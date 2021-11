Extramarks dévoile une identité de marque renouvelée

Dans le cadre de ce lancement, le produit phare de la société Extramarks -The Learning App a subi une refonte complète

La société EdTech Extramarks a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau logo, de son identité visuelle et de son positionnement par catégorie. Au cœur de l’image de marque se trouvent de nouveaux actifs visuels, notamment un logo actualisé et la solution d’application d’apprentissage. La nouvelle image de marque est déjà présente sur tous les canaux de communication internes et externes.

Dans le cadre de ce lancement, le produit phare de la société, Extramarks – The Learning App, a subi une refonte complète. Extramarks a intégré toutes ses applications dans les segments K-12, JEE, NEET et ses solutions scolaires telles que le centre d’évaluation et la plate-forme de classe en direct dans un seul Extramarks – l’application d’apprentissage. La dernière version de « The Learning App » est disponible pour les utilisateurs d’appareils iOS et Android.

Selon l’entreprise, le nouvel avatar du logo en forme d’avion symbolise l’ambition renouvelée de la marque d’aider les rêves des étudiants à prendre leur envol grâce à une expérience d’apprentissage plus personnalisée, créative et holistique. Avec le début de la pandémie, toute la catégorie EdTech a encore évolué et a attiré des apprenants du nouvel âge, a déclaré Ritvik Kulshrestha, PDG d’Extramarks à propos de l’identité de marque renouvelée. « Cela nous a offert l’opportunité d’évoluer avec les temps qui changent, réaffirmant l’engagement d’Extramarks à développer des solutions d’apprentissage intégrées, intuitives et holistiques basées sur la technologie. Notre nouvelle identité reflète la vitalité que les enfants apportent, qui rappelle leur enthousiasme pour l’apprentissage, leur fascination pour les nouveaux concepts. Le redémarrage de notre logo et de l’application d’apprentissage reflète clairement la valeur que nous offrons aux apprenants de tous les groupes d’âge : créatifs, polyvalents, tournés vers l’avenir et modernes », a-t-il ajouté.

Avec l’identité renouvelée, Extramarks vise à attirer les apprenants du nouvel âge avec une approche d’apprentissage gamifiée, stockée et interactive.

