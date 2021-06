Extreme Art Gallery TWO TWO lance NFT Art avec le lauréat d’un Emmy Award Alan Tietel, Jimi Hendrix, Nick…

Comparer

Las Vegas, États-Unis, 14 juin 2021 : TWO TWO, un nouveau game changer sur la scène NFT, a annoncé son lancement officiel, laissant tomber de grands noms comme le lauréat d’un Emmy Award Alan Tietel, dont les œuvres d’art ‘Match and Arrow’ ont été symbolisées le NFT et sont mis aux enchères publiques.

TWO TWO, une galerie basée aux États-Unis, vise à briser les barrières entre l’art réel et virtuel, les artistes émergents et établis, et entre l’artiste et la communauté. Sa mission est de permettre aux amateurs d’art de réinventer l’art, en offrant une expérience immersive qui synthétise une relation transformatrice entre l’artiste et le mécène. Statique devient dynamique.

« Pendant trop longtemps, l’élite a contrôlé l’accès à l’art à travers des galeries d’art exclusives et des maisons de vente aux enchères. TWO TWO fusionne des galeries d’art réelles et virtuelles avec DeFi pour permettre à la communauté d’être la galerie et d’avoir un accès direct aux talents artistiques établis et émergents », a déclaré Avron Goss, co-fondateur de TWO TWO.

Fournir des capitaux à des projets artistiques à l’échelle mondiale en utilisant la technologie NFT et DeFi

Le DeFi de TWO TWO, axé sur l’industrie de l’art, vise à fournir des capitaux à des projets artistiques à l’échelle mondiale, permettant à la communauté de trouver le prochain Banksy. Son écosystème unique unit les ventes d’art physique, d’art NFT, de fonds de liquidité et de jeux d’argent pour créer de la valeur pour la communauté en utilisant X22, le jeton de gouvernance DOS DOS.

DEUX DEUX jetons (X22) permettront aux détenteurs d’être “la galerie” car ils auront des droits de vote dans le DAO, ainsi qu’un accès à des offres d’art exclusives.

De plus, ce qui les rend intéressants en plus de cela, c’est qu’ils seront utilisés pour permettre le marketing NFT vers DOS DOS et les galeries tierces. La Fondation TWO TWO disposera également d’un programme de rachat et de verrouillage dans le cadre duquel les revenus générés par la commercialisation de NFT pour ces galeries seront utilisés pour racheter des jetons X22. enfermé dans le Trésor.

En résumé, les utilisations du jeton X22 sont :

Gouvernance : permet de voter sur le DAO. Chaque jeton X22 représente un vote pour permettre la démocratie et l’autonomisation de la communauté. Pari – Les jetons X22 sont pariés et recevront des performances du pool de mises, du NFT et des ventes d’art. Rachat et création : une partie des ventes de NFT et d’art sera utilisée pour acheter des jetons X22 sur le marché libre afin d’augmenter les récompenses de participation, de fournir des jetons aux fournisseurs de liquidités et d’assurer l’accumulation de réserves dans la trésorerie à titre d’assurance. Frais d’adhésion pour les galeries afin d’obtenir un accès marketing à la communauté X22. Frais de stabilité des prêts d’art : les prêts seront partiellement remboursés en jetons X22. NFT monnayage libre-service. Participation à des fonds d’artistes émergents.

Utilitaire du monde réel pour X22 Art Token

“Parce que nous avons des utilisations réelles du X22 et que nous tendons la main au monde de l’art ainsi qu’à la communauté crypto du monde entier, nous pensons que nous créerons une forte demande pour le X22 en dehors des utilisateurs de crypto établis”, a déclaré Steven. Meistrich, Co-fondateur et stratège de TWO TWO. « L’art nous parle à tous », selon la conservatrice et co-fondatrice Stacey Maites. “Le jeton X22 est une extension naturelle de leur langage.”

L’équipe de cofondateurs basée aux États-Unis et au Royaume-Uni est fière de TWO TWO en tant que moteur communautaire, une nouvelle révolution dans l’espace artistique, grâce à sa proposition de valeur unique utilisant NFT et DeFi. L’économie circulaire des tokens a été développée pour permettre à la communauté d’être la galerie. Cela va au-delà du vote sur un DAO et inclura des avantages directs qui permettront aux communautés de recevoir la performance des activités de la galerie.

L’économie circulaire des jetons de TWO TWO rassemble des galeries du monde réel, des galeries NFT et DeFi, créant un modèle commercial robuste avec de multiples sources de revenus indépendantes et non corrélées. De plus, TWO TWO apportera à sa communauté des artistes crédibles tels que le lauréat d’un Emmy Award Alan Tietel, des négatifs non imprimés de la légende de la musique Jimi Hendrix, des œuvres d’art de Nick Walker et bien d’autres.

Investissement d’amorçage avec souscription excessive

TWO TWO a une gamme incroyable d’investisseurs en démarrage tels que AU21, LVT Capital, Kosmos, Wings Ventures, Magnus Capital, Twin Apex Capital, GAINS, Alphabit Fund, Top7 ICO, BSCPad, MantraDAO, DuckDAO, CryptoDiffer, Moonwalker, Kyros Ventures, DEFIED, Berezka Ventures, Kultivated Capital, Kosmos, ZBS Capital, Spykefast, SportsIcon, Squares Capital et autres, levant un investissement initial sur les abonnés de plus de 1,5 million de dollars.

Au fur et à mesure que son développement se poursuit, TWO TWO s’apprête à annoncer davantage de partenariats, de collaborations d’artistes, diverses sorties d’art NFT et plusieurs annonces de haut niveau dans les semaines à venir. TWO TWO mène actuellement une campagne communautaire pour présenter davantage leur plate-forme à la communauté crypto. À la fin du mois, TWO TWO prévoit de répertorier ses tokens X22 sur divers échanges et de lancer une IDO (Initial DEX Offering).

À propos de DEUX DEUX

TWO TWO est la première galerie d’art interactive au monde à combiner NFT et DeFi. Elle réside à la fois dans la convergence de l’actuel et du virtuel. Le travail d’artistes visionnaires, établis et émergents est fusionné avec une technologie multidimensionnelle, pour coexister avec l’imagination illustrative.

En partenariat avec Syncrétisme Ventures Worldwide, la première galerie TWO TWO sera située à l’intérieur de Resorts World Las Vegas, la propriété la plus somptueuse, unique et innovante de la ville, dont l’ouverture est prévue en juin 2021.

Mais TWO TWO habite aussi l’imaginaire. La technologie immersive brevetée émule les stimuli émotionnels et apporte l’expérience à n’importe quel appareil mobile. De l’actuel au virtuel en passant par l’actuel, le cercle transcendantal est bouclé.

De Warhol à Mr. Brainwash, de Basquiat à Banksy, TWO TWO présente une sélection rigoureuse de Pop, Urban, Graffiti et Street Art.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur TWO TWO sur les liens suivants :

Contact marketing, médias et relations publiques :

Ken Nizam (Ken)

Conseiller en relations publiques et marketing Blockchain @ DOS DOS

Ken@asiatokenfund.com

Cecilia Wong, suPRstrategista.com

+ 65-91826605

cecilia@yourPRstrategist.com

Avis de non-responsabilité : cet article n’est pas destiné à être une source de conseils juridiques financiers, techniques, fiscaux ou d’investissement. Tout ce contenu est à titre informatif seulement. Les lecteurs devraient faire leurs propres recherches. La Capitale n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par la confiance accordée à toute information mentionnée dans cet article.