Extreme Sisters est la nouvelle émission TLC à ne pas regarder avec vos frères et sœurs ⋆ .

Extreme Sisters est la nouvelle émission de téléréalité à venir sur la chaîne de télévision américaine TLC qui peut laisser les téléspectateurs se sentir assez mal à l’aise s’ils choisissent imprudemment de la regarder avec leurs frères et sœurs.

Pour beaucoup de gens, les relations qu’ils entretiennent avec leurs frères et sœurs sont parmi les liens les plus importants qu’ils auront jamais dans leur vie.

Mais que se passe-t-il lorsque l’amour fraternel est poussé à l’extrême… avec des sœurs partageant tout, des rasoirs aux sous-vêtements jusqu’aux petits amis?

Extreme Sisters suit plusieurs ensembles de sœurs obsessionnellement proches, les interviewant sur leurs relations et les filmant alors qu’elles vaquent à leurs occupations quotidiennes tout en étant attachées à la hanche.

Dans la bande-annonce de la nouvelle série, l’une des paires de sœurs déclare: « Nous partagions la même chambre, nous étions toujours ensemble et nous dormions toujours dans le même lit. »

Quand un producteur demande quand ils ont arrêté de dormir dans le même lit ensemble, l’un d’eux répond: « Nous le faisons toujours », avant qu’un clip soit montré d’une des sœurs au lit avec son mari … avec sa sœur entre elles .

La méditation nue, quelqu’un? (Image: TLC)



Les sœurs ont continué à partager un lit… même après leur mariage (Image: TLC)

Un autre groupe de sœurs du programme – qui disent qu’elles se considèrent comme « une seule personne » – partagent le même petit ami, qui à tour de rôle embrasse chacune d’elles pour s’assurer qu’il n’y a pas de « jalousie » dans leurs relations.

« Partager un petit ami pour nous signifie que nous pouvons être ensemble tout le temps », disent les sœurs, portant exactement la même tenue lorsqu’elles parlent à la caméra.

Alors que la majorité des sœurs semblent aussi heureuses que possible de passer chaque moment de réveil l’une avec l’autre, il y a une certaine tension qui monte dans certaines relations.

Les sœurs disent qu’elles se sentent comme « une seule personne » (Image: TLC)

Après qu’un clip dans la bande-annonce montre une paire de sœurs en train de méditer nues ensemble dans une zone boisée, une autre scène suit où l’un de leurs partenaires déclare: « Leur relation est loin d’être normale. »

L’une des sœurs reconnaît plus tard que leur lien est en train de subir un changement indésirable, affirmant que sa sœur n’est plus la même depuis qu’elle a commencé à sortir avec son nouveau petit ami.

Howard Lee, président de TLC Streaming et Network Originals, a déclaré que les « sœurs inséparables » de la série avaient des liens « bruts, honnêtes et peut-être un peu non conventionnels ».

En savoir plus: actualités télévisées américaines



«Leur parenté fraternelle amène le sens de la fraternité à un tout autre niveau», a-t-il ajouté.

Tu peux le répéter!

Extreme Sisters débutera aux États-Unis le dimanche 25 avril à 22 h HE / PT sur TLC.

