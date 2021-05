Extrême droite croit maintenant que les rapports d’OVNIS sont simplement une “ distraction de gauche par rapport à la fraude électorale ” ⋆ .

Il n’y a rien de mal à vouloir étudier et rapporter tout ce qui continue à apparaître sur les caméras de nos avions de combat, à la fois la lumière infrarouge et la lumière naturelle, en faisant des choses physiques insensées, tandis que nos pilotes de chasse parlent de voir des choses encore plus folles. on dirait que cela viole notre compréhension de la physique. Ce sont des faits rapportés par le NYT, 60 Minutes et le Pentagone.

Ce serait fou de ne pas essayer de comprendre pourquoi nos pilotes de chasse semblent n’avoir aucun espoir d’empêcher jamais vraiment l’une de ces choses d’aller où bon lui semble et de faire ce qu’elle veut. Nos militaires sont censés se préoccuper de ces problèmes.

Il serait également fou de croire que le fait qu’un rapport du gouvernement sur la question, qui doit sortir très prochainement, est destiné à détourner l’attention de la fausse «fraude électorale», alias Big Lie. Et pourtant, selon le Daily Beast, c’est exactement ce que croient certains à l’extrême droite. Si le rapport était censé servir de distraction, les démocrates sont de mieux en mieux en tant qu’acteurs politiques diaboliques. Non seulement ils auraient «volé une élection» sous un président américain, mais les démocrates ont maintenant trouvé un moyen de contrôler l’esprit des sénateurs du GOP et de voir l’avenir.

Marco Rubio est celui qui a inséré la demande d’un rapport dans le projet de loi de relance, il y a bien longtemps, bien avant que quiconque sache que la droite aurait besoin d’une véritable distraction.

Pour les «ufologues», longtemps moqués comme des porteurs de chapeau en papier d’aluminium obsédés par les petits hommes verts, une certaine justification peut enfin être à portée de main. Mais pour de nombreux passionnés d’OVNI à droite, cette nouvelle série de révélations d’OVNI n’a rien de réjouissant. Au lieu de cela, ils prétendent que les nouvelles vidéos d’observations possibles d’OVNI sont destinées à distraire les gens des allégations de fraude électorale sans fondement de Donald Trump et des théories du complot sur la pandémie de coronavirus.

“Il ne fait aucun doute que cette poussée de divulgation grand public d’OVNI offre une distraction pratique pour que l’État Profond détourne notre attention de questions importantes comme la Scamdemic et la fraude électorale qui est exposée”, s’est plaint Jordan Sather, un théoricien du complot OVNI et QAnon réseau de médias sociaux Telegram le 19 mai.

Mais… cela ne semble pas vraiment distraire qui que ce soit. Alors, quel est le point à nouveau? Et comment sommes-nous entrés dans la tête de Marco Rubio? Avons-nous des amis avec des pouvoirs supplémentaires?

Sather, qui s’est emparé de cet intérêt pour les OVNIS est juste devenu un moyen pour les «guerriers de la justice sociale» de gauche de «signaler la vertu», caractérise la réponse. À un moment où les promoteurs d’OVNIS de longue date s’imprègnent de l’intégration de la discussion sur les OVNIS, de nombreux théoriciens du complot à droite voient à la place la main sinistre d’une cabale mondiale en jeu.

Eh bien, laissez le personnel de ce site vous aider! Ce site de gauche (ou du moins cet écrivain) n’utilise pas de [very embarrassing] L’intérêt des OVNIS comme signal de vertu. Et comme nos lecteurs ne cliquent pas autant sur ces articles fantastiques sur les ovnis avec des preuves fantastiques, des raisonnements et ce qu’ils considèrent comme un intérêt dérangeant, ils ne le voient pas du tout comme une vertu!

Affaire classée. Et Marco Rubio aussi! La vérité est là-bas et vous savez que vous voulez croire … vous savez simplement mieux et ne savez pas croire que c’est une sorte de distraction. Cependant, cela distrait terriblement nos pilotes de chasse. Nous devrions vraiment l’étudier.

Paix, vous tous

Jason

