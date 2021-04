Extremadura B et Miajadas partagent les points et font match nul 1-1

25/04/2021 à 22:07 CEST

le Estrémadure et le Miajadas ils ont terminé sur un match nul avec un 1-1 lors de la rencontre de ce dimanche. le Estrémadure B Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Azuaga. De la part de l’équipe visiteuse, le Miajadas Il est venu de battre 2-0 à domicile à EMD Aceuchal lors du dernier match organisé. Après le tableau de bord, l’équipe d’Almendralejense est deuxième après la fin du duel, tandis que le Miajadas est troisième.

La première partie du match a bien commencé pour lui Miajadas, qui a inauguré le lumineux dans le but de Diaz à la minute 32, terminant ainsi la première période avec le résultat de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière favorable pour lui Estrémadure B, qui a obtenu la cravate avec un peu de Rodriguez à la 55e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Estrémadure de José Antonio Ruiz soulagé Gonzalez, Javi vargas, Marcos et Marco Gonzalez pour Caméra, Abattage, Dani Perez Oui Chiscano, tandis que le technicien du Miajadas, Aitor Bidaurrázaga, a ordonné l’entrée de Juanfran, Canamero, Maldonado JL, Javi Ramiro Oui Christian fournir Diaz, J’ai échoué, Garcia, Alex Cañero Oui De grâce.

Au cours des 90 minutes de jeu, trois cartes au total ont été vues. le Estrémadure a dû faire face à la sanction de Chat avec un carton jaune et l’expulsion de Javier Parada avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Crinière.

Avec ce résultat, le Estrémadure reste avec 38 points et le Miajadas avec 36 points.

Le lendemain, le Estrémadure B sera mesuré avec le Flux, tandis que l’équipe de Miajadeño disputera son match contre le Plasencia.

Fiche techniqueEstrémadure B:Ortega, Tala (Javi Vargas, min.46), Camara (González, min.37), Pedro Melli, Gato, Dani Pérez (Marcos, min.52), Cesar, Rodriguez, Javier Parada, Musa Drammeh et Chiscano (Marco González , au minimum 82)Miajadas:Rosiña, Juanjo, Mané, Alex Jimenez, De Gracia (Cristian, min 85), Alex Cañero (Javi Ramiro, min 74), Garcia (Maldonado JL, min 74), Falé (Cañamero, min 74), Diaz (Juanfran, min 64), Eloy et MatiStade:–Buts:Diaz (0-1, min. 32) et Rodriguez (1-1, min. 55)