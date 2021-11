Extreme ‘ devrait sortir bientôt malgré un accident sur le plateau et une pause de production

Le spin-off d’America’s Got Talent se concentrant sur des cascades dangereuses de vie ou de mort est toujours au programme de NBC, malgré le fait qu’un cascadeur ait failli mourir pendant la production le mois dernier. Alors qu’il répétait pour America’s Got Talent: Extreme, le cascadeur vétéran Jonathan Goodwin est tombé sur la tête lorsqu’une cascade a terriblement mal tourné à l’Atlanta Motor Speedway, forçant les producteurs à arrêter la production pendant que l’incident fait l’objet d’une enquête. Cependant, NBC a quand même taquiné l’émission en annonçant son programme d’hiver 2022.

AGT: Extreme faisait partie des émissions qui ont reçu des commandes de séries mais n’ont pas eu de date de première avant la fin de la saison télévisée 2021-2022. Les autres sont la série Night Court, la série documentaire LA Fire and Rescue et The Wheel, une adaptation du jeu télévisé de la BBC. Vendredi, Frances Berwick, présidente de Entertainment Networks chez NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré à Deadline qu’ils prévoyaient toujours de diffuser Extreme.

« Nous avons une enquête en cours sur ce qui s’est réellement passé, mais nous prévoyons que la série reviendra à la mi-saison », a expliqué Barwick. « Nous avons mis en place de nombreux protocoles de sécurité et nous devons conclure l’enquête, mais nous avons certainement suspendu la production pour le moment. » L’émission pourrait prendre un créneau le dimanche soir pour combler le vide laissé par le Sunday Night Football après la fin de la saison de football.

NBC diffuse également les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, qui se déroulent du 4 au 20 février. Le réseau n’a toujours pas défini de plans pour les dimanches après la fin des Jeux olympiques. « Nous prenons en fait un rythme sur notre programme du dimanche soir après les Jeux olympiques. Nous avons un certain nombre d’émissions non scénarisées qui sont en préparation et en production, certaines dont nous avons en fait terminé la production, nous prenons donc un rythme pour voir l’environnement et voyez ce qui se passe là-dedans », a déclaré Barwick. « AGT : Extreme est l’une de ces possibilités. »

En octobre, AGT: Extreme production a été suspendue après que Goodwin ait failli mourir après être tombé à environ 70 pieds dans les airs en essayant d’effectuer une cascade défiant la mort. Il se balançait la tête en bas dans une camisole de force tandis que deux voitures pleine grandeur se balançaient de chaque côté de lui. Il a dû échapper à la camisole de force et tomber sur un matelas avant que les deux voitures n’entrent en collision. Cependant, quelque chose a radicalement mal tourné et il n’a pas pu s’échapper à temps. Les deux voitures sont entrées en collision, provoquant une explosion, et Goodwin a raté le matelas lorsqu’il est tombé au sol.

Goodwin, qui a déjà joué sur Britain’s Got Talent et America’s Got Talent, a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est toujours en convalescence. Le 20 octobre, il a fourni une mise à jour positive de son lit d’hôpital et a remercié tout le monde pour leur soutien. Dans son dernier article du 9 novembre, Goodwin a partagé une photo avec sa petite amie, l’actrice Amanda Abbington, les deux portant un drôle de nez. « En dehors d’un chien, un livre est le meilleur ami de l’homme. À l’intérieur d’un chien, il fait trop sombre pour être lu », a écrit Goodwin dans la légende, ajoutant le hashtag « en voie de guérison ».

AGT: Extreme est hébergé par Terry Crews et met en vedette les juges Simon Cowell, Nikki Bella et Travis Pastrana. L’émission se concentre sur les anciens candidats de Got Talent qui montrent leurs cascades défiant la mort. Il est produit par Fremantle, la même société derrière America’s Got Talent.