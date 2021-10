Extreme’ laisse un cascadeur se battre pour la vie

Jonathan Goodwin, un cascadeur casse-cou du nouveau « America’s Got Talent: Extreme » a subi des blessures brutales après qu’une cascade qu’il a tentée a horriblement mal tourné, et c’était tellement mauvais que les gens sur le plateau pensaient qu’il était mort.

Des sources de production disent à TMZ… Goodwin a été suspendu à 70 pieds dans les airs dans une camisole de force suspendue par les pieds à un fil. Deux voitures étaient suspendues de chaque côté de lui… oscillant d’avant en arrière. La cascade consistait pour Goodwin à se libérer des contraintes, puis à tomber sur un matelas pneumatique et à éviter de se faire écraser par les voitures alors qu’elles se balançaient dans les airs.

Quelque chose a terriblement mal tourné et les voitures se sont écrasées, prenant Goodwin en sandwich entre elles. L’impact a fait exploser les voitures, éclatant en une gigantesque boule de feu. Goodwin est tombé au sol et s’est cogné la tête.

Nos sources disent que Goodwin n’a pas répondu après l’accident, et les gens sur le plateau pensaient qu’il était mort.

Cependant, Goodwin a été réactif lorsqu’il a été transporté par avion vers un hôpital et s’est précipité en chirurgie. On nous dit qu’il est dans une unité de traumatologie et que son état n’est pas clair.

Goodwin n’est pas étranger à la famille ‘AGT’ … il était dans l’émission en 2020, où il a réussi une autre cascade défiant la mort.

‘AGT: Extreme’ est hébergé par Terry Crews, et présente des juges Nikki Bella, Travis Pastrana et Simon Cowell.

Histoire en développement…