense, il était alors très tard. Tout le monde a eu une année difficile.

Quelque chose d’évident m’est venu à l’esprit, c’est à quel point la musique a dû être d’une importance vitale pour beaucoup d’entre nous depuis le début des blocages. Habituellement, nous rencontrons des dizaines de personnes par semaine ; maintenant, depuis des mois, si vous êtes en sécurité, c’est un ou deux par semaine, accueilli par des hochements de tête serrés, effrayés et amicaux à l’épicerie ou à la pharmacie. Dans cette solitude, la musique prend une nouvelle intensité émotionnelle étrange, ou du moins pour moi, depuis les tendres moments du début de la quarantaine en mars lorsque j’écoutais Fleetwood Mac (pouvons-nous gérer les saisons de notre vie ? Pas clair !) la compagnie d’été rafraîchissante de Funkadelic.

Mais c’était différent, comme si la musique m’avait atteint plus que d’habitude. En rentrant à la maison complètement sobre, complètement épuisé et en écoutant « Bonjour, au revoir », j’ai dit bonjour à ces quatre vieux amis à moi, et je me suis dit très prudemment bonjour quand j’avais huit ans, une personne dont je pense aux caractéristiques et aux rêves. J’ai largement oublié. Mais c’était moi, aussi définitivement que je le suis moi-même maintenant.

« Hello, Goodbye » était leur premier single après la mort de leur manager Brian Epstein. C’est avec la mort d’Epstein et cette chanson que les Beatles ont perdu leurs illusions initiales, et leur musique est désormais devenue plus intéressante, et il est également devenu inévitable que le groupe se termine. Typiquement génial de leur part de nous offrir un album de leur 20e année ensemble sans avoir à s’y rendre, ce qu’ils savaient qu’ils ne feraient pas : Sgt. Poivre.

Suis-je le seul à être entré dans différentes parties de moi-même au cours de ces derniers mois ? Je pense que non, c’est l’inverse : aucun de nous n’a eu à penser à lui-même et à la façon dont nous traversons les jours de notre vie si profondément auparavant. Nous sommes tous entrés comme certaines personnes en mars ; il sera intéressant de voir qui sortira. Quoi qu’il en soit, la musique pendant que je marchais me donnait l’impression que de l’eau coulait dans le lit d’une rivière asséchée. Il m’est venu à l’esprit qu’en cette année de changement, il pourrait être possible pour moi de changer. Je me suis couché dans une paix rare avec tout – ou vraiment, à vrai dire, avec le passé profond, je suppose, qui a toujours été si présent dans ma vie d’adulte, jamais nettoyé de son sens, s’éloignant et se rapprochant à chaque minute.

Extrait de « What Just Happened » de Charles Finch, copyright © 2021 de Charles Finch, avec la permission d’Alfred A. Knopf, une division de Penguin Random House LLC.